Перед последним, 30-м туром РФПЛ сложилась уникальная ситуация. Все восемь матчей имеют какое-то значение. Кто-то борется за путевку в Лигу чемпионов, кто-то, («Арсенал» и «Уфа») за место в Лиге Европы, а кто-то за выживание в премьер-лиге.

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев дал прогноз не несколько ключевых матчей 30-го тура. Все игры пройдут 13 мая, начало поединков в 14.00 мск.

«Спартак» – «Динамо»

В мое время, да и еще раньше, не было соперника для «Спартака» принципиальней, чем «Динамо». Это шло от создателей клуба братьев Старостиных. Николай Петрович всегда считал, что это Берия отправил его в ГУЛАГ. Ну, а Берия курировал «Динамо».

Сейчас «Динамо» однозначно прибавило, и матч получится непростым. Думаю, настрой будет запредельным. Уверен, что и Каррера и сами игроки понимают важность матча, где на кону стоит прямая путевка в Лигу чемпионов. Поэтому настрой на «Динамо» будет таким же, как на ЦСКА или «Зенит». Билеты на матч давно проданы, будет большая поддержка болельщиков. Матч будет напряженным, но, думаю, «Спартак» выиграет с преимуществом в один мяч.

«Краснодар» – «Рубин»

«Рубин» одна из трех команд в этом туре, которой не нужно уже решать никаких задач. В еврокубки она не пробьется, опускание в зону стыков казанцам тоже не грозит. А вот для «Краснодара» матч имеет большое значение. При определенных раскладах можно зацепиться и за Лигу чемпионов.

«Краснодар» будет атаковать я не сомневаюсь, что вновь будет полный стадион, что уже стало хорошей традицией на матчах «Краснодара». Но надо помнить, что противостоит хозяевам команда Бердыева. А это значит – дисциплина и надежная оборона.

«Рубин» точно не выиграет, у команды проблемы в атаке, но вполне может сохранить ворота сухими. Ставлю на ничью.

«Арсенал» – «Локомотив»

Это матч вызывает большие ассоциации с тем, что было год назад. Только в роли «Локомотива» тогда выступал «Спартак». Матч в Туле в последнем туре ничего для «Спартака» уже не решал, и болельщики красно-белых приехали в Тулу праздновать чемпионство. Тогда и игроки «Спартака» уже праздновали и проиграли в Туле.

Но уверен, что прошлогодний сценарий не повторится. Семин не позволит команде расслабиться. «Локо» будет биться всерьез. Но и для «Арсенала» матч очень важен. Думаю, будет ничья.

«Уфа» – «Тосно»

Победа выводит «Уфу» на чистое шестое место вне зависимости от результата матча в Туле. Да, «Тосно» тоже очень нужны очки, команда пока находится в зоне вылета. Но «Уфа» явно сильнее. И на своем поле вряд ли отдаст победу.