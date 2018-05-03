Лига чемпионов-2017/18 завершится 26 мая финалом «Реал» - «Ливерпуль» на киевском стадионе «Олимпийский». Но плей-офф главного еврокубка уже можно считать уникальным по многим причинам.

ПОДКАЧАЛИ ТОЛЬКО СУДЬИ

Такого количества захватывающих сценариев, собранных в одном плей-офф, действительно не припомнишь. Вот и полуфиналы подтвердили общее правило весны-2018: в этой ЛЧ забивают не просто много, а очень много, совмещая крупные победы с камбэками, потрясающую командную результативность с индивидуальной.

7:6 в дуэли «Ливерпуль» - «Рома» - это исторический рекорд полуфинальных противостояний. А ведь назначь арбитр в ворота англичан пенальти за игру рукой в середине второго тайма, возможно, получилось бы 7:7. И «Стадио Олимпико» стал бы свидетелем первого в нынешнем плей-офф овертайма. До которого, кстати, не хватило совсем чуть-чуть в 1/4, когда «Юве» обыгрывал «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0, но пропустил на исходе основного времени с весьма спорного 11-метрового.

Судейство – пожалуй, единственный недостаток этой Лиги чемпионов. Не исключено, если бы УЕФА использовал систему VAR, состав финалистов получился бы иным. Но разве матч «Реал» - «Ливерпуль» - не мечта нейтрального болельщика?

ВСПОМНИМ СТАМБУЛ-2005

Обе команды внесли лепту в то, чтобы этот плей-офф досрочно побил рекорд по числу побед с крупным счетом. Их уже девять, на одну больше, чем было в 2012 и 2017 годах. При этом «Реал» и «Ливерпуль» на двоих наколотили за турнир 70 мячей! Для финалистов это тоже рекорд. Даже если рассматривать предыдущие розыгрыши турнира целиком (то есть, учитывать голы в самих финалах). И не отбрасывать те сезоны, когда групповая стадия состояла из двух частей и матчей было больше.

По голам в плей-офф «Ливерпуль» (17) пока не дотягивает до рекордных показателей «Реала» 2017 и 2014 годов (соответственно 20 и 21). Однако впереди у команды Юргена Клоппа еще одна игра. Исходя из средней результативности соперников, финал в Киеве вполне может завершиться со счетом 3:3. Или чем-то в этом роде. А почему, собственно, нет? Последний раз, кстати, подобный результат фиксировался в решающем матче главного еврокубка в Стамбуле-2005. Так сыграли тогда «Милан» и… «Ливерпуль».

Для «Реала» это будет уже третий подряд, четвертый за пять лет и 16-й в истории финал Кубка/Лиги чемпионов. «Ливерпуль» добрался до решающей стадии 8-й раз. Впервые с 2007-го. Зато именно англичане последними одолели мадридцев в схватке за континентальную корону. Это случилось на «Парк де Пренс» в далеком 1981 году, когда «красные» взяли верх со счетом 1:0. С тех пор «Реал» выиграл 6 финалов из 6, доведя процент побед в титульных поединках до астрономических 80 (12 и 15)! А знаете, кто занимает второе место по этому показателю? «Ливерпуль». У англичан 5 выигранных финалов из 7. Комплексами «Атлетико» (0 из 3) или «Ювентуса» (2 из 9), которые в последние годы сдавались на милость «Реалу», «красные» уж точно не страдают.

ВЕХА ГАРАНТИРОВАНА

«Ливерпуль» будет биться в Киеве как настоящий британский лев. И самое главное – пожалуй, только эта команда располагает сейчас нападением, способным затмить даже Криштиану Роналду. Португалец проводит феноменальную Лигу чемпионов. Его 11-матчевая голевая серия – это что-то невероятное. Но 29 голов ливерпульской троицы Мохаммед Салах – Роберто Фирмино – Садио Мане – тоже рекорд на все времена. Таких показателей в ЛЧ не добивались ни Роналду с Гаретом Бэйлом и Каримом Бензема, ни даже Лионель Месси с Луисом Суаресом и Неймаром. А ведь ту космическую тройку «Барселоны»-2014/15 многие называли самой эффективной в истории футбола. Получается, поторопились…

Любой результат финала-2018 станет вехой. После преобразования Кубка чемпионов в Лигу никому не удавалось выиграть турнир три года подряд. Но с другой стороны, никто еще не побеждал «Реал» Зинедина Зидана в отдельной стадии плей-офф. А француз, напомним, тренирует мадридцев с зимы 2016 года.

