11 мая главный тренер Станислав Черчесов сборной России объявил расширенный список кандидатов для участия в ЧМ-2018. Однако список поделен на две группы, видимо, по замыслу Черчесова, основную и запасную.

В первую вошли 28 футболистов, именно их главный тренер и вызвал на первый сбор, который начнется в 18 мая Новогорске. Есть еще список из семи игроков, в котором присутствуют еще недавно основные футболисты сборной – Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. По словам Черчесова, они будут тренироваться в Москве по особой программе. «Есть вторая группа, которая будет заниматься другой программой, которую они должны выполнять, чтобы если что прийти на подмогу. Мы будем с ними на связи», – так Черчесов ответил на вопрос по поводу будущего этой семерки.

Затем сборная отправится в Австрию. С 20 по 31 мая подопечные Станислава Черчесова будут тренироваться в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, на 30 мая запланирован контрольный матч с сборной Австрии в Инсбруке.

5 июня в Москве на «ВЭБ-Арене» сборная России сыграет с командой Турции.

В окончательную заявку на ЧМ войдут 23 футболиста. Их имена должны быть названы до 4 июня.

Но создается впечатление, что эта запасная группа из семи человек так и останется в глубоком запасе, и, что у Дениса Глушакова почти нет шансов сыграть на ЧМ. Мы попросили высказать свое мнение по этому поводу обозревателя «Советского спорта» Евгения Ловчева.

– Евгений Серафимович, у многих возникают вопросы по поводу деления сборной на две группы. Создается впечатление, что у запасной семерки почти нет шансов сыграть на ЧМ

– Состав будет определен по итогам всех сборов и товарищеских матчей. Да, в этой, как вы ее называете, запасной семерке, два игрока, чьи имена вызывают повышенный интерес – это Глушаков и Дмитрий Комбаров. Думаю, Черчесов включением их в этот список просто показывает, что пока не очень доволен их нынешнем состоянием. Они прошли весь подготовительный цикл, играли постоянно, играли на Кубке Конфедерации. И что, теперь их не возьмут на ЧМ, а Чалова возьмут? Я в это не верю.

– Задам вопрос по-другому: вы верите, что Глушаков окажется в окончательной заявке на ЧМ?

– Верю.

– При всем уважении, не могу согласиться. Эти игроки внесены в расширенный список на всякий пожарный, их задача сидеть и ждать у моря погоды. Мало ли что, будьте готовы.

– В противном случае, зачем их было вообще включать в список? Повторю: причина их включения в список семи в том, что Глушаков и Комбаров неважно выглядели в последнее время. Вот и все. Сейчас настал решающий период подготовки, он продлится почти месяц. По его итогам Черчесов и объявит состав. Но не будет же Черчесов создавать новую команду. Скорее всего, он станет опираться на проверенных людей. Поэтому еще раз повторю: не сомневаюсь, что Глушаков будет в окончательной заявке. То же самое могу сказать и про Комбарова.

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Состав сборной России

вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»);

защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);

полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал»);

форварды: Артем Дзюба («Арсенал»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Также в расширенный список включены еще семь игроков:

вратарь: Маринато Гилерме («Локомотив»);

защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»);

полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»);

форварды: Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»).

Сборная России на ЧМ-2018 сыграет в группе А, ее соперники команды Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).