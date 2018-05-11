Черчесов переплюнул даже Ярцева
В основной заявке сборной России на ЧМ-2018 только семь участников Евро-2016. Таких резких перемен в нашей команде еще никогда не было.
В основной заявке сборной России на ЧМ-2018 только семь участников Евро-2016. Таких резких перемен в нашей команде еще никогда не было.
ЗАБУДЕМ ПРО ГИЛЕРМЕ, ГЛУШАКОВА И КОМБАРОВА
В число «избранных» попали Игорь Акинфеев, Роман Нойштедтер, Игорь Смольников, Александр Головин, Александр Самедов, Артем Дзюба и Федор Смолов. Все они два года назад участвовали в чемпионате Европы во Франции, после провала на котором тренер той сборной Леонид Слуцкий и ряд ведущих игроков самокритично назвали себя звонким словом на четвертую букву алфавита.
Были на Евро-2016 еще трое – Маринато Гилерме, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков, которые нынче оказались в списке запасных. Однако об их участии в ЧМ-2018 можно забыть. Формально футболисты должны будут самостоятельно поддерживать форму. Но как и где? Скажем, в пресс-службе «Локомотива» нам подтвердили, что никаких дополнительных сборов для «резервистов Черчесова» в клубе не планируется. После матча с «Арсеналом» 13 мая весь чемпионский «Локо» (игроки и тренеры) уходят в отпуск. То же самое касается и других клубов, представленных в загадочном резерве национальной команды.
Понятно, что игроки, не попавшие сейчас в «список 28», не будут усиленно тренироваться до середины июня в надежде в последний момент обнаружить свою фамилию в окончательной заявке. Людям хочется отдохнуть после клубного сезона – и они этот отдых заслужили. А от травм Черчесова, очевидно, подстрахует пятерка футболистов, которых отсеют 4 июня по итогам сборов в Австрии.
ОТМЫТЬСЯ ОТ ФРАНЦУЗСКОГО ПОЗОРА
В общем, Черчесов действительно совершил революцию. Это лишь пятый случай, когда наша команда принимает участие в финальных стадиях двух смежных крупных турниров (1994 год не берем, потому что в 1992-м на Евро выступала сборная СНГ). И впервые в заявке остается так мало игроков по сравнению с предыдущим стартом – всего семеро. А может оказаться и меньше, если кто-то получит травму или окажется 4 июня в числе «пятерых лишних».
Говорить о резкой смене поколений вроде бы нельзя. Травму из участников ЧЕ-2016 получил только Александр Кокорин. Просто Черчесов – новатор, творец. А кто же еще? Недаром за два года было перепробовано почти пять десятков игроков. Мы должны были получить на домашнем чемпионате мира «уникальную» сборную – и мы ее получили.
Черчесов побил «рекорд» Георгия Ярцева, взявшего на ЧЕ-2004 лишь восьмерых участников ЧМ-2002. Тогда ситуация походила на нынешнюю. Команде хотелось отмыться от японского позора так же сильно, как сейчас – от французского. Получилось, правда, не очень: на португальском Евро мы заняли последнее место в группе. Будем верить, Черчесов окажется более удачливым «революционером».
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СБОРНОЙ РОССИИ НА СМЕЖНЫХ ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ
|
ЧЕ-1996
Тренер - Романцев
|
ЧЕ-2004
Тренер - Ярцев
|
ЧМ-2014
Тренер - Капелло
|
ЧЕ-2016
Тренер - Слуцкий
|
ЧМ-2018
Тренер - Черчесов
|
повторы с ЧМ-1994
|
повторы с ЧМ-2002
|
повторы с ЧЕ-2012
|
повторы с ЧМ-2014
|
повторы с ЧЕ-2016
|
Тетрадзе
|
Сычев
|
Акинфеев
|
Акинфеев
|
Акинфеев
|
Никифоров
|
Смертин
|
Игнашевич
|
Игнашевич
|
Нойштедтер
|
Цымбаларь
|
Семшов
|
Денисов
|
В.Березуцкий
|
Смольников
|
Карпин
|
Измайлов
|
Глушаков
|
Глушаков
|
Головин
|
Онопко
|
Мостовой
|
Кокорин
|
Кокорин
|
Самедов
|
Мостовой
|
Кержаков
|
Дзагоев
|
Лодыгин
|
Дзюба
|
Черчесов
|
Аленичев
|
Кержаков
|
Шатов
|
Смолов
|
Бесчастных
|
Сенников
|
Гранат
|
Самедов
|
(Гилерме)
|
Горлукович
|
|
Жирков
|
Щенников
|
(Д.Комбаров)
|
|
|
Д.Комбаров
|
Д.Комбаров
|
(Глушаков)
В скобках – игроки, попавшие в расширенную заявку.