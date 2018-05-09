Неделю назад Игорь Чугайнов выступил на страницах «ССФ» экспертом по ФНЛ, дав прогноз на финиш сезона. Сегодня 5-кратный обладатель Кубка России делится мыслями о предстоящем финале между «Тосно» и «Авангардом», к сенсационному взлету которого он причастен непосредственно: с сентября по апрель Чугайнов был тренером курской команды.

«АВАНГАРД» УЖЕ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧУ

– Ваш уход из тренерского штаба «Авангарда» буквально за два дня до полуфинала с «Шинником» вызвал немалое удивление. Что случилось?

– Пока лучше ограничиться официальной формулировкой: по семейным обстоятельствам. Не хочу «подымать пену» перед финалом. Рассказать можно много, но сейчас не время.

– Скажите, хотя бы, какие отношения остались у вас с давним другом Хасанби Биджиевым?

– Нашей дружбе тридцать лет, ее уж точно ничто не могло нарушить.

– Чем сейчас занимаетесь?

– Живу на даче. В Москву почти не выбираюсь – что там делать? Здесь хватает работы. Сегодня вот с самого утра дрова рубил… Планов и наметок пока никаких. Но в футболе все быстро решается. Как в прошлый раз: точно так же сидел на даче – звонит Хасанби. «Не знаешь, кто из наших локомотивских сейчас свободен?» – «Вообще-то я свободен» – «Пойдешь ко мне помощником в Нальчик?» И на следующий день я туда улетел. А потом перебрались в «Авангард».

– Какие воспоминания останутся от работы в Курске?

– Сделано большое дело. Все, что от нас просили или требовали, было перевыполнено. Несмотря на то, что финал еще впереди, этот сезон для «Авангарда» уже сейчас можно считать очень успешным. Мало кто думал, что мы сможем обыграть в Кубке ЦСКА, потом «Амкар» на его поле. Это крупные достижения для курской команды.

– За полуфиналами вы наблюдали уже со стороны. Удивились их итогу?

– Победа «Авангарда» была все-таки более предсказуемой. Очень вовремя поправился Игорь Киреев, пропустивший перед тем месяц из-за травмы. Играть он умеет, и доказал это, забив решающий гол. А поражение «Спартака» от «Тосно», конечно, сенсация. Но ее могло и не быть, распорядись Денис Глушаков мячом в концовке основного времени эффективнее.

ОБЕ КОМАНДЫ – ТРЕНЕРСКИЕ

– За счет чего «Тосно» и «Авангард» могут добиться победы в финале?

– «Авангард» пониже классом, но может превзойти соперника самоотдачей. И свежестью: он решил все задачи в чемпионате. В отличие от «Тосно», который ведет борьбу на два фронта – за выживание в премьер-лиге и за Кубок. Еще хочу подчеркнуть, что обе команды, что называется, тренерские. И в финале пойдет, в том числе, противостояние интеллектов. Чьи разработки и хитрости окажутся точнее, тот получит преимущество. А пока расклад сил считаю равным – пятьдесят на пятьдесят.

– Игроки «Авангарда» за выход в полуфинал получили звания мастеров спорта. А мастера футбола в команде есть?

– Опять же, до финала не хочу никого ни восхвалять, ни принижать. У нас любят «раздавать ордена» футболистам, особенно молодым, по любому поводу – а они после этого заканчивают играть. Одна из самых большим проблем в нашем футбольном мире – игроки слишком любят себя и потребительски относятся к футболу. Раз уж зашел разговор, повторю про Киреева: у него отличные задатки, он мог бы выступать и в премьер-лиге, просто пока не сложилось. Есть в Курске и другие хорошие игроки – но им нужно пахать и пахать на тренировках, каждый день, чтобы добиться чего-то серьезного.

– Оба финалиста не относятся к благополучным клубам. Их могут не допустить в Лигу Европы?

– С лицензированием стадиона у «Авангарда», скорей всего, будут сложности. Он не соответствует требованиям УЕФА. Да и поляна плохая: все тренеры и футболисты, приезжавшие в Курск, говорили, что на таком поле играть нельзя. А финансирование в нашей стране традиционно зависит от бюджета области. Если в Ленинградской или Курской решат, что Лига Европы – затратное и бесперспективное занятие, никто этим клубам не поможет.

ФИНАЛ ПРОТИВ СБОРНОЙ

– Вы ведь тоже впервые сыграли в финале Кубка страны в составе команды низшего дивизиона?

– Да, в 1990-м. «Локомотив» играл тогда в первой лиге, но сумел выбить в четвертьфинале «Торпедо», а в полуфинале по пенальти московское «Динамо». В финале против нас вышло «Динамо» киевское – по сути, сборная СССР, которой через месяц предстояло выступить на чемпионате мира. Понятно, что шансов у нас не было. К тому же киевляне готовились целенаправленно, а мы играли через два дня на третий, и перед финалом у нас была настоящая сеча в Запорожье с «Металлургом». Нашему вратарю Вацловасу Юркусу вырвали бутсой кусок мяса из-под подбородка. Поэтому против Киева в Лужниках ворота защищал мой друг Хасанби. Эмоции после финала были, конечно, не самые приятные – нас разгромили 1:6. Но по ходу матча нам удалось сравнять счет – уже хорошо. А «Динамо» в следующей игре, уже в чемпионате, и тоже в Лужниках, так же легко справилось со «Спартаком» – 3:1.

– Какие еще финалы запомнились?

– Назову два. В 1993-м с «Торпедо», когда мы победили ЦСКА и завоевали первый в истории Кубок России. И в 1996-м – 3:2 со «Спартаком» и первый трофей семинского «Локомотива».

– Прошло двадцать лет, а Семин снова ведет «Локомотив» к победам. За счет чего, по-вашему, им удалось опередить всех в нынешнем сезоне?

– Стабильный состав. Тренер, соскучившийся по родному клубу и по серьезной работе. Плюс желание доказать – и у Семина, и у ребят, – что они многое умеют и хотят быть лучшими. Без этого желания в футболе невозможно победить.

– Болеете за «Локомотив»?

– Скорее, симпатизирую и с интересом слежу. Как и за другими командами. Мне импонирует ЦСКА: даже в непростые времена команда достойно выглядит – и ветераны все еще в порядке, и молодежь включилась.

– Не могу не спросить еще: как вам Салах?

– Да, чемпионат мира уже совсем скоро. Помню, как после жеребьевки повсюду говорили: ну что там какой-то Египет… А Египет, на самом деле, сильная команда. Салах – лучший игрок английской премьер-лиги, половина основы в ней играет – наших там нет никого. Поэтому выйти из группы нашей сборной будет очень непросто. Но я все же надеюсь, что у нее получится.