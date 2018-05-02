Итальянские СМИ ополчились на арбитра матча «Интер» - «Ювентус», а болельщики угрожают ему расправой.

«Для «Ювентуса» красть нормально»

Еще перед началом матча «Интер» - «Ювентус» тиффози хозяев объявили о том, что первые пять минут проведут в тишине. Таким образом они решили «почтить память всех команд, ставших жертвами грабежа «Ювентуса». «В Италии они крадут всегда, для «Ювентуса» это нормально, - говорилось в заявлении фанатов. Думается, они и представить не могли, какой судейский скандал разгорится после финального свистка.

Чемпионат Италии оставался единственным из ведущей пятерки, где до сих пор шла реальная борьба за чемпионство. Долгое время лидировал собравший в нынешнем сезоне все силы в кулак «Наполи», но на дистанции ему просто не хватило ресурсов, чтобы танком пройти по всем соперникам, и «старая синьора» не только настигла беглецов, но и сумела оторваться на четыре очка.

Однако за четыре тура до конца неаполитанцам удалось вырвать победу в очном противостоянии в Турине. Поэтому матч в Милане, по признанию главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри, носил для его команды решающее значение.

Скандальное судейство Орсато

Игра получилась потрясающей, а «Юве» одержал победу со счетом 3:2, забив два мяча на 87-й и 89-й минутах, что стало трагедией для «нерадзурри», «Наполи» и чемпионской интриги. Однако итальянские СМИ взбудоражил не героический подвиг черно-белых. Италию буквально взбесило судейство Даниэля Орсато (он, кстати, будет одним из видеоассистентов на ЧМ-2018).

Возмущение вызвали прежде всего два эпизода. Первый произошел на 18-й минуте, когда арбитр после просмотра видеоповтора удалил с поля полузащитника хозяев Матиаса Весино Валеро. Тот минутой ранее в игровом эпизоде наступил на ногу Марио Манджукичу. Фол стопроцентный и карточка несомненная. Но красная ли? Сам арбитр сначала показал желтую и только после обращения к VAR удалил уругвайца с поля. В целом, после многочисленных повторов приходишь к выводу, что право у Орсато на это было.

RED CARD to Vecino for a stamp on Mandzukic. pic.twitter.com/HfwmqLoMK6 — Juventus Football News (@JuventusFN) 28 апреля 2018 г.

Манджукич после матча в сториз инстаграма выложил опубликовал фото рассечения – зрелище, прямо скажем, не из приятных. Специалист по пластической хирургии наложил ему десяток швов.

Вторым стал момент, в котором уже имевший предупреждение Миралем Пьянич наскочил на Марсело Брозовича, но почему-то не удостоился от арбитра второй желтой карточки. После матча хорват написал у себя в инстаграме: «Мы отдали душу и сердце. «Интер» ничего не проиграл. Этот результат не имеет ничего общего с мастерством футболистов и играющих команд».

At this moment Orsato considered whether he wanted to be the black sheep in his family or the hero. He chose to be the hero pic.twitter.com/cug93PlRil — Chinnochia (@IcardisSidePart) 29 апреля 2018 г.

Аллегри благодарит арбитров за помощь

Подлил масла в огонь и сам Аллегри, обратившийся после матча к резервному арбитру Паоло Тальявенто в подтрибунном помещении. Камеры зафиксировали этот момент, а СМИ моментально расшифровали разговор и опубликовали версию, согласно которой наставник «Юве» хвалит судей и благодарит их за помощь.

Генеральный директор «Интера» Антонио Антонелло спустя пару дней выступил с заявлением.

«Мы пересмотрели все спорные эпизоды и не можем понять, почему к одинаковым эпизодам использовались разные трактовки. В футболе многое меняется, но, кажется, некоторые вещи остаются неизменными, – отметил он. – Каждый видел, что произошло. Это видели 80 тыс человек на стадионе и 700 тыс в 170 странах мира. В этом не было лучшего итальянского футбола. На самом деле, я бы сказал, что это выставило нашу игру в очень плохом свете.

То, что произошло, неприемлемо, и мы в ярости – клуб заслуживает уважения, как и наши болельщики».

Этим делом уже заинтересовалась прокуратура. Не осталась в стороне и Федерация футбола Италии, затребовавшая видеоматериалы по данному эпизоду.

Орсато хуже Оливера?

Все итальянские СМИ ополчились на судью и хором раскритиковали слабую работу Орсато, сравнивая его даже с Майклом Оливером, чье судейство «убило» сам «Ювентус» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Естественно, этот настрой подхватили футбольные болельщики со всех концов страны. Соцсети завалены возмущенными комментариями. Фанаты запустили даже хештег orsatovergogna, что можно перевести как «позор Орсато».

Но комментарии носят не только критический, но и агрессивный характер, и вот уже супруга арбитра вынуждена обратиться в полицию из-за потока угроз, сыплющегося в его адрес. Семья всерьез переживает за свою безопасность, и сотрудники правоохранительных органов даже установили наблюдение за домом арбитра.

Серия а вообще лидер по количеству судейских скандалов, и нынешний сезон в этом плане очень показательный. Даже в России не так часто винят в поражениях судей, как в Италии. В этом году особенно часто прибегает к этому аргументу (и не всегда безосновательно) главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги. Но и в матчах с участием других команд спорных судейских решений была уйма.

А «Ювентус» и раньше отличался умением работать с судьями. Достаточно вспомнить, что в 2006 году клуб был даже отправлен в серию в и лишен двух чемпионских титулов по итогам расследования договорных матчей в чемпионате Италии. Поэтому не стоит удивляться тому, что с 5-й минуты и до финального свистка (с паузой на перерыв, конечно) болельщики хозяев скандировали слово «воры».

Обзор матча