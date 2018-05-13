«Болельщики «Зенита» заслуживали большего»

– Матч против «СКА-Хабаровска» ничего не решал, но нам было важно выиграть и закончить сезон на хорошей ноте – мы это и сделали, – начал Манчини, дорабатывающий последние часы в «Зените». – В первую очередь я бы хотел поблагодарить клуб, руководство и всех остальных за возможность поработать в «Зените» – прекрасном городе, прекрасном клубе. Это был бесценный опыт.

Хочу отдельно поблагодарить болельщиков: они заслуживали больше, чем получили. Они великолепно нас поддерживали в каждом матче. Мне жаль, что не удалось выиграть чемпионат. В критический момент настал спад, мы потеряли трех игроков основы – это сильно сказалось на результате. Тем не менее хочу поблагодарить своих игроков за то, что они не сдавались. От этого еще более горько.

– Какую оценку вы бы поставили сами себе и ожидали ли вы, что победить в чемпионате России будет так трудно?

– Я всегда стараюсь выкладываться и добиться максимума. Учитывая это, скажу так: любое поражение, которое не заканчивается победой моего клуба – большое разочарование для меня. Неудачи во многом связаны с травмами трех очень важных игроков – повторюсь об этом. Но до матча с ЦСКА мы сохраняли шансы, и если бы не эти три травмы, шансы выиграть были бы более существенными.

– Жалеете ли вы о каких-либо своих решениях?

– Если отмотать время назад, я бы сделал все то же самое.

«Решение уйти принял три месяца назад. Не из-за другого клуба или сборной»

– Очень жаль, что вы не поблагодарили журналистов. Таких вы не найдете ни в Милане, ни в Турине.

– Погодите, пресс-конференция же еще не окончена!

– Уедет ли вместе с вами Чинквини и не хотите ли захватить с собой Сергея Фурсенко, у которого хорошие связи?

– Уйти из «Зенита» – моя личная инициатива. Оно связано с личными обстоятельствами, было принято порядка трех месяцев назад. И оно не связано с предложением от другого клуба или сборной.

– А решение объявить о вашем уходе – тоже ваша инициатива или инициатива клуба?

– Президента клуба.

– Знали ли игроки о вашем решении уйти три месяца назад?

– Я долго думал над этим решением, оно далось мне нелегко. Игроки точно об этом не знали. Возможно, они начали задумываться ввиду появления различных слухов. Но точно и окончательно о моем уходе они узнали утром в день матча со «СКА-Хабаровском».

«Договоренностей со сборной Италии нет»

– Что бы вы посоветовали человеку, который придет на ваше место, особенно если это будет тренер из Европы?

– Уверен, что это будет хороший, талантливый тренер – как и все предыдущие. Команда очень сильна. При условии здоровых Кокорина, Мамманы и Кузяева может претендовать на победу в чемпионате и как минимум на полуфинал Лиги Европы, где мы бы и оказались, если бы не травмы.

– Какой матч в «Зените» вы бы назвали лучшим и худшим?

– Считаю, что у нас было большое количество хороших игр в сезоне. Мы во всех, кроме одной-двух заслуживали победы.

– Что вы думаете о кандидатах на пост главного тренера «Зенита» и верно ли, что вы рекомендовали Синишу Михайловича?

– Не знаю, как ответить. Я не имею отношения ни к кому из кандидатов. Я точно не давал никаких советов, ни с кем по этому поводу не общался.

– Можете ли вы подтвердить, что вы уходите именно в сборную Италии?

– На данный момент никаких договоренностей со сборной Италии нет. Было бы неправильно вести переговоры, пока не разорван контракт с «Зенитом» – это было бы против правил. Поэтому подтвердить, что стану тренером сборной Италии, не могу. Меня часто спрашивали, хочу ли я занять этот пост – мне это интересно. Теперь, после контракта с «Зенитом», я могу вступить в переговоры.

– Какой частью своей работы в «Зените» вы довольны? Например, в отношении раскрытых игроков и будущего аргентинцев, которых приобретали под вашу фамилию.

– У нас лучшая оборона в России и лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Как минимум два или даже три из пятерых аргентинцев на карандаше у тренера сборной Аргентины, у них есть шансы поехать на чемпионат мира. Как минимум по двум из них были запросы от лучших клубов Европы. Я очень доволен тем, как на тренировках выкладывается Антон Заболотный – он очень серьезный парень, который движется в правильном направлении. Слава богу, у него получилось забить гол. Надеюсь, следующий сезон получится у него забивным.

***

– Большое спасибо вам, господа журналисты. Очень жаль, что на следующих пресс-конференциях я вас не увижу.

– Мы готовы приехать к вам в Италию.

– Приезжайте. Приезжайте, когда хотите!