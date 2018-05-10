Все о главном спортивном событии этого года.

Какие команды примут участие в чемпионате мира-2018?

Всего в турнире участвуют 32 национальные сборные.

14 команд из Европы:

Англия

Бельгия

Германия

Дания

Исландия

Испания

Польша

Португалия

Сербия

Франция

Хорватия

Швейцария

Швеция

плюс Россия, получившая право участвовать в турнире как страна-организатор.

5 команд из Африки:

Египет

Марокко

Нигерия

Сенегал

Тунис

5 команд из Азии:

Австралия (в отборе к ЧМ выступает в одной зоне с азиатскими командами)

Иран

Южная Корея

Саудовская Аравия

Япония

З команды из Северной и Центральной Америки:

Коста-Рика

Мексика

Панама

5 стран из Южной Америки:

Аргентина

Бразилия

Колумбия

Перу

Уругвай

Где и когда пройдет чемпионат мира?

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Казань, Ростов, Саранск, Самара, Сочи, Волгоград.

Москва

В Москве матчи пройдут на двух стадионах: стадион «Лужники» и стадион «Спартак» (он же «Открытие Арена» – во время чемпионата мира запрещено использовать в названиях стадионов имена брендов).

В «Лужниках» пройдет матч открытия (между Россией и Саудовской Аравией) – и еще три матча групповой стадии турнира, а потом еще матч 1/8 финала, полуфинал и финал.

Матчи группового этапа в «Лужниках»:

14 июня. Россия – Саудовская Аравия

17 июня. Германия – Мексика

20 июня. Португалия – Марокко

26 июня. Дания – Франция

Четыре матча группового этапа и один матч 1/8 финала пройдут на стадионе «Спартак»

Матчи группового этапа на «Спартаке»:

16 июня. Аргентина – Исландия

19 июня. Польша – Сенегал

23 июня. Бельгия – Тунис

27 июня. Сербия – Бразилия

Санкт-Петербург

Культурная столица России, как и большинство городов представлена только одним стадионом – ареной на Крестовском острове. Первым матчем на стадионе «Санкт-Петербург» будет встреча Марокко и Ирана, а последним – матч за третье место.

Из матчей плей-офф Петербург примет один матч 1/8 финала, один полуфинал и матч за третье место.

Матчи группового этапа в Санкт-Петербурге:

15 июня. Марокко – Иран

19 июня. Россия – Египет

22 июня. Бразилия – Коста-Рика

26 июня. Нигерия – Аргентина

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа, по одному матчу на стадиях 1/8 и 1/4 финала.

Матчи группового этапа в Нижнем Новгороде:

18 июня. Швеция – Южная Корея

21 июня Аргентина – Хорватия

24 июня. Англия – Панама

27 июня. Швейцария – Коста-Рика

Калининград

Программа чемпионата мира в Калининграде откроется матчем Хорватии и Нигерии. Всего в самом западном городе чемпионата пройдут четыре матча группового этапа – плей-офф Калининграду не досталось.

Матчи группового этапа в Калининграде:

16 июня. Хорватия – Нигерия

22 июня. Сербия – Швейцария

25 июня. Испания – Марокко

28 июня. Англия – Бельгия

Екатеринбург

Первым матчем на «Екатеринбург арене» будет встреча Египта и Уругвая, а всего в крайней восточной точке турнира пройдут четыре матча группового этапа.

Матчи группового этапа в Екатеринбурге:

15 июня. Египет – Уругвай

21 июня. Франция – Перу

24 июня. Япония – Сенегал

27 июня. Мексика – Швеция

Казань

В столице Татарстана запланированы четыре матча группового этапа турнира, а также по одному матчу стадий 1/8 и 1/4 финала.

Матчи группового этапа в Казани:

16 июня. Франция – Австралия

20 июня. Иран – Испания

24 июня. Польша – Колумбия

27 июня. Южная Корея – Германия

Ростов-на-Дону

Свежевыстроенный стадион на левом берегу Дона примет пять матчей – четыре из группового этапа и один на стадии 1/8 финала.

