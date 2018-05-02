Досужий наблюдатель, наверное, диву дается. «Локомотив» после 14-летнего перерыва мучительно пытается дотянуться до чемпионского титула. Казалось бы, все причастные к клубу, от председателя Совета директоров до уборщицы на базе в Баковке, должны запредельными усилиями приближать этот знаменательный день. А тут что ни день, то новости, более подходящие клубу-аутсайдеру. То про поиск нового тренера. То про орудующую в клубных недрах «пятую колонну».

Юрий Семин – человек многоопытный. И потому, надо думать, понимает природу происходящего. И, вероятно, он в курсе обеих причин, вызвавших активизацию внутреннего врага. Но так как Юрий Палыч об этом не распространяется, ограничиваясь констатацией факта – да, колонна существует и действует, - попробуем самостоятельно разобраться в столь нештатной ситуации.

Я несколько отстаю от Семина по возрасту, но успел давно и крепко усвоить: все наши поступки нам потом аукаются, возвращаясь иной раз даже в зеркальном отражении. Так произошло и с Палычем. Десять лет назад он, помните, был неожиданно назначен президентом «Локо». К тренеру Бышовцу. Первое, что пришло тогда на ум при переваривании оной новости: в одну не можно впрячь повозку. И не впряглось. Юрий Палыч выстраивал коллеге-тренеру внутреннюю оппозицию, пожалуй, даже более активно и беспощадно, чем это делает нынешний президент «Локо» Илья Геркус по отношению к Семину. И Бышовец по поводу «пятой колонны» перманентно кипел от негодования. В конце концов тренер надломился, команда развалилась. Впрочем, клубные попечители предпочли не задерживать обоих.

Забавно: Бышовец ведь тоже начинал в «Локо» с выигрыша Кубка. Зуб даю: когда в 2016-м в клубе, спешно решая вопрос о сменщике Черевченко, остановили выбор на Семине, все были уверены в том, что максимум таким примерно достижением – выигрышем Кубка – команда с Юрием Палычем и ограничится. Ничто в клубных реалиях не располагало к чемпионскому походу. И потому задерживать Семина у командного руля на длительный срок никто, полагаю, и не собирался.

Мне думается, то назначение имело, в глазах Совета директоров и нового президента, единственный смысл. Задобрить болельщицкую аудиторию, уставшую от самобытного правления Смородской: вот-де, видите, мы сразу идем навстречу вашим многолетним чаяниям, возвращаемся к традиции, к легенде! А через какое-то время последовало бы заявление: увы, Юрий Палыч не справился, пойдем другим путем.

Кто ж в клубе ожидал, что Семин так развернется, замахнувшись на чемпионство? Планы-то в направлении «другого пути» были, можно догадаться, уже наготове. И в них наверняка присутствовал значительный личный интерес. Возможно, преобладающий над клубным.

Вот так. Изложил две причины, метафизическую и прагматично-циничную, появления «пятой колонны» - а комментировать их как-то не хочется. Разве что пара слов в качестве послесловия.

Так уж, видно, устроен генотип клуба «Локомотив», что ему еще долго не видать успеха с кем-то другим, кроме заслуженного клубного домового Семина. Или того, на кого сам Юрий Палыч укажет в качестве преемника. А все прочие маневры клуба – годы без Семина тому свидетельство – от лукавого. И за ними просматриваются больше личные амбиции или интересы, нежели клубные.