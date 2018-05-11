Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после оглашения списка футболистов национальной команды, вызванных для подготовки к ЧМ-2018.

«СЕЛИХОВА ОТЦЕПИЛИ ЗА ЧАС ДО ОГЛАШЕНИЯ СПИСКА»

- Принимали ли какие-то решения по составу в последний момент?

- Идет большой анализ, почти два года года мы работаем с этими футболистами. Кто-то не вызывался, кто-то был на сборах. Также мы смотрим на тех, кто последнее время себя проявил. Мы вышли на финишную прямую, надо вызывать в сборную тех, кто готов выполнять те или иные задачи, которые перед нами стоят.

Одна корректировка произошла за час до оглашения состава. Позвонил врач сборной Эдуард Безуглов и сообщил, что у Александра Селихова травма ахилла. Я не поленился позвонил Михаилу Вартапетову из «Спартака». Меня заверили, что шансов у Александра подготовиться к ЧМ нет. Вот мы его уже и не рассматривали. Бумагу с расширенным составом (28 + 7) отправил в ФИФА в понедельник, хотя в воскресенье последний тур РФПЛ. Надеюсь, травм не будет.

- Какие перспективы у семерки из расширенного списка?

- Мы утвердили план: те, которые едут в Австрию, тренируются под нашим руководством. И есть вторая группа, которая будет заниматься другой программой, которую они должны выполнять, чтобы если что прийти на подмогу. Мы будем с ними на связи.

- Почему в основном списке не оказалось Дениса Глушакова? Юрий Газинский лучше него?

- Есть сегодняшнее состояние, анализы. Юрий не вызывался в сборную после Кубка конфедераций, но сейчас он с нами. Он вышел на уровень, который нас устраивает. У нас нормальный спортивный принцип. Так можно сказать про Заболотного и Дзюбу: одного вызвали, а другого нет.

- Вам не кажется, что Глушаков был бы нужен сборной как лидер раздевалки?

- Решение принималось не минуту и не секунду. Решение принимается не ситуативно, а в течение определенного времени. Мы смотрим на спортивные показатели игрока и в каком состоянии он находится. У нас великолепные отношения с Денисом, но есть спортивный принцип.

- Комплектовали состав исходя из соперников по группе: Уругваю, Саудовской Аравии и Египту?

- Мы изучали соперников по группе, от этого исходили. Например, на Кубке конфедераций у нас был Дмитрий Тарасов, потому что нам надо было играть с Новой Зеландией. Зная, как они действуют, Дмитрий нам был нужен. Он в том матче вышел и серьезно нам помог.

«ИГРАЕМ С АВСТРИЕЙ, ЧТОБЫ СОБРАТЬ ПОЛНЫЙ СТАДИОН»

- Почему состав огласили до последнего тура чемпионата России?

- Есть футбол, а есть жизнь. Игроки должны знать, кому как планировать лето дальше. Кому в отпуск ехать, а кому сборы национальной команды. Лучше пусть все ребята знают о решении тренерского штаба сейчас, а не за пару дней до начала сборов в Новогорске. Если что, нас никто не ограничивает в дозаявке.

- Перед ЧМ Россия с Австрией и Турцией. Почему выбраны именно эти сборные?

- Было желание сыграть с теми, кто как-то похож на соперников по группе. У нас не получилось договориться с некоторыми командами. Сыграем с Австрией, потому что это местная команда, до стадиона нам ехать полчаса. Мы совершили ряд поправок по сравнению с австрийской подготовкой команды к Евро-2016. Нам нужны полные стадионы, игроки должны находиться под вниманием болельщиков. А на Австрию местное население обязательно придет.

Что касается Турции, то матч с ними идет нам на руку, турки напоминают чем-то Уругвай. К тому же, мы должны им матч, ведь один раз с ними уже играли. Сыграть с африканскими командами типа Алжира не получится, но мы хотели. У них уже все расписано.

- Игроков, имеющих опыт больших турниров, в заявке мало. Но все же возлагаете на них большие надежды?

- Ни одна команда без таких футболистов не обходится. Кроме опыта должен быть баланс. В этом плане мы на правильном пути: у нас и опытные игроки и молодые. Первые должные вести за собой вторых.

«НЕ РАССМАТРИВАЛИ ШАТОВА ИЗ-ЗА ТРАВМЫ»

- Рассчитывали на Олега Шатова?

