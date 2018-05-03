Ждем 3:3 в киевском финале! Плей-офф ЛЧ уже можно считать уникальным
Лига чемпионов-2017/18 завершится 26 мая финалом «Реал» - «Ливерпуль» на киевском стадионе «Олимпийский». Но плей-офф главного еврокубка уже можно считать уникальным по многим причинам.
ПОДКАЧАЛИ ТОЛЬКО СУДЬИ
Такого количества захватывающих сценариев, собранных в одном плей-офф, действительно не припомнишь. Вот и полуфиналы подтвердили общее правило весны-2018: в этой ЛЧ забивают не просто много, а очень много, совмещая крупные победы с камбэками, потрясающую командную результативность с индивидуальной.
7:6 в дуэли «Ливерпуль» - «Рома» - это исторический рекорд полуфинальных противостояний. А ведь назначь арбитр в ворота англичан пенальти за игру рукой в середине второго тайма, возможно, получилось бы 7:7. И «Стадио Олимпико» стал бы свидетелем первого в нынешнем плей-офф овертайма. До которого, кстати, не хватило совсем чуть-чуть в 1/4, когда «Юве» обыгрывал «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0, но пропустил на исходе основного времени с весьма спорного 11-метрового.
Судейство – пожалуй, единственный недостаток этой Лиги чемпионов. Не исключено, если бы УЕФА использовал систему VAR, состав финалистов получился бы иным. Но разве матч «Реал» - «Ливерпуль» - не мечта нейтрального болельщика?
ВСПОМНИМ СТАМБУЛ-2005
Обе команды внесли лепту в то, чтобы этот плей-офф досрочно побил рекорд по числу побед с крупным счетом. Их уже девять, на одну больше, чем было в 2012 и 2017 годах. При этом «Реал» и «Ливерпуль» на двоих наколотили за турнир 70 мячей! Для финалистов это тоже рекорд. Даже если рассматривать предыдущие розыгрыши турнира целиком (то есть, учитывать голы в самих финалах). И не отбрасывать те сезоны, когда групповая стадия состояла из двух частей и матчей было больше.
По голам в плей-офф «Ливерпуль» (17) пока не дотягивает до рекордных показателей «Реала» 2017 и 2014 годов (соответственно 20 и 21). Однако впереди у команды Юргена Клоппа еще одна игра. Исходя из средней результативности соперников, финал в Киеве вполне может завершиться со счетом 3:3. Или чем-то в этом роде. А почему, собственно, нет? Последний раз, кстати, подобный результат фиксировался в решающем матче главного еврокубка в Стамбуле-2005. Так сыграли тогда «Милан» и… «Ливерпуль».
Для «Реала» это будет уже третий подряд, четвертый за пять лет и 16-й в истории финал Кубка/Лиги чемпионов. «Ливерпуль» добрался до решающей стадии 8-й раз. Впервые с 2007-го. Зато именно англичане последними одолели мадридцев в схватке за континентальную корону. Это случилось на «Парк де Пренс» в далеком 1981 году, когда «красные» взяли верх со счетом 1:0. С тех пор «Реал» выиграл 6 финалов из 6, доведя процент побед в титульных поединках до астрономических 80 (12 и 15)! А знаете, кто занимает второе место по этому показателю? «Ливерпуль». У англичан 5 выигранных финалов из 7. Комплексами «Атлетико» (0 из 3) или «Ювентуса» (2 из 9), которые в последние годы сдавались на милость «Реалу», «красные» уж точно не страдают.
ВЕХА ГАРАНТИРОВАНА
«Ливерпуль» будет биться в Киеве как настоящий британский лев. И самое главное – пожалуй, только эта команда располагает сейчас нападением, способным затмить даже Криштиану Роналду. Португалец проводит феноменальную Лигу чемпионов. Его 11-матчевая голевая серия – это что-то невероятное. Но 29 голов ливерпульской троицы Мохаммед Салах – Роберто Фирмино – Садио Мане – тоже рекорд на все времена. Таких показателей в ЛЧ не добивались ни Роналду с Гаретом Бэйлом и Каримом Бензема, ни даже Лионель Месси с Луисом Суаресом и Неймаром. А ведь ту космическую тройку «Барселоны»-2014/15 многие называли самой эффективной в истории футбола. Получается, поторопились…
Любой результат финала-2018 станет вехой. После преобразования Кубка чемпионов в Лигу никому не удавалось выиграть турнир три года подряд. Но с другой стороны, никто еще не побеждал «Реал» Зинедина Зидана в отдельной стадии плей-офф. А француз, напомним, тренирует мадридцев с зимы 2016 года.
