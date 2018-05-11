О вратарях

Нет Селихова, но Черчесов объяснил почему – у Селихова порван ахилл, об этом главному тренеру сборной сообщил врач «Спартака». А так – все логично: есть первый номер Акинфевв, все остальные вторые номера.

Кто-то может задаться вопросом, зачем Черчесов берет Габулова? Во-первых, Станислав давно знает Владимира, они много работали вместе. И, во-вторых, нужен опытный дядька-наставник. Такие люди создают атмосферу в команде. Я вспоминаю, как перед чемпионатом мира 1970 года в Мексике в одном из контрольных матчей получил травму Женя Рудаков. Он столкнулся с Альбертом Шестерневым. Это было уже в Южной Америке накануне чемпионата. И Гавриил Дмитриевич Качалин вызывал в сборную Льва Ивановича Яшина. Тот не сыграл ни минуты в Мексике, но создавал атмосферу уверенности, комфорта, снимал лишнее напряжение. Габулов – это Яшин для Черчесова.

О защите

Все, кто вызывался на протяжении двух последних лет. Бросается в глаза, что в список включены три защитника из «Рубина». Мы помним, что сборная понесла главную потерю – травмировался в январе Джикия, затем из-за травмы выбыл Васин. Таким образом, Черчесов потерял всю центральную ось в обороне. Сейчас нужно эту ось восстанавливать.

Возьмем того же Граната. В «Динамо» не сказать, чтобы сильно выделялся, в «Спартаке» вообще был неудачный для него период. Но вот парень попал в руки Бердыева и оказался в центре внимания Черчесова.

Кто будет играть в основе? Тут все просто: кто лучше будет готов к началу чемпионата.

О полузащите

Все футболисты известные: от опытных Жиркова и Самедова, до Миранчуков. Все уже входили в обойму, и даже Антона Швеца Черчесов уже вызывал. Рад, что в списке есть Денис Черышев. Он играет в хорошем чемпионате, и он быстрый фланговый игрок, что сейчас очень важно. А Черчесов строит игру от обороны с быстрыми фланговыми атаками, поэтому важно наличие в составе скоростных фланговых игроков.

О нападении

Я уже два месяца говорю, что Дзюба будет в сборной. На чемпионате мира мы сыграем три, а может, четыре матча. Поэтому такого количества форвардов вполне достаточно. Но думаю, Чалов – это аванс на будущее, чтобы показать парню, что скоро мы на тебя рассчитываем. А основными будут Смолов и Дзюба. На замену им, скорее всего, Полоз. Заболотный все-таки больше запасной.

Сборная России:

вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»);

защитники: Владимир Гранат («Рубин»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);

полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания);

форварды: Артем Дзюба («Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Также в расширенный список включены еще семь игроков:

вратарь: Маринато Гилерме («Локомотив»);

защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»);

полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»);

форварды: Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Зенит»).