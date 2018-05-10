Традиционный весенний провал

Где бы сейчас был «Тоттенхэм», если бы не Гарри Кейн? В среду его точный удар на 50-й минуте принес «шпорам» победу над «Ньюкаслом» (1:0). Вкупе с осечкой «Челси», сыгравшим дома вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1), этот результат гарантировал команде Маурисио Почеттино место в первой четверке, то есть в зоне Лиги чемпионов. В четвертый раз подряд. Историческое для клуба событие.

И впервые за последние 23 года «Тоттенхэм» оказался в турнирной таблице выше всех остальных соседей по Лондону – для «Челси», «Арсенала» и прочих он уже недосягаем.

К сожалению, «шпор» в очередной раз не хватило на весь сезон, и после 7 апреля они выиграли в АПЛ только два матча из пяти. Такое случается с командой не впервые. С появлением на тренерском мостике Почеттино отрезок в апреле – начале мая клуб из Северного Лондона проваливает с завидной регулярностью.

В сезоне-2014/15 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения с 5 апреля по 9 мая лишили команду заветного места в топ-4. Через год «шпоры» наступили на те же грабли и упустили шанс выиграть чемпионский титул, который в итоге достался «Лестеру», – 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение со 2 апреля по 8 мая.

В текущем сезоне произошел тот же срыв – с 14 апреля по 5 мая «Тоттенхэм» выиграл только один матч из четырех (1 ничья, 2 поражения). Поэтому вымученная минимальная победа над «Ньюкаслом» – большой успех.

Философия экономии

Объяснение данному явлению кроется (да уже и не кроется, оно всем очевидно) в недостаточной ротации игроков, что в свою очередь связано с клубной философией развития и особенностях работы на трансферном рынке. У Почеттино очень мастеровитые футболисты, но опора на группу ключевых футболистов, играющих практически во всех матчах сезона (а есть еще Лига чемпионов, Кубок Англии и Кубок английской лиги), приводит к их истощению на финальном отрезке.

Невольно приходят на ум аналогии с «Наполи», который в нынешнем сезоне вновь подтвердил эту догадку. Неаполитанцы также играют сыгранным костяком, но так и не могут выиграть ничего значимого на длительной дистанции.

Тем не менее «Тоттенхэм» обошел все лондонские клубы. И это при том, что имеет значительно меньший зарплатный фонд. Более того, с 2014 года, когда Почеттино возглавил «Тоттенхэм», клуб стал тратить на зарплаты всего на £ 50 млн больше – с £ 202 млн в год эта сумма выросла до £ 252 млн. Для сравнения, «Арсенал» увеличил объем зарплат на £ 166 млн (со £ 149 млн до £ 315 млн), а «Челси» – на £ 119 млн (с £ 446 млн до £ 565 млн).

Что уж тут говорить о грандах из Манчестера, которые тратят на футболистов по £ 600-700 млн в год. При этом по средней стоимости футболистов «Тоттенхэм», согласно исследованию CIES, третий в Европе (€ 51,3 млн) – после «Манчестер Сити» (€ 62,9 млн) и «Барселоны» (€ 55,3 млн). По сути, это означает, что «шпоры» имеют футболистов самого высокого уровня, а платят им значительно ниже конкурентов. А также говорит о том, что у команды небольшой ростер.

Вдали от «Уайт Харт Лейн»

В нынешнем сезоне лондонцев некстати подкосили травмы – на продолжительное время выбывали Тоби Альдервейрельд (5 ноября – 11 марта), Данни Роуз (с начала сезона до 14 октября и со 2 по 21 января), Виктор Ваньяма (27 августа – 26 декабря) и Эрек Ламела (с начала сезона по 5 ноября). И это не считая различных мелких травм и дисквалификаций. В этих условиях и без того небольшой выбор футболистов сводился к минимальному.

Также весомым фактором является переезд на год на «Уэмбли» с его сложной атмосферой, нестандартным полем (здесь оно намного шире) и «плохой историей» – годом ранее «Тоттенхэм» выиграл здесь только один матч из пяти. Сравните: в прошлом сезоне на родном «Уайт Харт Лейн» «Тоттенхэм» набрал 53 очка из 57 (17 побед, 2 ничьи), тогда как в текущем – только 40 очков из 54 (12 побед, 4 ничьи, 2 поражения). В заключительном туре «шпорам» принимать «лис» из Лестера.

– Нужно сравнивать каждый сезон в определенном контексте, а не вне всякого контекста. В прошлом сезоне на «Уайт Харт Лейн» мы выиграли 17 матчей из 19. Мы показывали фантастический футбол и были очень уверены в своих силах, – отметил Почеттино.

В новом сезоне «шпоры» переедут на новую арену, которая должна стать их домом на долгие годы.

Тренер, а не менеджер

Главным творцом успеха лилейно-белых, несомненно, стал Почеттино. За то время, что он в Лондоне, только «Манчестер Сити» показывает столь же стабильно высокие результаты. Аргентинский тренер строит команду, которая сможет регулярно добиваться успеха.

– Мы хотели сократить отставание от топ-4. Именно такую задачу мы поставили, когда начали здесь работу, – приводит слова наставника Sky Sports. – Нашим следующим шагом должен стать трофей. Клуб давно ничего не выигрывал, и в этом заключается наша задача. Мы должны создать дух победителей, только так мы сможем конкурировать с большими клубами.

46-летний Почеттино является именно тренером, а не менеджером, как те же Роберто Манчини или Жозе Моуринью. Перед началом сезона «Тоттенхэм» продал «Манчестер Сити» Кайла Уокера почти за £ 50 млн, что позволило Хосепу Гвардиоле воплотить на футбольном поле все свои замысли, но практически не заметил этой потери.

И пока «Манчестер Юнайтед» и «Челси» продолжают выкладывать сумасшедшие деньги на сомнительные варианты вроде Ромелу Лукаку (16 голов в сезоне) или Альваро Мораты (11 голов) Почеттино продолжает создавать из Гарри Кейна универсального солдата и настоящего футбольного убийцу – 28 голов в 36 матчах. А ведь именно аргентинец раскрыл талант форварда сборной Англии. До приезда Почеттино в сезоне-2013 Кейн забил 3 мяча в 10 матчах.

При нем заиграл и молодой Деле Алли, которого теперь называют надеждой английской сборной.

Теперь, когда «Тоттенхэм» по-настоящему закрепился в английском топ-4 и стал привлекательным для самых звездных футболистов мира, пора сделать новый шаг. Не только сохранить имеющийся состав, но и усилить его извне. А значит, все-таки придется немного подкорректировать свою философию экономии. В противном случае составить конкуренцию грандам за трофеи не получится. Но Почеттино знает, что делает, и есть впечатление, что он готов к покорению новых вершин.