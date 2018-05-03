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Лига чемпионов-2017/18 завершится 26 мая финалом «Реал» - «Ливерпуль» на киевском стадионе «Олимпийский». Но плей-офф главного еврокубка уже можно считать уникальным по многим причинам.

ПОДКАЧАЛИ ТОЛЬКО СУДЬИ

Такого количества захватывающих сценариев, собранных в одном плей-офф, действительно не припомнишь. Вот и полуфиналы подтвердили общее правило весны-2018: в этой ЛЧ забивают не просто много, а очень много, совмещая крупные победы с камбэками, потрясающую командную результативность с индивидуальной.

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Шапито, а не футбол. «Ливерпуль» пропустил от «Ромы» 4 гола, но вышел в финал ЛЧ

7:6 в дуэли «Ливерпуль» - «Рома» - это исторический рекорд полуфинальных противостояний. А ведь назначь арбитр в ворота англичан пенальти за игру рукой в середине второго тайма, возможно, получилось бы 7:7. И «Стадио Олимпико» стал бы свидетелем первого в нынешнем плей-офф овертайма. До которого, кстати, не хватило совсем чуть-чуть в 1/4, когда «Юве» обыгрывал «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0, но пропустил на исходе основного времени с весьма спорного 11-метрового.

Судейство – пожалуй, единственный недостаток этой Лиги чемпионов. Не исключено, если бы УЕФА использовал систему VAR, состав финалистов получился бы иным. Но разве матч «Реал» - «Ливерпуль» - не мечта нейтрального болельщика?

ВСПОМНИМ СТАМБУЛ-2005

Обе команды внесли лепту в то, чтобы этот плей-офф досрочно побил рекорд по числу побед с крупным счетом. Их уже девять, на одну больше, чем было в 2012 и 2017 годах. При этом «Реал» и «Ливерпуль» на двоих наколотили за турнир 70 мячей! Для финалистов это тоже рекорд. Даже если рассматривать предыдущие розыгрыши турнира целиком (то есть, учитывать голы в самих финалах). И не отбрасывать те сезоны, когда групповая стадия состояла из двух частей и матчей было больше.

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Мы вернулись во времена Пеле. Колонка Евгения Зырянкина

По голам в плей-офф «Ливерпуль» (17) пока не дотягивает до рекордных показателей «Реала» 2017 и 2014 годов (соответственно 20 и 21). Однако впереди у команды Юргена Клоппа еще одна игра. Исходя из средней результативности соперников, финал в Киеве вполне может завершиться со счетом 3:3. Или чем-то в этом роде. А почему, собственно, нет? Последний раз, кстати, подобный результат фиксировался в решающем матче главного еврокубка в Стамбуле-2005. Так сыграли тогда «Милан» и… «Ливерпуль».

Для «Реала» это будет уже третий подряд, четвертый за пять лет и 16-й в истории финал Кубка/Лиги чемпионов. «Ливерпуль» добрался до решающей стадии 8-й раз. Впервые с 2007-го. Зато именно англичане последними одолели мадридцев в схватке за континентальную корону. Это случилось на «Парк де Пренс» в далеком 1981 году, когда «красные» взяли верх со счетом 1:0. С тех пор «Реал» выиграл 6 финалов из 6, доведя процент побед в титульных поединках до астрономических 80 (12 и 15)! А знаете, кто занимает второе место по этому показателю? «Ливерпуль». У англичан 5 выигранных финалов из 7. Комплексами «Атлетико» (0 из 3) или «Ювентуса» (2 из 9), которые в последние годы сдавались на милость «Реалу», «красные» уж точно не страдают.

ВЕХА ГАРАНТИРОВАНА

«Ливерпуль» будет биться в Киеве как настоящий британский лев. И самое главное – пожалуй, только эта команда располагает сейчас нападением, способным затмить даже Криштиану Роналду. Португалец проводит феноменальную Лигу чемпионов. Его 11-матчевая голевая серия – это что-то невероятное. Но 29 голов ливерпульской троицы Мохаммед Салах – Роберто Фирмино – Садио Мане – тоже рекорд на все времена. Таких показателей в ЛЧ не добивались ни Роналду с Гаретом Бэйлом и Каримом Бензема, ни даже Лионель Месси с Луисом Суаресом и Неймаром. А ведь ту космическую тройку «Барселоны»-2014/15 многие называли самой эффективной в истории футбола. Получается, поторопились…

Любой результат финала-2018 станет вехой. После преобразования Кубка чемпионов в Лигу никому не удавалось выиграть турнир три года подряд. Но с другой стороны, никто еще не побеждал «Реал» Зинедина Зидана в отдельной стадии плей-офф. А француз, напомним, тренирует мадридцев с зимы 2016 года.

