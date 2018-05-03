Разбираем двух финалистов Лиги чемпионов сезона 2017/18.

Самый результативный сезон Лиги чемпионов подарил нам немыслимое количество сенсаций, главной из которых стал ранний вылет фаворитов – «Барселоны» и «Манчестер Сити». До Киева доехали те, от кого этого не очень ждали. Понятно, что «Реал» не «Ливерпуль», он каждый год играет в финале, но то, как команда Зидана провела групповой этап и первую часть сезона в целом, едва ли можно назвать футболом высшего качества. Однако в плей-офф по традиции мадридцы включили режим «выживания» и прошли поочередно «ПСЖ», «Ювентус» и «Баварию». И все-таки больше удивил «Ливерпуль», лихо разобравшийся с «Порту», «Сити» и «Ромой» и побивший рекорд результативности турнира (46 голов). До финала осталось чуть больше 20 дней. Самое время для прогнозов и предположений. Попробуем разобрать сильные и слабые стороны соперников.

Опыт

С точки зрения опыта «Реал» безоговорочный фаворит. Выход в киевский финал для него третий за последние три года. Состав Мадрида за это время практически не изменился. Во всяком случае, костяк остался тот же – Навас, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Бензема и Роналду. Эти парни знают, как сделать так, чтобы даже при посредственной игре в решающем матче добиться победы – если не верите, пересмотрите миланский финал 2016 года против «Атлетико».

Для мерсисайдского клуба это первый выход в финал ЛЧ с сезона 2006/07. Тогда красные под управлением Рафы Бенитеса уступили «Милану» Карло Анчелотти (1:2). Логично, что с того состава никого сейчас в команде нет. И, вообще, в нынешнем «Ливерпуле» только Юрген Клопп знает, что такое финал ЛЧ – в 2013 году его «Боруссия» проиграла на «Уэмбли» «Баварии» (1:2).

Оборона и атака

В обороне и у тех, и у других столько проблем, что представить себе скучный финал просто не получается. Девиз обороны «Реала» гласит: «Проходите, люди добрые, берите, что хотите». А «Ливерпуля»: «Вы забьете нам, сколько сможете, а Салах, Фирмино и Мане – сколько захотят!»

Мадридцы слабо защищаются на стандартах (ярким примером послужили матчи с «Баварией»). Часто заигрывается на своем фланге Марсело и не успевает возвращаться назад. Что же касается центра обороны, то здесь, похоже, руководство «Реала» поспешило расстаться с опытным Пепе. Рамосу и Варану не хватает стабильности, и поддержка со стороны опытного португальца не была бы лишней.

«Ливерпуль» настолько нравится сам себе в атакующем футболе, что порой забывает о самом главном – о защите. Регулярно «пожарит» Ловрен, не до конца освоился на новом месте ван Дейк, а средняя линия команды частенько провисает при переходе из атаки в оборону, отсюда берутся разрывы в линиях. В общем, веселый нас ждет финал.

Теперь о самом интересном – об атаке. Ливерпульское трио Салах-Фирмино-Мане побило рекорд BBC (Бэйл-Бензема-Криштиану) по результативности в одном сезоне ЛЧ. На счету нападающих мерсисайдского клуба 29 голов в текущем розыгрыше турнира. Египтянин, бразилец и сенегалец так хорошо понимают друг друга, что спокойно могут комбинировать с закрытыми глазами. И глупо выделять на фоне остальных и обожествлять Мохаммеда Салаха. Не он является самым полезным и результативным игроком в атаке «Ливерпуля», а умница Роберто Фирмино, набравший в ЛЧ по системе гол+пас 18 очков (11+7).

Атака «Реала» сейчас не так опасна, как пару лет назад. Бензема, несмотря на дубль в полуфинале, проводит слабый сезон и проявляет себя больше, как распасовщик. Бэйл из-за постоянных травм потерял место в составе. Так что все надежды мадридских фанатов связаны с Криштиану. Португалец провалил старт сезона, но сейчас он все больше напоминает себя прежнего. И пусть в матчах с «Баварией» Роналду не забил, зато именно его голы помогли сливочным одолеть «ПСЖ» и «Ювентус».

Вывод

Сильная сторона обеих команд – это атака. Нападение «Реала» строится на индивидуальном мастерстве Роналду, креативных подключениях Марсело, передачах Бензема, ударах Асенсио и тонкой игре Бэйла. Большую часть черновой работы выполняют Каземиро, Модрич, Кроос и Васкес (на разных позициях). Но четкого рисунка в атакующей игре «Реала» не видно.

У «Ливерпуля» все иначе – сыгранность вышеупомянутого трио, в котором роль организатора отведена Фирмино, порой творит невообразимые вещи. Но если кто-то из этой тройки выпадет – механизм разладится. То же самое может произойти в случае потери универсала Джеймса Милнера, лучшего ассистента красных в ЛЧ с 8 голевыми передачами.

Отметим и игру вратарей. Лорис Кариус и Кейлор Навас в состоянии взбодрить публику нелепой игрой на выходе или на линии ворот. Но это в плохой для них день. А в хороший – оба могут вытащить матч. За Наваса говорит опыт финальных сражений и участие в сериях пенальти (в составе сборной в том числе).

И все же главная дуэль – тренерская. Зинедин Зидан не так давно начал свою тренерскую карьеру, но уже успел выиграть две Лиги чемпионов. А у Юргена Клоппа за плечами два еврокубковых финала (с «Боруссией» в ЛЧ и «Ливерпулем» в ЛЕ) и два болезненных поражения. Чем бы ни завершился 26 мая матч в Киеве, его результат навсегда войдет в историю. Либо впервые оступится в финале Зидан, либо свой дебютный еврокубковый трофей возьмет Клопп.