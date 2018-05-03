Обозреватель «Советского спорта» поздравляет своего друга Юрия Гаврилова с 65-летием и вспоминает истории из спартаковской молодости.

«БАБКА ГОЛОСУЕТ НА ДОРОГЕ, А ГАВРИЛА: «ВИДИШЬ, КАКИЕ МЫ ЗНАМЕНИТЫЕ»

Константин Иванович Бесков принял «Спартак» в 1977 году, когда тот вылетел в первую лигу. Он решил резко обновить команду. Для этого Бесков зимой 1977 года организовал турнир спартаковских команд в манеже. Там он и приметил Ярцева. Также в «Спартаке» появились Романцев, Шавло. Но, будучи динамовским человеком, Бесков очень хорошо знал игроков в «Динамо». Там в дубле много играл Юра Гаврилов. Константин Иванович пригласил его в новый «Спартак». И получилась отличная пара Гаврилов – Ярцев. Они нашли друг друга. Бесков обладал отличным вкусом на хороших футболистов.

А теперь история. В первой лиге Бесков отрядил меня в полузащиту, возможно, как самого опытного. И я сдружился с Гавриловым и Шавло. Нашими главными конкурентами за выход в высшую лигу были минское «Динамо» и «Пахтакор». В результате вышли мы с «Пахтакором».

Мы пропускали тур, в минчане играли в Ярославле. И я предложил Гавриле съездить в Ярославль на футбол. Хотя Бесков это категорически запрещал. Мы, кстати, в Ярославле выиграли 1:0, я забил гол в самом конце матча.

Едем по трассе, а там бабка с двумя мешками картошки голосует. Юра говорит: «Видишь, какие мы знаменитые, узнают нас».

Едем мы обратно, но по трассе нас начала терроризировать «Волга»: то обгонит, то отстанет, потом опять обгонит. Гаврила говорит: «Достали, тормози ее, сейчас я ему напихаю». Я немного подрезал эту «Волгу», показываю – тормози. Юрка выскочил, открыл заднюю дверь и только хотел выказать все, что думает, и видит – там Константин Иванович. Тот вышел, напихал нам за эту поездку.

Я не помню, какой был счет в Ярославле, но результат был для нас благоприятный. А в следующем туре на «Локомотиве» мы обыграли минчан 3:0 и почти гарантировали путевку в вышку.

«И ТУТ БЕСКОВ НАЧАЛ ПИХАТЬ ГАВРИЛОВУ, А Я НЕ СДЕРЖАЛСЯ»

Была еще одна история, связанная с Юрой, правда, не очень приятная. Это был март 1978 года, «Спартак» только что вернулся в высшую лигу. Мы находились на сборе в Сочи. Решили после вечерней тренировки с Гавриловым сходить поесть шашлыка. Возле гостиницы «Жемчужина» была хорошая шашлычная. Бесков не видел, как мы вернулись, и подумал, что мы ночевали не на базе. Утром он набросился на Гаврилова, очень грубо стал ему пихать. Я не сдержался и в ответ резко высказал Бескову, что он уже всех достал своими подозрениями и т.д. Это был срыв не на ровном месте, к тому времени у нас уже испортились отношения, а этот случай спровоцировал конфликт.

На следующий день мы должны были вылететь в Тбилиси, играли в первом туре с «Динамо». Тем временем, Бесков собрал у себя основной состав, а меня не пригласил. Вопрос был один: должен ли играть Ловчев в Тбилиси? Ребята меня поддержали, но все это было не очень приятно. В Тбилиси я отыграл, а после матча пошел к Николаю Петровичу Старостину и сказал, что у Бескова играть не буду. Николай Петрович меня отговаривал, но я уже твердо решил уходить. Так я оказался в «Динамо».

«БЕСКОВ НАШЕЛ ДЛЯ ЯРЦЕВА ГАВРИЛОВА»

Но вернемся к Гаврилову. Юра прекрасно понимал футбол, буквально читал игру. Про его тонкий пас сказано и написано много. Константин Иванович, когда создавал тот «Спартак», нашел для Ярцева Гаврилова, а для Гаврилова Ярцева. В том первом сезоне еще не было Черенкова, Юра был главным распасовщиком в «Спартаке», а потом и в сборной, пока ее тренировал Бесков.