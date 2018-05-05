Народный артист Михаил Боярский и не подозревал, что его слова о перспективе болеть за «Тосно» будут встречены с такой серьезностью. Клуб через твиттер моментально позвал его на домашний матч с «Динамо». О присутствии артиста в социальных сетях мало что известно, но раз Боярский появился на «Петровском» – предложение ему донесли.

Новый болельщик тосненцев переживал за команду искренне. Непривычно даже видеть Боярского, который размахивает бело-зеленым шарфом, а не сине-бело-голубым, но одобрение со стороны аудитории «Петровского» он получил, когда появлялся на экраны арены. Ничего не отвлекало артиста от футбола – в его секторе сидело человек десять, и почти никто не рвался за совместной фотографией.

Даже больший ажиотаж произвело появление Павла Погребняка, для которого сезон досрочно закончен из-за травмы ахилла. Нападающий обещал поддержать команду в Волгограде на финале Кубка России, но и перед не менее важным матчем в вопросе выживания пришел подбодрить партнеров. Администраторы «Тосно» под такой случай даже повесили футболку игрока в раздевалке.

Но более важным гостем должен был стать Роман Пилипчук. После двух лет помощи Массимо Каррере тренер собрался уходить из «Спартака» для возобновления самостоятельной карьеры, но прежде надо доработать контракт. Поэтому итальянец и отправляет пока еще своего помощника на матчи «Тосно». Так совпало, что соперники перед встречей с красно-белыми играют именно с командой Дмитрия Парфенова. Однако в Петербурге Пилипчук остался инкогнито. Если он и был, то в недоступном для простых людей месте.

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Нынешний чемпионат – редкий, когда игровой день не выпал на 9 мая. Поэтому все необходимые церемонии в виде минуты молчания в память о павших в Великой отечественной войне провели в туре, предшествующем Дню Победы. На «Петровском» для атмосферы включали песни о тех годах, тренеры хозяев нацепили на куртки блокадные светло-зеленые ленточки, а футболистов «Тосно» и «Динамо» на поле выводили воспитанники Кадетского военного корпуса.

Были ли это последний выход тосненцев на газон петербургского стадиона – зависит не только от команды Парфенова, но и от результатов «Анжи», стоящего выше благодаря преимуществу в личных встречах. Уже практически решено, что если «Тосно» отправится в ФНЛ – клубу готовы отдать базу в Рощино, которую на время ЧМ-2018 зарезервировала сборная Хорватии. А мучиться на малой арене «Петровского» желания ни у кого нет.

Так что единственный шанс – спасти себя в РФПЛ. Только в таком случае правительство Ленинградской области готово помочь клубу с «Петровским». Даже победа в Кубке страны ничего не будет значить. Временный президент РФС Александр Алаев фактически приговорил «Тосно» к недопуску в Лигу Европы при выигрыше трофея, так как клуб вовремя не подал документы на получение лицензии УЕФА. И нет никаких предпосылок, что сделают исключение, как в случае с «Авангардом».

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Вообще тосненцам есть на что жаловаться. Мало того, что их гоняли с домашнего стадиона, упрекали в отсутствии любой другой собственной инфраструктуры, а теперь угрожают не пустить в еврокубки – в трех последних турах обычно невспыльчивый Парфенов начал критиковать судейство. Даже по матчу с «Динамо» у него могли возникнуть вопросы. В начале первого тайма Резиуан Мирзов упал в штрафной гостей после касания ноги со стороны Алексея Козлова. Павел Кукуян расценил эпизод как симуляцию.

Тем не менее пострадавший Мирзов – главный герой тосненцев. Ни один матч не обходится без забегов с мячом через половину поля и попыток удара по воротам. Свой гол он и забил, но когда «Тосно» уже проигрывал. Это Тони Шунич отметился вторым забитым мячом в Петербурге за две с половиной недели.

Ничья для тосненцев могла быть более-менее нормальным результатом, если «Анжи» проиграет в кавказском дерби «Ахмату». Но хозяева сами себе испортили положение. Неманья Миюшкович, игравший лишь второй матч за основу «Тосно», обрезал команду недалеко от штрафной, а Александр Ташаев выкатил мяч под гол Кириллу Панченко. Он забил впервые с августа и в первую очередь отблагодарил Дмитрия Хохлова, при котором вернулся в состав после травмы крестообразных связок.

Мяч стал не просто победным, а оставил динамовцев в премьер-лиге на следующий сезон. Во всяком случае они так считают. Бело-голубые уже не верят, что их догонит «Амкар», в честь чего и произошли пляски в центральном круге. А «Тосно» сейчас нечему радоваться в преддверие финала Кубка. Победа «Анжи» над «Ахматом» окончательно отправит команду в ФНЛ.

«Тосно» (Ленинградская область) – «Динамо» (Москва) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – 56 Шунич, 1:1 – 68 Мирзов, 1:2 – 79 Панченко

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Миюшкович, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Труич, 86), Палиенко (Жигулев, 75), Мирзов, Роша (Скворцов, 65), Полетанович, Рикардиньо

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Хольмен, Рауш, Панченко (Рыков, 84), Ташаев, Соу, Черных (Морозов, 46), Теттех, Луценко (Соснин, 90)

Предупреждения: Мирзов (5), Палиенко (50), Дугалич (85), Юрченко (90+4) – Морозов (54), Шунич (81)

5 мая. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 5 405 зрителей