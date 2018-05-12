Анхель Ди Мария остался в Париже ради Лиги чемпионов, хотя его звали в «Барселону», но «ПСЖ», по его словам, наступил на те же грабли, что и в прошлом сезоне. Теперь, признается аргентинец в интервью France Football, он ждет перемен в клубе – и успехов сборной на стадионах России.

«НЕ ТРЕНЕР РЕШАЕТ ВАШУ СУДЬБУ»

– Для «ПСЖ» сезон вполне можно было назвать удачным, если бы снова не злополучная Лига чемпионов. В ключевом матче в гостях против «Реала» вы не участвовали…

– Очень жаль, ведь я был в тонусе, забивал, ассистировал. Считал себя игроком основы и очень хотел снова сыграть на «Бернабеу», ведь в 2015-м мы там проиграли 0:1, хотя выглядели в десять раз сильнее «Реала».

– Эмери вам объяснил свое решение?

– Нет, нет, нет! Я так разозлился – ведь был уверен, что сыграю в основе или выйду на замену.

– Какие у вас вообще отношения с ним?

– Нормальные, как и в прошлом году. Я всегда выкладывался по полной, он был мной доволен, знал, что не подведу. Но ему приходится выбрать одиннадцать лучших, и я в них не попал. Любой футболист проходит через такое, вот и со мной это случилось.

– Эмери никогда не темнил перед вами?

– Летом я разговаривал и с ним, и с Антеро (Энрике – спортивный директор «ПСЖ» – прим. ССФ), ведь сезон был особый – перед чемпионатом мира, а в команду приходили новые игроки и я понимал, что могу иметь меньше игрового времени. Вот и хотел знать, что они думают на этот счет. Но, слава Богу, в сезоне игровой практики у меня было достаточно.

– Но говорят, что вы хотели зимой уйти из «ПСЖ» – как раз потому, что мало играли…

– Я вел себя честно. Во время зимних каникул постарался отвлечься – в кругу семьи, с друзьями, а потом мысли были только о чемпионате Франции и чемпионате мира.

– А почему летом не перешли в «Барселону»?

– На самом деле было несколько предложений. «ПСЖ» рассматривал эти варианты, но денежный фактор не главный в таких вопросах.

– Вы советовались с вашим приятелем Лионелем Месси?

– Он спрашивал, что происходит, когда до него дошли слухи дошли.

– Не пытался вас уговорить перейти в «Барсу»?

– Нет, нет. Никогда.

«НАСТУПИЛИ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ»

– Какие у вас планы на следующий сезон? Останетесь в «ПСЖ»?

– Понятия не имею, в футболе все может случиться… Мне здесь комфортно, но клуб должен покупать новых игроков, а для этого продавать старых. Поэтому никогда нельзя быть уверенным, останешься или нет.

– Придет новый тренер, это может повлиять на ваше будущее…

– Никоим образом! Не тренер решает вашу судьбу. Конечно, он может высказать свое мнение, но только клуб решает, кто должен уйти, а кто остаться.

– Что вы знаете про Томаса Тухеля (вероятный новый тренер «ПСЖ» – прим. ССФ)?

– Ничего.

– То есть, не слышали о таком?

– (улыбается) Нет, вообще не в теме.

– Что должен изменить новый тренер, чтобы у клуба, наконец, покатило в Лиге чемпионов?

– Ничего особенного, надо продолжать в том же ключе. Важно набраться терпения: Лигу чемпионов с кондачка не выиграть, это долгий процесс. Все части механизма должны притереться – тогда и будет результат. Самое главное, надо продолжать эту политику – подписывать классных футболистов, которые уже выигрывали Лигу чемпионов и хотят это повторить.

– То есть, победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов – дело времени?

– Думаю, уже сейчас все для этого есть, и состав вполне подходящий. В последние годы «ПСЖ» выдавал очень классные матчи, просто не везло. В прошлом году упустили удачу, хотя обыграли дома «Барселону» – 4:0. И в Мадриде сейчас вроде все хорошо начиналось – но опять наступили на те же грабли.

«В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ МЫ ИГРАЛИ СЛАБЕЕ»

– Что скажете о Неймаре, о его переходе в «ПСЖ»?

– Его приход принес большую пользу и клубу, и чемпионату. С ним лига 1 поднялась на новую ступеньку, и дело не только в футболе, но и в плане развития, рекламы, освещения. И, конечно, он здорово отыграл полгода вместе с Эдди (Кавани), Килианом (Мбаппе) и другими. Но получил травму. Поскорее бы восстановился!

– Какая атмосфера в команде, где так много звезд?

– Прекрасная. Ребята любят пошутить, похохотать. Всегда очень много музыки.

– Есть ли трения между бразильцами и аргентино-уругвайской «диаспорой»?

– Никаких... Бразильцы, конечно, немного подкалывали, когда у нас были проблемы в отборочных матчах чемпионата мира, но по-доброму.

– Хотите сказать, что в раздевалке всегда тихо и мирно?

– Все мы порой много чего говорим, но среди своих в раздевалке никто из себя никого не строит, у всех одна цель: выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции.

– В этой звездной компании есть один юнец. Что скажете о Мбаппе?

– Килиан здорово прибавляет, растет на глазах. Попал в клуб, где для этого созданы все условия. Такой молодой, но получил возможность играть на высочайшем уровне. Да чего говорить! Все знают, на что он способен.

– Но в некоторых матчах и на тренировках он ведет себя как-то по-мальчишески…

– Но ведь он действительно еще мальчишка. И не только он. В команде есть и другие очень перспективные молодые ребята. В двадцать лет мы играли послабее. «Ней» (Неймар) тоже ранний, акселерат. Делает феноменальные вещи на поле, но абсолютно без напряга. И все на высоких скоростях. Килиан такой же.

– Когда-нибудь играли рядом с подобным вундеркиндом?

– Думаю, что Лео тоже резво начинал (смеется). Игроки такого калибра начинают карьеру и выстреливают гораздо раньше других.

– Вы ставите Мбаппе на одну доску с этими знаменитостями?

– Конечно! Но ему очень важно не форсировать, всему свое время. Для того, чтобы стать великим игроком, у него все есть.

– Вы говорили о нем с Месси?

– Нет. Лео интересна только «Барселона» и все, что с ней связано.

– Против кого из иностранцев «ПСЖ» хотели бы сыграть в финале чемпионата мира в России?

– Лучше бы ни против кого! Главное, чтобы Аргентина добралась до финала. А кто будет соперник – не суть важно. Надеюсь, мы победим.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Анхель ДИ МАРИЯ

Атакующий полузащитник. Родился 14 февраля 1988 года в Росарио.

КАРЬЕРА

«Росарио Сентраль» (2005-2007), «Бенфика» (2007-2010), «Реал Мадрид» (2010-2014), «МЮ» (2014-2015), «ПСЖ» (с 2015-го).

ДОСТИЖЕНИЯ

Олимпийский чемпион-2008. Финалист ЧМ-2014. Победитель Лиги чемпионов-2014/15. Чемпион Португалии, Испании, Франции (2 раза). Лучший футболист Аргентины-2014.

За сборную Аргентины провел 93 матча, забил 19 мячей