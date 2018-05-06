«Челси» дома минимально обыграл «Ливерпуль» в центральном матче 37-го тура АПЛ. О топовой вывеске и наискучнейшем футболе – в репортаже «Советского спорта».

БОРЬБА ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Переоценить важность этой встречи было нельзя. «Челси» еще сохранял шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий год, а «Ливерпуль» конечно в первую очередь думал о финале ЛЧ с «Реалом». А вдруг там проиграют и выпадут из топ-4 – вот это будет маркетинговый провал. Потому позволять «Челси» приблизиться было нельзя. Особенно когда свои позиции в четверке железобетонными не назовешь.

Заряженность на результат понимал и Антонио Конте. Он выставил привычный состав в строгой формации 5-1-3-1: Анитонио Рюдигер, Гари Кэхилл, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо и Виктор Мозес в обороне, Нголо Канте, Сеск Фабрегас, Тьемуэ Бакайоко и Эден Азар в полузащите и большой Оливье Жиру на острие. «Синие» отказались от схемы с двумя десятками в угоду насыщенной опорной зоны, ведь им предстояло сдержать самое забивное трио в истории ЛЧ.

Юрген Клопп естественно это трио выпустил. Мохамед Салах, Садьо Мане и Роберто Фирмино олицетворяли атаку, двужильный Джеймс Милнер с Джорджиньо Вейналдумом вышли в середине, а защищать Лориса Кариуса пришлось аж впятером: Натаниэл Клайн, Эндрю Робертсон, Деян Ловрен, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд. Мощь!

РЕНЕССАНС ЖИРУ

Солнечная лондонская погода как бальзам на душу. Мощные удары по ногам – как альтернатива. Несмотря на всю важность встречи, команды больше били друг друга, нежели играли в футбол. «Ливерпуль» основным составом перезагружался перед скорым финалом Лиги чемпионов, а «Челси», будто ему больше надо, старался скрасить общее настроение весенней части сезона важной домашней победой.

Первый тайм выдался живым и ярким. И на эмоции, и на опасные моменты. Азар корчился от боли, Жиру с хмурой гримасой падал на газон после налетов Клайна, ванн Дейк больно приземлялся на газон, Милнер хромал чуть ли не каждые пять минут. Но помимо боли – россыпь дальних ударов, чтобы во всей красе себя проявили Кариус и Куртуа. Правда, без голов после выстрелов из-за пределов штрафной.

Единственный гол как квинтэссенция борьбы тяжеловесов, изрядно подуставших на финише сезона. Навес Мозеса справа идеально замкнул Жиру, по недосягаемой параболе пустив мяч в дальний угол ворот Кариуса. Мощно, но в то же время тяжко забили хозяева. Это помогло им раскрепоститься, снять напряжение и завладеть инициативой до конца тайма. А Жиру вообще в «Челси» хорош! Ренессанс у Оливье, в преддверии ЧМ-2018 это особенно важно.

НУЛЕВЫЙ «ЛИВЕРПУЛЬ»

Убийственно хорош был «Челси» после перерыва. Через десять минут после возобновления встречи Рюдигер забил «Ливерпулю» второй, но гол отменили из-за офсайда. А что «Ливерпуль»? Да какой-то он вареный что ли. Салах сам не свой, у Мане в ногах мяч не держался, Фирмино потерял диспетчерский пульт. Клопп это понял, потому добавил игрока в середину, вместо Клайна выпустив Хендерсона. Теперь состав стал очень похож на тот, что проиграл в среду «Роме» (2:4).

Но это почти не спасло ситуацию. Перекатывание мяча, удары выше – публика на «Стэмфорд Бридж» будто нырнула в лигу 2, где физика по определению преобладает над лирикой. Бегали, старались, что-то там себе на уме придумывали и все. Хозяева – в мыслях о стабильной концовке сезона, гости – о сложной игре с «Реалом» 26 мая в Киеве.

На том и порешили. «Ливерпуль» в случае чего еще не гарантировал себе лигочемпионскую путевку. Как, собственно, и «Челси». Интрига еще жива. На полтора тура (часть команд проведут матчи перенесенного 31-го тура). Все самое интересное случится в ближайший мид-уик и следующий уик-энд.

«Челси» – «Ливерпуль» – 1:0 (1:0)

Гол: Жиру, 32

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 89), Азар (Виллиан, 86), Фабрегас (Педро, 90), Канте, Бакайоко, Алонсо, Жиру

«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Александер-Арнолд, Робертсон (Соланке, 74), ван Дейк, Фирмино, Милнер (Морено, 89), Салах, Вейналдум, Мане, Клайн (Хендерсон, 59)

Предупреждения: Салах (39), Клайн (40), Алонсо (79), Мозес (81), Куртуа (90)