- За Шатовым наблюдали, шансы попадания в список были бы велики, если бы он больше играл, но сейчас Олег травмирован. К нашему большому сожалению, не могли его рассматривать из-за повреждения.

- Как оцените форму Федора Чалова?

- Дело не в мячах, которые он забил в последних матчах. Мы следили за ним с зимних сборов. Кто как себя на сборах проявляет, так сезон и проводит. Тогда было понятно, что он набирает форму. То что мы видели, то и произошло. Для нас ничего удивительного нет.

- Планировали вызвать Константина Кучаева?

- Если бы у него не было травмы, это была бы для меня еще одна положительная головная боль. Он достойно проявил себя весной.

- В списке нападающих Алексей Миранчук. Он будет играть форварда?

- Он действовал у нас вторым нападающим, ему это в сборной России больше подходит. В «Локомотиве» он играет крайнего хавбека, у него и такой навык есть, что не может не радовать.

- Не беспокоит состояние Алана Дзагоева? Он не играл месяц.

- До травмы Дзагоев хорошего играл в Лиге Европы, был в отличном состоянии. Утром переписывались с тренером по физподготовке ЦСКА, тот сообщил, что Алан тренируется в общей группе уже 10 дней. Дзагоев в хорошем состоянии и готовится к матчу с «Анжи».

- Прокомментируйте вызов еще недавно травмированных голкиперов Андрея Лунева и Сослана Джанаева.

- Лунев тренируется в общей группе, мы перед игрой с «Локомотивом» (0:1) провели дополнительное обследование Андрея в Москве. У него была та же травма, что и у меня – повреждение передней поверхности бедра. Так что я знаю, о чем говорю. Лунев восстановится и все будет хорошо. У нас будет время подготовить его. Было бы хорошо, чтобы «Зенит» его в последнем ничего не решающем матче не выпускал, а то мало ли что.

Джанаев после травмы полностью восстановился, мы знаем о его уровне не понаслышке. В сборной он хорошо себя чувствует. Допустим, Селихов, который начинал у меня в «Амкаре», только на втором сборе в национальной команде стал ощущать себя комфортно. Вот ждем, как себя будут чувствовать Александр Ташаев и Чалов. У всех адаптационный период разный.

«ФЕРНАНДЕС ВСЕ ЕЩЕ ПЛОХО ГОВОРИТ ПО-РУССКИ, НО ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ»

- Насколько приглашение Чалова и Ташаева под выход на поле?

- Я уже сказал: мы вышли на финишную прямую, так что рассчитываем на всех. С одной стороны, мы знакомиться должны, а с другой – если футболист себя проявляет, мы должны предоставить ему шанс. Тот же Кирилл Панченко, если бы на месяц побольше поиграл, тоже мог попасть в расширенный список. Нам интересны все.

- Как следили за Денисом Черышевым? Рассматриваете его как игрока основы?

- Специальный человек смотрел за ним в Испании. Вызвали его еще в марте, потому что он себя начал проявлять во всей красе. Последние матчи в примере он играет постоянно, мы все о нем знаем, не беспокойтесь.

- Как обстоят дела у Марио Фернандеса с русским языком? Он его подучил?

- Тот случай, когда если хочешь играть, надо говорить. Марио все понимает, но сказать не может. Для нас главное, чтобы он понимал. Один из наших тренеров Паулино Гранеро хорошо говорит по-русски, он ему если что тонкости объяснит. Проблем никаких нет. У одного талант быстро учить языки, у другого – медленнее. Это не самый главный аспект, чтобы быть в сборной. Главное, что он наш и чувствует себя своим.

- Будете рассматривать его как правого центрального защитника?

- С Виктором Гончаренко говорил на эту тему. Марио пробовали на этой позиции. Человек конечно может там сыграть, но он должен чувствовать позицию, а она для него не родная. Тут надо действовать инстинктивно, а не каждый раз в голове себя поправлять.

«КАПИТАНОМ СБОРНОЙ БУДЕТ АКИНФЕЕВ»

- Ерохина часто критикуют, «Зенит» провалился, а Александр в сборной.

- Он не атакующий игрок в «Зените», он играет второго опорного полузащитника почти весь сезон. И, кстати, некомфортно себя на этой позиции чувствует. А один гол и три голевые передачи для футболиста, выступающего не в своей первоначальной роли, тоже неплохой показатель.

- Дзюба доказал, что достоин сборной?

