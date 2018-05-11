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В основной заявке сборной России на ЧМ-2018 только семь участников Евро-2016. Таких резких перемен в нашей команде еще никогда не было.

ЗАБУДЕМ ПРО ГИЛЕРМЕ, ГЛУШАКОВА И КОМБАРОВА

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Станислав Черчесов: Почему Дзюба сказал, что будет на ЧМ неосновным? Посмотрим!

В число «избранных» попали Игорь Акинфеев, Роман Нойштедтер, Игорь Смольников, Александр Головин, Александр Самедов, Артем Дзюба и Федор Смолов. Все они два года назад участвовали в чемпионате Европы во Франции, после провала на котором тренер той сборной Леонид Слуцкий и ряд ведущих игроков самокритично назвали себя звонким словом на четвертую букву алфавита.

Были на Евро-2016 еще трое – Маринато Гилерме, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков, которые нынче оказались в списке запасных. Однако об их участии в ЧМ-2018 можно забыть. Формально футболисты должны будут самостоятельно поддерживать форму. Но как и где? Скажем, в пресс-службе «Локомотива» нам подтвердили, что никаких дополнительных сборов для «резервистов Черчесова» в клубе не планируется. После матча с «Арсеналом» 13 мая весь чемпионский «Локо» (игроки и тренеры) уходят в отпуск. То же самое касается и других клубов, представленных в загадочном резерве национальной команды.

Понятно, что игроки, не попавшие сейчас в «список 28», не будут усиленно тренироваться до середины июня в надежде в последний момент обнаружить свою фамилию в окончательной заявке. Людям хочется отдохнуть после клубного сезона – и они этот отдых заслужили. А от травм Черчесова, очевидно, подстрахует пятерка футболистов, которых отсеют 4 июня по итогам сборов в Австрии.

ОТМЫТЬСЯ ОТ ФРАНЦУЗСКОГО ПОЗОРА

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Никто не забыт, ничто не забыто: почему Черчесов выбрал именно этих игроков?

В общем, Черчесов действительно совершил революцию. Это лишь пятый случай, когда наша команда принимает участие в финальных стадиях двух смежных крупных турниров (1994 год не берем, потому что в 1992-м на Евро выступала сборная СНГ). И впервые в заявке остается так мало игроков по сравнению с предыдущим стартом – всего семеро. А может оказаться и меньше, если кто-то получит травму или окажется 4 июня в числе «пятерых лишних».

Говорить о резкой смене поколений вроде бы нельзя. Травму из участников ЧЕ-2016 получил только Александр Кокорин. Просто Черчесов – новатор, творец. А кто же еще? Недаром за два года было перепробовано почти пять десятков игроков. Мы должны были получить на домашнем чемпионате мира «уникальную» сборную – и мы ее получили.

Черчесов побил «рекорд» Георгия Ярцева, взявшего на ЧЕ-2004 лишь восьмерых участников ЧМ-2002. Тогда ситуация походила на нынешнюю. Команде хотелось отмыться от японского позора так же сильно, как сейчас – от французского. Получилось, правда, не очень: на португальском Евро мы заняли последнее место в группе. Будем верить, Черчесов окажется более удачливым «революционером».

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СБОРНОЙ РОССИИ НА СМЕЖНЫХ ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ

ЧЕ-1996

Тренер - Романцев

ЧЕ-2004

Тренер - Ярцев

ЧМ-2014

Тренер - Капелло

ЧЕ-2016

Тренер - Слуцкий

ЧМ-2018

Тренер - Черчесов

повторы с ЧМ-1994

повторы с ЧМ-2002

повторы с ЧЕ-2012

повторы с ЧМ-2014

повторы с ЧЕ-2016

Тетрадзе

Сычев

Акинфеев

Акинфеев

Акинфеев

Никифоров

Смертин

Игнашевич

Игнашевич

Нойштедтер

Цымбаларь

Семшов

Денисов

В.Березуцкий

Смольников

Карпин

Измайлов

Глушаков

Глушаков

Головин

Онопко

Мостовой

Кокорин

Кокорин

Самедов

Мостовой

Кержаков

Дзагоев

Лодыгин

Дзюба

Черчесов

Аленичев

Кержаков

Шатов

Смолов

Бесчастных

Сенников

Гранат

Самедов

(Гилерме)

Горлукович

 

Жирков

Щенников

(Д.Комбаров)

 

 

Д.Комбаров

Д.Комбаров

(Глушаков)

В скобках – игроки, попавшие в расширенную заявку.

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