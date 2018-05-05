После матча в Петербурге Парфенова спросили о пятой колонне, Мирзов верил в успех в финале Кубка, а Рауш обещал лучше говорить по-русски.

«Если скажут играть без премий – настроение не ухудшится»

– Самое главное, что добились положительного результата, сохранили прописку в премьер-лиге, – Дмитрий Хохлов уверен в этом, хотя «Амкар» может сравняться с «Динамо». – Если говорить по матчу – было два абсолютно разных тайма. Первый не удовлетворил. Во втором перестроились, стали играть лучше, появлялись моменты и голы.

– Раз вы решили свои задачи – «Спартак» может быть спокоен?

– Однозначно нет. Это дерби, принципиальное. Никто в отпуск не собирается уходить. Будем готовиться, настраиваться – как обычно.

– Ожидаете, что будут обещаны дополнительные премии для стимуляции?

– Нет, у нас есть подписанные вознаграждения. Сегодня излишне об этом говорить. Сама игра со «Спартаком» – дерби, самое старое в Москве. Это один из самых принципиальных соперников. Даже если скажут играть без премиальных – настроение не ухудшится.

У Дмитрия Парфенова оно уже стало хуже. Он даже бриться перестал.

– Допустили две ошибки – соперник наказал. Винить можем себя, – таким кратким главный тренер «Тосно» бывает редко.

Тут еще и довели вопросом, есть ли в команде своя пятая колонна. Парфенов отмахнулся, что не понимает его смысл, и больше его ни о чем не спрашивали. Только пожелали удачи в Волгограде.

– Вот это правильно, – поблагодарил тренер.

«Без Погребняка тяжело забивать»

Давид Юрченко вышел к журналистам чуть ли не в слезах.

– В раздевалке стояла гробовая тишина, ничего не было сказано. Все расстроены.

– К судейству нет претензий?

– Да нет, нормально все. Лояльно судил, даже где-то проявлял симпатию.

А Резиуану Мирзову эта тема уже надоела, хотя у него могли остаться вопросы по карточке за симуляцию в первом тайме.

‒ Мы уже устали говорить о судействе. Вы все сами видите, как нас судят. Пусть это остается на совести арбитров.

‒ Как в команде восприняли новость, что «Тосно» не сможет получить лицензию для выступления в еврокубках?

‒ Мы выходим и бьемся. А дальше пускай решают в кабинетах. Надо было выигрывать сегодня, что бороться за сохранение места в чемпионате. Но мы проиграли. Теперь будем биться за Кубок. Надеемся, у нас все будет хорошо.

‒ Настроение перед Кубком нормальное?

‒ Мы проиграли и прошлую игру, но сегодня вышли биться и могли победить. На Кубок тоже выйдем с настроем на победу, и будем верить, что все получится.

‒ Что не так в игре «Тосно»?

‒ Сломался Погребняк. Без него тяжело забивать. Игра нам дается, моменты есть. Но нам не везет. Соперники не создают опасных моментов, но забивают после наших ошибок.

‒ Непонятная ситуация с будущим клуба влияет на команду?

‒ Может и влияет. Но все понимают, что надо играть и биться до конца. Нам обещают, что все будет хорошо, и мы в это верим.

«ЧМ будет самым важным турниром в жизни»

Будущее Александра Ташаева может быть более ярким. Если "Зенит" действительно приобретет его летом.

‒ Слухи не комментирую, ‒ отрезал полузащитник. ‒ Мысли о будущем? Я игрок "Динамо".

А его партнер Константин Рауш обещает прогресс в общении на русском языке.

‒ Уже говорю лучше, но некоторых слов не хватает. Пока говорю не так хорошо, как по-немецки, но все равно учусь. Еще четыре месяца, и буду говорить отлично.

‒ Не разочаровывает уровень чемпионата России после Бундеслиги?

‒ Я долго привыкал к РФПЛ, два матча не мог сыграть нормально, потому что играли на искусственном поле. В Германии такого не бывает. Но теперь уже привык.

‒ Российский футбол слабее немецкого?

‒ В Бундеслиге футбол лучше. Это не секрет, но и тут футбол хороший

‒ Станислав Черчесов скоро назовет состав на чемпионат мира. Волнуетесь перед его оглашением?

‒ Я сейчас сосредоточен на хорошей игре за «Динамо». Но буду очень рад, если попаду в заявку сборной России на чемпионат мира. Все для этого делаю. Мундиаль будет для меня самым важным турниром в жизни.