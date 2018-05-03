От клипа поп-певца и рекламы телевизоров LG до «World of tanks» с Джанлуиджи Буффоном. Подборка за последний месяц.

Футболисты давно стали медийными персонами, чьи рекламные контракты зачастую сопоставимы с доходами от непосредственно футбольной деятельности. Хотя не всегда появление спортсменов на экране обусловлено желанием заработать – иногда им просто хочется поучаствовать в чем-нибудь интересном.

Представляем самые интересные видеоролики (преимущественно рекламного характера) с участием звезд мирового футбола и российского чемпионата за последний месяц.

Играй в танки с Буффоном

Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» в апреле после ответного полуфинала Лиги чемпионов (где был удален на последней минуте за оскорбление арбитра Оливера) стал одним из самых цитируемый футболистов планеты и снялся в рекламном ролике для «World of tanks», посвященном обновлению итальянской ветки танков в игре.

«Джанлуиджи Буффон готов принять новый вызов и ворваться на поля сражений World of Tanks. Вместе с ним в игру приходят итальянские танки с уникальной механикой дозарядки. Играй в одной команде с Джиджи!», - сказано в описании к ролику на официальном канале онлайн-игры в Youtube.

«Жизнь — игра, бросающая новый вызов каждый день. Справляться помогают товарищи по команде. И замечательно, когда они на танках», — заявил Буффон.

Просмотров*: 48,5 тыс.

Ибра игнорирует тренера сборной Швеции

25 апреля Златан Ибрагимович вновь отжег так, как это умеет только он. Правда, на сей раз в содружестве с производителями часов Samsung Gear S3.

В коротком 11-секундном ролике (снятом, небось, за пару часов и дублей и столько же миллионов долларов на счет шведского форварда) Златан отдыхает в бассейне и решает не отвечать на звонок некого «Янне». Нетрудно догадаться, что так часто зовут главного тренера сборной Швеции Яна Андерсона.

На следующий день директор сборной Швеции Ларс Рихт заявил о том, что форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» остался за бортом национальной команды. И хотя никто напрямую два этих факта не связывал, достаточно сложить «2+2», чтобы понять, что Ибра принес ЧМ-2018 в жертву собственному ЧСВ.

Просмотров: 982 тыс

Алвес, Хамес и Фалькао сыграли футбольных великанов

А вот Дани Алвес, Радамель Фалькао, Хамес Родригес и Йерри Мина приняли участие в съемках нового клипа колумбийского поп-певца Себастьяна Ятра – на песню «Love». Здесь они играют в футбол в различных локациях в образах гигантов.

Честно говоря, качество картинки так себе, но песенка веселая – ее смело можно добавить в свой плейлист. Более 60 млн просмотров тому свидетельством.

Просмотров: 63,4 млн.

Бэйл в тренировочной маске

Полузащитник мадридского «Реала» в апреле не только активно работал над возвращением своих физических кондиций, но и успел сняться в ролике для изготовителя тренировочных масок, имитирующих условия высокогорья.

Оказалось, что валлиец очень киногеничен. Из него мог бы выйти очень крутой кинозлодей. Marvel стоит приглядеться к Гарету. Тем более, что в Мадриде у него все больше свободного времени.

Просмотров: 419 тыс.

Глушаков играет за LG

В преддверии крупных футбольных турниров всегда появляется масса рекламных роликов с участием мировых и региональных звезд в зависимости от масштаба рынка, на который рассчитана реклама. А уж перед домашним чемпионатом мира таких видеороликов должно появиться не меньше сотни.

Увы, российский чемпионат мира совпал с падением (замедлением роста, стагнацией – каковы там официальныая формулировка?) экономики России, поэтому рекламодателей, готовых вкладываться финансово, не так много. «LG Electronics» вот привлек в свои ряды полузащитника сборной России и капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

Отметим, что это уже не первое сотрудничество южнокорейской компании и Глушакова – в 2017 году он уже сотрудничал с LG в сфере добрых дел и социальных активностей.

Правда, похвалить авторов сего «шедевра» не повернется язык – сделано все, мягко говоря, средненько. Во всяком случае, в вопросе реализации идеи. Появилось ли у вас желание приобрести телевизор этой компании после просмотра видеоролика? Пишите в комментариях.

Просмотров: 1,2 тыс.

Бонус

Итальянский футболист ушел в порно

24-летний футболист Давиде Йовинелла, выступавший за клуб серии d, завершил свои спортивные выступления ради куда более прибыльной (в его случае) работы – он прошел кастинг для съемок в порнофильме известного итальянского режиссера Рокко Сиффреди (конкуренция – 3 тыс человек на место), после чего выбрал себе псевдоним Давиде Монтана и окунулся в новую для себя сферу деятельности.

«Рокко сказал, что у меня большой потенциал в этой индустрии», - передает слова экс-футболиста L’Equipe.

До выхода фильма еще далеко, зато аккаунт новоиспеченного актера в инстаграме уже «работает» вовсю.

* - на момент написания заметки (3 мая 2018, 18.00 по мск).