Матчи группового этапа в Ростове:

17 июня. Бразилия – Швейцария

20 июня. Уругвай – Саудовская Аравия

23 июня. Южная Корея – Мексика

26 июня. Исландия – Хорватия

Саранск

Первыми командами-участницами чемпионата мира, которые приедут в Мордовию, станут Перу и Дания, всего же здесь запланированы четыре матча групповой стадии.

Матчи группового этапа в Саранске:

16 июня. Перу – Дания

19 июня. Колумбия – Япония

25 июня. Иран – Португалия

28 июня. Панама – Сенегал

Самара

На поле «Самара-Арены» пройдет шесть матчей – четыре во время группового этапа, один из 1/8 финала и один из 1/4 финала.

Матчи группового этапа в Самаре:

17 июня. Коста-Рика – Сербия

21 июня. Дания – Австралия

25 июня. Россия – Уругвай

28 июня. Сенегал – Колумбия

Сочи

Самый южный город участник начнет матчем с громкой афишей Португалия – Испания, всего же на черноморском курорте пройдут четыре матча группового этапа, один матч на стадии 1/8 финала и один матч на стадии 1/4 финала.

Матчи группового этапа в Сочи:

15 июня. Португалия – Испания

18 июня. Бельгия – Панама

23 июня. Германия – Швеция

26 июня. Австралия – Перу

Волгоград

В Волгограде запланированы только четыре матча группового этапа турнира.

Матчи группового этапа в Волгограде:

18 июня. Тунис – Англия

22 июня. Нигерия – Исландия

25 июня. Саудовская Аравия – Египет

28 июня. Япония – Польша

Как купить билеты на матчи чемпионат мира?

Если вы задались этим вопросом только сейчас, то уже практически никак. Последний этап продаж в интернете стартовал 18 апреля. Если вы успели оставить заявку, и вам достались билеты, то получать их надо в Билетных центрах FIFA.

Билетные центры FIFA расположены в городах-организаторах чемпионата мира.

Что такое Fan ID? Зачем это нужно? Как это получить?

Fan ID – документ без которого у вас не будет возможности попасть на стадион, даже если у вас есть билет на матч: по новым правилам безопасности каждый болельщик, занимающий место на стадионе, должен быть идентифицирован.

Иностранным болельщикам Fan ID нужен еще и для безвизового въезда на территорию России. Также паспорт болельщика дает право на бесплатный проезд на транспорте в дни матчей в городах-организаторах.

Получить Fan ID можно, подав заявку на сайте (www.fan-id.ru), для этого понадобятся паспортные данные и фото на белом фоне. Или можно прийти в Центр выдачи: в этом случае фото вам не понадобится, его сделают в центре выдачи. Также, чтобы получить паспорт болельщика, необходимо иметь при себе билет на матч или знать номер заявки.

Правда ли, что для болельщиков выделят билеты для проезда на железнодорожном транспорте во время чемпионата мира?

Правда. Зрители, получившие билет на матч и паспорт болельщика, имеют право на бесплатный проезд в дополнительных поездах, которые следуют в города-организаторы чемпионата мира.

Чтобы получить бесплатный билет на поезд, необходимо зарегистрироваться на сайте (www.tickets.transport2018.com), ввести данные о билете и паспорте болельщика, и выбрать нужный вам маршрут.

Следует помнить, что бесплатный проезд распространяется только на дополнительные поезда. Также нельзя забывать, что билетов на всех может не хватить, а потому если вы планируете поездку на матч в другой город, стоит подумать об этом заранее.

Я купил билет, но оказалось, что я не смогу пойти на матч, что делать?

Главное – не пытайтесь продать билет самостоятельно, если об этом узнает FIFA, то билет будет просто аннулирован.

Если вы точно уверены, что не сможете попасть на матч, то вы можете перепродать билет через специальную платформу FIFA. Она станет доступна, как только откроется последний этап продаж. Процесс перепродажи выглядит так: вы подаёте заявку, FIFA рассмотрит вашу заявку, а затем поместит ваши билеты в раздел продажи, чтобы болельщики, которые оказались менее удачливы во время предыдущих этапов продаж, могли приобрести его. Но FIFA предупреждает – перепродажа вашего билета не гарантирована.

Можно ли приобрести билет на матч чемпионата мира, минуя официальный сайт?

