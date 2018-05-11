Вроде бы Станислав Черчесов вызвал в сборную всех, кого специалисты с болельщиками всерьез рассчитывали и втайне мечтали там обнаружить. И все равно список получился сенсационным. Железобетонные, казалось, сборники Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров включены в него лишь прицепом, как и недавний приоритет главного тренера Антон Заболотный. Зато в основных рядах Артем Дзюба, которого Черчесов прежде отрицал, новички Александр Ташаев и Федор Чалов, Александр Самедов, во второй части сезона выступавший ненамного лучше «опальных» одноклубников, вечно травмированный «испанец» Денис Черышев.

Некоторые решения – ту же ссылку в «дубль» Глушакова и Комбарова – резонно счесть воспитательной мерой, призывом к действию: докажите трудом, что вы достойны играть за сборную и находиться не в хвосте, а в голове сборной. Но, если я правильно понимаю, перетягивать игроков из расширенного перечня можно только в случае травмы кого-то из 28 основных, а это – в заданном ракурсе – опасный момент, грозящий во всех смыслах нездоровой конкуренцией на тренировках. Ну да надеюсь, что мое понимание все же неправильное, а домыслы – досужие, и что 35-й номер сборной имеет равные шансы с 15-м и 25-м войти в первые одиннадцать, а не по правилу несчастья, порождающего счастье.

Во всем остальном выбор Черчесова представляется понятным и объяснимым. Четыре вратаря, двое из которых – те, кто помоложе, – будут соревноваться друг с другом или, если получится, попробуют вытеснить ветерана. На всякий пожарный в обойме Маринато Гилерме – вдруг не сможет полностью восстановиться Андрей Лунев или, не дай бог, стрясется что-нибудь с другими голкиперами. Шесть центральных защитников, в том числе Руслан Камболов, способный сыграть в опорной зоне. Семь с половиной крайних, считая Владислава Игнатьева, Комбарова с Самедовым, Юрия Жиркова и былые навыки Федора Кудряшова.

В этой сборной и на первый взгляд, и на второй не только никто не забыт, но и ничто не забыто: Игорь Денисов так и остался у Черчесова в «игноре». Не вызван и Дмитрий Тарасов – не успел впечатлить тренеров сборной. Возникает актуальный вопрос: кому они поручат опорную зону? Роман Зобнин в «Спартаке» не специализируется на этой позиции, Далер Кузяев в «Зените» тоже играет ближе к атаке. Юрий Газинский из «Краснодара», конечно, игрок опытный, за его плечами несколько сезонов в Лиге Европы, но в сборной он никогда не был основным опорником. Может быть, тренерский штаб задумал закрыть эту брешь Аланом Дзагоевым? А то и вообще – Жирковым? Или рассчитывает на то, что сработает «дисциплинарная мера»? Без контрольных матчей здесь не разобраться.

Группа атаки вызывает гораздо больше доверия – и не вопросы, а интриги: крайне любопытно понаблюдать за взаимодействиями, скажем, братьев Миранчуков, Головина и Дзюбы, или за тем, насколько прибавит в мастерстве, конкурируя с Федором Смоловым, его армейский тезка. В общем, как ни удивительно это прозвучит, на наших форвардов вполне можно положиться – они вполне способны ярко себя проявить. По крайней мере, на уровне группового этапа чемпионата мира.

Даже если Заболотный так и не выберется из списка запасных.

Сборная России:

вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»);

защитники: Владимир Гранат («Рубин»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);

полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания);

форварды: Артем Дзюба («Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Также в расширенный список включены еще семь игроков:

вратарь: Маринато Гилерме («Локомотив»);

защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»);

полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»);

форварды: Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Зенит»).