На заключительную открытую тренировку сине-бело-голубых в сезоне Кришито вышел самым первым из игроков. Его сопровождал клубный фотограф, и в один момент казалось, что итальянец устроит прощальную фотосессию с сотрудниками базы. Но довольно быстро футболист оказался на поле и общался на родном языке с Фаусто Сальсано, помощником Роберто Манчини.

– Доброе утро, – это оба итальянца уже по-русски здоровались с журналистами, стоявшими за пределами поля.

Игрок и тренер еще долго о чем-то говорили вдалеке от представителей прессы, пока не пришел переводчик, и Кришито моментально отправился на брифинг.

– Это ваша одна из последних предыгровых тренировок. Помните свою первую?

– Я помню абсолютно все, что происходило здесь за эти семь прекрасных лет, – но рассказывать о том первом занятии летом 2011-го защитник не стал. – Я провел отличное время в Петербурге. Хотел бы еще раз воспользоваться возможностью поблагодарить болельщиков за ту поддержку, которую чувствовал все эти годы. Также благодарю всех людей, которые меня здесь окружали.

– Какое время в «Зените» считаете для себя самым успешным?

– Таких моментов было несколько. Главное – это трофеи. Я выиграл пять кубков в футболке «Зенита», все были очень важны: два чемпионата, Кубки, Суперкубки. Все это я запомню навсегда. Также хорошо запомню игры против главных конкурентов, а особенно против «Спартака» и ЦСКА. Такие победы навсегда врезаются в память. Хочу также вспомнить момент, когда получил тяжелую травму – разрыв крестов. Та забота, которую я почувствовал от руководства клуба и персонала, помогла мне восстановиться.

– Нынешний сезон стал самым сложным для вас в «Зените»?

– Да, если смотреть на результаты – так можно сказать. Получился очень тяжелый год, но я очень доволен тем, несмотря на не самые удачные результаты, болельщики поддерживают нас как никогда. На стадионе всегда огромное число зрителей, это касается и домашних, и выездных матчей. Также знаю, что на воскресном матче ожидается миллионный болельщик. Хочу ещё раз поблагодарить всех, кто приходит поддерживать нас на играх в такой сложной ситуации.

– «СКА-Хабаровск» уже не мотивирован. В чем ваша мотивация?

– Все команды, которые играют против «Зенита», каким-то образом находят мотивацию. Нельзя сказать, что соперник не будет абсолютно мотивирован, потому что для всех игра против такого клуба даёт некий эмоциональный толчок. Соперникам нечего терять, они будут играть на 100 процентов. Задача «Зенита» – выиграть при любом раскладе, чтобы закончить чемпионат на позитивной ноте. Это был сложный чемпионат, сложный сезон. Моя персональная мотивация будет очень высока. Это мой последний матч здесь, я буду очень эмоционален. Уверен, эмоции будут переполнять. Это неизбежно после того, как провел более 230 матчей за клуб. Будет тяжело и команде, и мне.

Главное событие самой тренировки – возвращение Андрея Лунева в общую группу. Почти месяц он работал индивидуально из-за повреждения мышцы бедра, полученного в матче с «Анжи». Как и обычно, Лунев открытую часть занятия провел вместе с партнерами по вратарской линии. Также наравне со всеми занимались Юрий Жирков и Игорь Смольников, не доигравшие встречу с «Локомотивом». Матиас Краневиттер из-за дисквалификации не поможет в предстоящем матче, но продолжает работать с командой. Бранислав Иванович тоже не сыграет против «СКА-Хабаровска» из-за травмы, а сейчас тренируется отдельно.

Чуть в стороне от команды и сам Манчини. На занятии он, конечно, присутствует, но больше просто наблюдает, а игроками командует тот же Сальсано. Можно попробовать связать это со слухами об уходе тренера в сборную после завершения сезона, но как говорил сам итальянец: «Этот вопрос не имеет значения, нужно дождаться концовки чемпионата». А она наступит уже через три дня.