РАЗГРОМЫ В ПЛЕЙ-ОФФ*
|
2017/18
|
9
|
2011/12
|
8
|
2016/17
|
8
|
2012/13
|
7
|
2013/14
|
7
|
2008/09
|
6
|
2010/11
|
6
|
2009/10
|
5
|
2014/15
|
5
|
2003/04
|
4
|
2004/05
|
3
|
2006/07
|
3
|
2005/06
|
2
|
2007/08
|
1
|
2015/16
|
1
* С сезона-2003/04, когда появилась стадия 1/8 финала.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ
|
Голы
|
Клуб
|
Сезон
|
21
|
Реал
|
2013/14
|
20
|
Реал
|
2016/17
|
17
|
Ливерпуль
|
2017/18
|
17
|
Бавария
|
2014/15
|
16
|
Барселона
|
2014/15
|
16
|
Бавария
|
2012/13
|
16
|
Реал
|
2011/12
|
16
|
Барселона
|
2010/11
СУММАРНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФИНАЛИСТОВ
|
Голы
|
Сезон
|
Финалисты
|
70*
|
2017/18
|
Ливерпуль (40) - Реал (30)
|
67
|
2013/14
|
Реал (41) – Атлетико (26)
|
64
|
2001/02
|
Реал (35) – Байер (29)
|
62
|
1999/00
|
Реал (35) – Валенсия (27)
|
58
|
2016/17
|
Реал (36) – Ювентус (22)
|
55
|
2012/13
|
Бавария (31) – Боруссия Д (24)
|
51
|
2011/12
|
Бавария (26) – Челси (25)
|
51
|
2002/03
|
Милан (21) – Ювентус (30)
|
50
|
2008/09
|
Барселона (32) – МЮ (18)
|
49
|
2010/11
|
Барселона (30) – МЮ (19)
|
49
|
1998/99
|
МЮ (29) – Бавария (20)
|
48
|
2014/15
|
Барселона (31) – Ювентус (17)
|
48
|
1992/93
|
Милан (23) – Марсель (25)
|
47
|
2003/04
|
Порту (20) – Монако (27)
|
47
|
2000/01
|
Бавария (24) – Валенсия (23)
|
47
|
1993/94
|
Барселона (26) – Милан (21)
|
45
|
2015/16
|
Реал (28) – Атлетико (17)
|
45
|
1997/98
|
Реал (22) – Ювентус (23)
|
44
|
1996/97
|
Боруссия Д (23) – Ювентус (21)
|
44
|
1995/96
|
Ювентус (22) – Аякс (22)
|
41
|
2007/08
|
МЮ (20) – Челси (21)
|
41
|
2004/05
|
Ливерпуль (18) – Милан (23)
|
39
|
2006/07
|
Милан (20) – Ливерпуль (19)
|
39
|
2005/06
|
Барселона (24) – Арсенал (15)
|
38
|
2009/10
|
Интер (17) – Бавария (21)
|
29
|
1994/95
|
Аякс (18) – Милан (11)
* Может увеличиться по итогам финала.
САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ АТАКУЮЩИЕ ТРИО
|
Голы
|
Клуб
|
Сезон
|
Трио*
|
29
|
Ливерпуль
|
2017/18
|
Салах (10) – Фирмино (10) – Мане (9)
|
28
|
Реал
|
2013/14
|
Роналду (17) – Бэйл (6) – Бензема (5)
|
27
|
Барселона
|
2014/15
|
Месси (10) – Неймар (10) – Суарес (7)
|
23
|
Барселона
|
1999/00
|
Ривалдо (10) – Клюйверт (7) – Луис Энрике (6)
|
21
|
Барселона
|
2010/11
|
Месси (12) – Педро (5) – Вилья (4)
|
20
|
Монако
|
2003/04
|
Морьентес (9) – Пршо (7) – Жюли (4)
|
20
|
Реал
|
1999/00
|
Рауль (10) – Морьентес (6) – Савио (4)
|
20
|
Реал
|
2002/03
|
Рауль (9) – Роналдо (6) – Гути (5)
* Не менее 4 голов у каждого игрока.
ФИНАЛЫ КУБКА/ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
|
РЕАЛ
|
Сезон
|
ЛИВЕРПУЛЬ
|
Реймс – 4:3
|
1955/56
|
|
Фиорентина – 2:0
|
1956/57
|
|
Милан – 3:2
|
1957/58
|
|
Реймс – 2:0
|
1958/59
|
|
Айнтрахт Ф – 7:3
|
1959/60
|
|
Бенфика – 3:5
|
1961/62
|
|
Интер – 1:3
|
1963/64
|
|
Партизан – 2:1
|
1965/66
|
|
|
1976/77
|
Боруссия М – 3:1
|
|
1977/78
|
Брюгге – 1:0
|
Ливерпуль – 0:1
|
1980/81
|
Реал – 1:0
|
|
1983/84
|
Рома – 1:1, пен. 4:2
|
|
1984/85
|
Ювентус – 0:1
|
Ювентус – 1:0
|
1997/98
|
|
Валенсия – 3:0
|
1999/00
|
|
Байер – 2:1
|
2001/02
|
|
|
2004/05
|
Милан – 3:3, пен. 3:2
|
|
2006/07
|
Милан – 1:2
|
Атлетико – 4:1
|
2013/14
|
|
Атлетико – 1:1, пен. 5:3
|
2015/16
|
|
Ювентус – 4:1
|
2016/17
|
|
Ливерпуль - ?:?
|
2017/18
|
Реал - ?:?
ПРОЦЕНТ ПОБЕД В ФИНАЛАХ КУБКА/ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ*
|
%
|
Клуб
|
Победы
|
80,0
|
Реал
|
12 из 15
|
71,4
|
Ливерпуль
|
5 из 7
|
66,7
|
Аякс
|
4 из 6
|
63,6
|
Милан
|
7 из 11
|
62,5
|
Барселона
|
5 из 8
|
60,0
|
Интер
|
3 из 5
|
60,0
|
МЮ
|
3 из 5
|
50,0
|
Бавария
|
5 из 10
|
28,6
|
Бенфика
|
2 из 7
|
22,2
|
Ювентус
|
2 из 9
|
0,0
|
Атлетико
|
0 из 3
* Не менее трех финалов.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2017/18
|
15
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Реал
|
10
|
Мохаммед САЛАХ
|
Ливерпуль
|
10
|
Роберто ФИРМИНО
|
Ливерпуль
|
9
|
Садио МАНЕ
|
Ливерпуль
|
8
|
Виссам БЕН ЙЕДДЕР
|
Севилья
|
8
|
Эдин ДЖЕКО
|
Рома