РАЗГРОМЫ В ПЛЕЙ-ОФФ*

2017/18

9

2011/12

8

2016/17

8

2012/13

7

2013/14

7

2008/09

6

2010/11

6

2009/10

5

2014/15

5

2003/04

4

2004/05

3

2006/07

3

2005/06

2

2007/08

1

2015/16

1

* С сезона-2003/04, когда появилась стадия 1/8 финала.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ

Голы

Клуб

Сезон

21

Реал

2013/14

20

Реал

2016/17

17

Ливерпуль

2017/18

17

Бавария

2014/15

16

Барселона

2014/15

16

Бавария

2012/13

16

Реал

2011/12

16

Барселона

2010/11

СУММАРНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФИНАЛИСТОВ

Голы

Сезон

Финалисты

70*

2017/18

Ливерпуль (40) - Реал (30)

67

2013/14

Реал (41) – Атлетико (26)

64

2001/02

Реал (35) – Байер (29)

62

1999/00

Реал (35) – Валенсия (27)

58

2016/17

Реал (36) – Ювентус (22)

55

2012/13

Бавария (31) – Боруссия Д (24)

51

2011/12

Бавария (26) – Челси (25)

51

2002/03

Милан (21) – Ювентус (30)

50

2008/09

Барселона (32) – МЮ (18)

49

2010/11

Барселона (30) – МЮ (19)

49

1998/99

МЮ (29) – Бавария (20)

48

2014/15

Барселона (31) – Ювентус (17)

48

1992/93

Милан (23) – Марсель (25)

47

2003/04

Порту (20) – Монако (27)

47

2000/01

Бавария (24) – Валенсия (23)

47

1993/94

Барселона (26) – Милан (21)

45

2015/16

Реал (28) – Атлетико (17)

45

1997/98

Реал (22) – Ювентус (23)

44

1996/97

Боруссия Д (23) – Ювентус (21)

44

1995/96

Ювентус (22) – Аякс (22)

41

2007/08

МЮ (20) – Челси (21)

41

2004/05

Ливерпуль (18) – Милан (23)

39

2006/07

Милан (20) – Ливерпуль (19)

39

2005/06

Барселона (24) – Арсенал (15)

38

2009/10

Интер (17) – Бавария (21)

29

1994/95

Аякс (18) – Милан (11)

* Может увеличиться по итогам финала.

САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ АТАКУЮЩИЕ ТРИО

Голы

Клуб

Сезон

Трио*

29

Ливерпуль

2017/18

Салах (10) – Фирмино (10) – Мане (9)

28

Реал

2013/14

Роналду (17) – Бэйл (6) – Бензема (5)

27

Барселона

2014/15

Месси (10) – Неймар (10) – Суарес (7)

23

Барселона

1999/00

Ривалдо (10) – Клюйверт (7) – Луис Энрике (6)

21

Барселона

2010/11

Месси (12) – Педро (5) – Вилья (4)

20

Монако

2003/04

Морьентес (9) – Пршо (7) – Жюли (4)

20

Реал

1999/00

Рауль (10) – Морьентес (6) – Савио (4)

20

Реал

2002/03

Рауль (9) – Роналдо (6) – Гути (5)

* Не менее 4 голов у каждого игрока.

ФИНАЛЫ КУБКА/ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

РЕАЛ

Сезон

ЛИВЕРПУЛЬ

Реймс – 4:3

1955/56

 

Фиорентина – 2:0

1956/57

 

Милан – 3:2

1957/58

 

Реймс – 2:0

1958/59

 

Айнтрахт Ф – 7:3

1959/60

 

Бенфика – 3:5

1961/62

 

Интер – 1:3

1963/64

 

Партизан – 2:1

1965/66

 

 

1976/77

Боруссия М – 3:1

 

1977/78

Брюгге – 1:0

Ливерпуль – 0:1

1980/81

Реал – 1:0

 

1983/84

Рома – 1:1, пен. 4:2

 

1984/85

Ювентус – 0:1

Ювентус – 1:0

1997/98

 

Валенсия – 3:0

1999/00

 

Байер – 2:1

2001/02

 

 

2004/05

Милан – 3:3, пен. 3:2

 

2006/07

Милан – 1:2

Атлетико – 4:1

2013/14

 

Атлетико – 1:1, пен. 5:3

2015/16

 

Ювентус – 4:1

2016/17

 

Ливерпуль - ?:?

2017/18

Реал - ?:?

ПРОЦЕНТ ПОБЕД В ФИНАЛАХ КУБКА/ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ*

%

Клуб

Победы

80,0

Реал

12 из 15

71,4

Ливерпуль

5 из 7

66,7

Аякс

4 из 6

63,6

Милан

7 из 11

62,5

Барселона

5 из 8

60,0

Интер

3 из 5

60,0

МЮ

3 из 5

50,0

Бавария

5 из 10

28,6

Бенфика

2 из 7

22,2

Ювентус

2 из 9

0,0

Атлетико

0 из 3

* Не менее трех финалов.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2017/18

15

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Реал

10

Мохаммед САЛАХ

Ливерпуль

10

Роберто ФИРМИНО

Ливерпуль

9

Садио МАНЕ

Ливерпуль

8

Виссам БЕН ЙЕДДЕР

Севилья

8

Эдин ДЖЕКО

Рома
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