После домашней победы над "Ростовом" (2:0) главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поздравил "Локомотив" с золотом и отметил, что симпатизирует наставнику "железнодорожников".

Карпин: "Ростову" не хватает резерва для усиления

Первым, по традиции, выступил главный тренер гостей. Валерий Карпин поле поражения был не в духе и на вопросы отвечал без особого энтузиазма. В своем неподражаемом стиле.



- Вы в первый раз в качестве тренера появляетесь на "Открытие Арене". Каковы впечатления?

- Негативные. (Молчание. Смех в зале).

- Насколько довольны качеством игры?

- По самоотдаче претензий не может быть. Футболисты, которые вышли на поле, сделали все, что сегодня в их силах. Могли добиться лучшего результата, и "Спартак" позволял владеть мячом и создавать моменты. Но нам не удалось воспользоваться шансами. Усиления для маневра не было никакого, резерва нам не хватает.

- У вас есть объяснение, почему вратари на "Открытие Арене" играют так хорошо. Довбня и Юрченко все тащили, сегодня Абаев много взял, хотя он даже не основной вратарь.

- А вы откуда знаете, что он не основной? Этого даже я не знаю.

- Сужу по предыдущим матчам.

- Абаев сыграл даже больше, чем Песьяков, раз уж на то пошло. Что касается объяснения отличной игры вратарей, видимо, спартаковцы плохо бьют - во вратаря.

Каррера: Зобнину требовалось время, чтобы вернуться, и я рад, что он с нами

Затем в пресс-центре появился Массимо Каррера, которому, как обычно, вопросов было намного больше.

- На стадион вы приехали в ранге чемпиона, а на поле вышли уже когда чемпионом стал "Локомотив". Успели почувствовать изменения в статусе или о "Локо" вообще не думали?

- Да, математика нас наказала. У нас есть шанс стать вторыми. Думаю, напрямую выйти в группу Лиги чемпионов тоже очень важно.

- Почему Пашалич вышел на позицию центрального защитника?

- Я хотел сыграть в три защитника. Слава богу, выздоровел Таски. Поэтому у меня появилась идея поставить Пашалича в центр обороны. Думаю, результат оправдывает это решение.

- Замена Таски была плановой?

- Замена никогда не планируется, решение принимается по ходу матча. Во втором тайме при счете 0:0 мне надо было поменять систему игры, чтобы иметь больше игроков между линиями. Чтобы выпустить Фернандо, я должен был заменить иностранца. Между Пашаличем и Таски я выбрал последнего, потому что Таски давно не играл.

- Почему вы вернулись к схеме с тремя защитниками?

- Мы выбрали схему в три защитника, потому что соперник играет в три защитника. К счастью, у меня есть футболисты, которые могут сыграть в любой схеме.

- Почему Фернандо играл не с первых минут?

- Хотел выпустить тех, кто может выполнить большой объем в центре поля. Хочу подчеркнуть, что выбор оказывается правильным только после игры, а заранее никогда не знаешь, сработает идея или нет.

- Комбаров проиграл конкуренцию Мельгарехо?

- Нет, просто Мельгарехо сейчас чувствует себя очень хорошо, и я предпочел его. В схеме с тремя центральными защитниками он играет как бы атакующего защитника. Считаю, это затруднило действия защитникам "Ростова".

- Второй матч подряд неуверенно на выходах действует вратарь Селихов. Почему?

- Все ошибаются, поэтому я не вижу здесь проблемы. Может, у него какие-то психологические затруднения, но он провел сегодня очень хороший матч.

- Сегодня впервые вышел на поле молодой футболист Мамин. Чем вызвано его появление?

- У нас не было других защитников, поэтому я пообщался с тренером "Спартака-2". Спросил его, кто является наиболее психологически устойчивым и сильным защитником. Он назвал фамилию Мамина. А я был знаком с этим игроком, потому что он провел с нами сборы.

- Можно ли сказать, что хорошая игра Зобнина связана с тем, что он избавился от психологической проблемы, связанной с травмой, которая у него была?

- После той травмы, которую он получил в прошлом году, нельзя сразу вернуться на прежний уровень. Нужны и тренировки, и матчи. На сегодняшний день он вернулся в ту форму, которая была у него до травмы. Он является очень важным игроком для "Спартака" и сборной России, и я очень рад, что он в нашей команде.

- "Локомотив" заслужил чемпионский титул, который оформил сегодня?

- "Локомотив" показывал очень приличный уровень игры. Поздравляю команду и ее тренера (Юрия Семина - прим. ред.), который мне очень симпатичен, как человек. Он хорошо выполнил свою работу, как мы сделали это в прошлом году. Считаю, что команда, которая больше побеждает, заслуживает чемпионского титула. У "Локомотива" были более продолжительные периоды удачных результатов. Мы неудачно начали сезон. Жаль, что нам не удалось набрать больше очков. Мы могли бы бороться за чемпионство до последнего тура, учитывая, что во втором круге соперник притормозил. Но мы не воспользовались этим шансом.