РАЗГРОМЫ В ПЛЕЙ-ОФФ*

2017/18 9 2011/12 8 2016/17 8 2012/13 7 2013/14 7 2008/09 6 2010/11 6 2009/10 5 2014/15 5 2003/04 4 2004/05 3 2006/07 3 2005/06 2 2007/08 1 2015/16 1

* С сезона-2003/04, когда появилась стадия 1/8 финала.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ

Голы Клуб Сезон 21 Реал 2013/14 20 Реал 2016/17 17 Ливерпуль 2017/18 17 Бавария 2014/15 16 Барселона 2014/15 16 Бавария 2012/13 16 Реал 2011/12 16 Барселона 2010/11

СУММАРНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФИНАЛИСТОВ

Голы Сезон Финалисты 70* 2017/18 Ливерпуль (40) - Реал (30) 67 2013/14 Реал (41) – Атлетико (26) 64 2001/02 Реал (35) – Байер (29) 62 1999/00 Реал (35) – Валенсия (27) 58 2016/17 Реал (36) – Ювентус (22) 55 2012/13 Бавария (31) – Боруссия Д (24) 51 2011/12 Бавария (26) – Челси (25) 51 2002/03 Милан (21) – Ювентус (30) 50 2008/09 Барселона (32) – МЮ (18) 49 2010/11 Барселона (30) – МЮ (19) 49 1998/99 МЮ (29) – Бавария (20) 48 2014/15 Барселона (31) – Ювентус (17) 48 1992/93 Милан (23) – Марсель (25) 47 2003/04 Порту (20) – Монако (27) 47 2000/01 Бавария (24) – Валенсия (23) 47 1993/94 Барселона (26) – Милан (21) 45 2015/16 Реал (28) – Атлетико (17) 45 1997/98 Реал (22) – Ювентус (23) 44 1996/97 Боруссия Д (23) – Ювентус (21) 44 1995/96 Ювентус (22) – Аякс (22) 41 2007/08 МЮ (20) – Челси (21) 41 2004/05 Ливерпуль (18) – Милан (23) 39 2006/07 Милан (20) – Ливерпуль (19) 39 2005/06 Барселона (24) – Арсенал (15) 38 2009/10 Интер (17) – Бавария (21) 29 1994/95 Аякс (18) – Милан (11)

* Может увеличиться по итогам финала.

САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ АТАКУЮЩИЕ ТРИО

Голы Клуб Сезон Трио* 29 Ливерпуль 2017/18 Салах (10) – Фирмино (10) – Мане (9) 28 Реал 2013/14 Роналду (17) – Бэйл (6) – Бензема (5) 27 Барселона 2014/15 Месси (10) – Неймар (10) – Суарес (7) 23 Барселона 1999/00 Ривалдо (10) – Клюйверт (7) – Луис Энрике (6) 21 Барселона 2010/11 Месси (12) – Педро (5) – Вилья (4) 20 Монако 2003/04 Морьентес (9) – Пршо (7) – Жюли (4) 20 Реал 1999/00 Рауль (10) – Морьентес (6) – Савио (4) 20 Реал 2002/03 Рауль (9) – Роналдо (6) – Гути (5)

* Не менее 4 голов у каждого игрока.

ФИНАЛЫ КУБКА/ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

РЕАЛ Сезон ЛИВЕРПУЛЬ Реймс – 4:3 1955/56 Фиорентина – 2:0 1956/57 Милан – 3:2 1957/58 Реймс – 2:0 1958/59 Айнтрахт Ф – 7:3 1959/60 Бенфика – 3:5 1961/62 Интер – 1:3 1963/64 Партизан – 2:1 1965/66 1976/77 Боруссия М – 3:1 1977/78 Брюгге – 1:0 Ливерпуль – 0:1 1980/81 Реал – 1:0 1983/84 Рома – 1:1, пен. 4:2 1984/85 Ювентус – 0:1 Ювентус – 1:0 1997/98 Валенсия – 3:0 1999/00 Байер – 2:1 2001/02 2004/05 Милан – 3:3, пен. 3:2 2006/07 Милан – 1:2 Атлетико – 4:1 2013/14 Атлетико – 1:1, пен. 5:3 2015/16 Ювентус – 4:1 2016/17 Ливерпуль - ?:? 2017/18 Реал - ?:?

ПРОЦЕНТ ПОБЕД В ФИНАЛАХ КУБКА/ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ*

% Клуб Победы 80,0 Реал 12 из 15 71,4 Ливерпуль 5 из 7 66,7 Аякс 4 из 6 63,6 Милан 7 из 11 62,5 Барселона 5 из 8 60,0 Интер 3 из 5 60,0 МЮ 3 из 5 50,0 Бавария 5 из 10 28,6 Бенфика 2 из 7 22,2 Ювентус 2 из 9 0,0 Атлетико 0 из 3

* Не менее трех финалов.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2017/18