- Артем в интервью Илье Казакову сам сказал, что ошибся, когда уехал из сборной перед Кубком конфедераций из-за боли в колене. Он сам объективно рассуждает о своей форме, он взрослый мужчина. У нас не было ссор. Шатова и Дзюбу мы специально не вызывали в марте, чтобы их не выдергивать из новых клубов, им нужно было функционально закрепиться в новых обстоятельствах.

Сейчас Дзюба хорошо играет и мы вызвали его в сборную. Правда, мне понравилось, что он уверенно сказал, что будет не основным игроком. Посмотрим!

- Шанс восстановления Джикии был невысок?

- Наш доктор был на контакте со «Спартаком». По опыту таких травм, восстановление идет длительно. Тот же Роман Зобнин сказал, что после «крестов» до сих пор до конца не восстановил форму и только теперь начинает набирать. Георгий будет тренироваться в общей группе только в начале июня. Рисковать не будем, чемпионат мира не простой турнир. Так что в этот раз без него.

- Кто будет капитаном команды?

- Игорь Акинфеев.

- Рассматривали возможность возвращения Андрея Аршавина?

- Когда такие вопросы задают, не знаешь, какие слова подобрать, чтобы не обидеть. Есть время и место. Я видел Андрея на сборах «Кайрата», но давайте оставим эмоции в стороне. Аршавин свою лепту внес в историю российского футбола, его десятилетней давности я бы с удовольствием имел бы в команде.

- В команде много объемных и скоростных футболистов. Будете менять игру в полузащите? Может, сыграете с двумя «десятками» по типу прошлогоднего «Челси»?

- «Десятка» быть может только одна! Ну я про номер конечно. Смотрите, у нас, например, перебор центральных защитников. Это для того, чтобы понять, кто из них лучше готов. У нас определенный блок в обороне создан, но из-за травм Виктора Васина и Джикии разрушился. Остался только Федор Кудряшов. Сейчас этого блока нет. Нам теперь надо думать, что для этого состава правильнее. В том числе и в полузащите.

«ИГРА ВПЕРЕДИ ДОЛЖНА ИЗМЕНИТЬСЯ»

- То есть игра впереди может измениться?

- Она должна измениться! Почему? Потому что должна.

- Считаете сборную одной из ведущих команд ЧМ? Или она должна стремиться стать таковой? У топовых сборных есть как минимум один опорник, наша полузащита выглядит легковесной.

- И что? Антропометрия того же Далера Кузяева и Нголо Канте похожа. С Францией Далер играл в опорной зоне с травмой плеча. Со многими фаворитами ЧМ мы играли и вы можете на деле нас объективно сравнить. Делали это, чтобы и футболисты поняли, на что они способны.

- В сборной нет даже Тарасова или схожего игрока.

- Бытьбольшим это не значит быть игроком, отбирающим мяч. Главное, нам нужна команда, которая играет на хорошем интенсивном уровне.

- Согласны, что кризис российского футбола максимально аукнулся нам именно сейчас?

- Говорю откровенно. У нас есть конкретная задача. Мы живем в той стране, в которой живем. Что есть, все наше. Программа подготовки готова, надо выполнить максимум. Давайте уважать тех, кто у нас есть. Понятно, что кто-то всегда будет лучше, но это ни о чем вообще не говорит. Мне не говорит. Поле есть поле, на нем надо доказывать.

- Какой результат на ЧМ будете считать приемлемым?

- Это вопрос, на который не то что невозможно ответить… Есть барьерный бег. Если бегун думает, как взять последней барьер, он споткнется на первом. А есть тяжелая атлетика, где надо начинать с первого веса и потом набирать. Вот и наша начальная цель – выйти из группы. Необходимо по ступенькам спокойно шаг за шагом идти вперед. В групповом этапе три барьера – соперники по группе. Если после жеребьевки все кричали «ура-ура», а потом оказалось, что Мохамеда Салаха никто не может удержать. Вообще. Нам надо постараться это сделать. У соперников по группе такая же ситуация, мы в равных условиях.

- В Самаре команда никогда не играла, а матч против Уругвая может стать главным на групповом этапе.

- Когда-то все бывает в первый раз. Если бы стадион в Самаре был готов нас принять, мы бы там уже давно сыграли. Думаю, проблем быть не должно. Главное, не как выглядит стадион, а что ты на его поле готов показать.