Конечно, вы можете купить билеты у перекупщиков, но делаете вы это на свой страх и риск, после такой покупки вы запросто можете остаться без денег и без билета. В каждом билете, точнее в каждом настоящем билете, есть чип, на котором хранится вся информация о вас и о билете, и эта информация должна совпасть с той, что находится на таком же чипе в паспорте болельщика, иначе на стадион вас не пустят.

Есть два легальных варианта: пытаться получить билет через официального партнера FIFA – они проводят всевозможные акции и розыгрыши, в рамках, которых вы можете стать обладателем билета, или искать того, кто понял, что не сможет пойти на матч и продаёт билет на официальной площадке для перепродажи билетов.

Мне не достался билет на матч, придется смотреть по телевизору?

Да, скорее всего вам придется смотреть футбол с экрана, но вот с какого экрана – решать уже вам. Можно остаться дома перед телевизором, а можно разместиться перед огромным экраном, в большой компании. И речь вовсе не о спортбарах – в каждом городе-организаторе размещены фан-зоны.

Фан-зона – это большой экран, трибуны, большое количество болельщиков, в том числе иностранцев, торговые точки с атрибутикой, едой и напитками, для удобства болельщиков, словом, организаторы стремились воссоздать атмосферу стадиона.

Где будут тренироваться сборные во время чемпионата мира?

Информация о местах дислокации сборных находится в открытом доступе, команды имели возможность выбрать место для тренировок во многих городах России.

Сборная России будет жить в УТЦ «Новогорск»

Португалия – в УТЦ «Сатурн»

Германия – на базе ПФК ЦСКА в Ватутинках

Аргентина – в ГУОР «Бронницы» (Московская область)

Бельгия – в спорткомплексе «Гучково» в Дедовске

Франция – в Истре на стадионе «Глебовец»

Мексика – на базе «Новогорск-Динамо»

Тунис – на стадионе «Строитель» в Селятино

Иран – на базе «Локомотива»

Перу – на «Арене-Химки»

Бразилия – в Сочи ФГБУ «Юг Спорт»

Швейцария – в Тольятти на стадионе «Торпедо»

Уругвай – в Нижнем Новгороде в спортивном центре «Борский»

Египет – на «Ахмат-Арене» (Грозный)

Сербия – в Калининграде, на базе «Балтия»

Австралия – на базе ХК «Ак Барс»

Япония – на базе ФК «Рубин»

Испания – в академии ФК «Краснодар»

Колумбия – в Татарстане, на стадионе «Свияга»

Польша – в Сочи на стадионе «Спутник-Спорт»

Дания – в Анапе на стадионе «Понтос»

Хорватия – в Ленинградской области, на базе «Лесная Рапсодия»

Панама – в Центре олимпийской подготовки в Саранске

Марокко – в Воронеже, на стадионе «Чайка»

Нигерия – на «Ессентуки-Арене»

Сенегал – в Калуге на стадионе «Спутник»

Исландия – на стадионе «Олимп» в Геленджике

Швеция – на стадионе «Спартак», в Геленджике

Саудовская Аравия – на базе ФК «Зенит»

Англия – «Спартак», в Зеленогорске

Южная Корея – на стадионе «Спартак»

Коста-Рика – на стадионе «Олимпиец» в Санкт-Петербурге

Но понаблюдать за тренировками кумиров у вас скорее всего не получится, помимо уже имеющихся ограждений, некоторые сборные просят установить дополнительные ограждения. Например, сборные Англии, Коста-Рики и Южной Кореи попросили возвести вокруг их баз шестиметровые заборы, так что подсмотреть за тренировками команд не удастся даже Елене Исинбаевой.

Я слышал про цены на жилье в Саранске на время чемпионата мира по футболу, смогу ли я найти жилье, которое будет мне по карману?

Новости про сумасшедшие цены в Саранске – правда, и скорее всего это не единичные случаи, поэтому о жилье стоит подумать заранее. Гостиниц на всех может банально не хватить, а съемное жилье по адекватным ценам нужно ещё найти. Потому, чтобы не отдать годовую зарплату за две ночи в городе-организаторе чемпионата мира, выберите место и договоритесь о бронировании заранее.