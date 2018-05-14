Мир футбола очень изменился за последние годы. Сиюминутный успех ставится выше перспективы, трофеи выше развития, клубы стали игрушками в руках владельцев, которые предпочитают менять игроков, тренеров и персонал для реализации личных амбиций. В этом мире оставался один оплот стабильности, уголок ламповой безмятежности – «Арсенал» и Арсен Венгер.

Когда просят назвать величайшего тренера английской премьер-лиги, то говорят о сэре Алексе Фергюсоне. Когда просят назвать тренера, который совершил революцию в английской премьер-лиге, то говорят об Арсене Венгере. Два эпохальных человека, подаривших миру одно из величайших противостояний. Достаточно посмотреть недавно вышедший документальный фильм «The Feud», чтобы представить тот накал страстей, его можно почувствовать и практически дотронуться. Нынешние дерби не идут ни в какое сравнение.

Фергюсон ушел из «Манчестер Юнайтед» 5 лет назад, и Венгер был единственным в своем роде, но один в поле не воин. Спустя 22 года кресло тренера «Арсенала» поменяет своего владельца.

Сообщение о скором прощании с главным тренером появилось на официальном сайте клуба рано утром, на следующий день после предматчевой пресс-конференции. Ничто не предвещало, но грянул гром среди ясного неба. Реакция общественности выражается одним словом – шок. С этого момента «Арсенал» начал готовиться к пышным проводам.

К сожалению, команде не удалось преодолеть барьер полуфинала Лиги Европы. По итогам двух матчей подопечных Венгера подводило то мастерство, то концентрация, то в конце концов удача. Хэппи-энда с трофеем не получится, но это не может помешать домашней публике достойно проводить легенду.

Несмотря на подготовку к церемонии и репетиции, stadium tour [экскурсионный тур по стадиону] работал в штатном режиме. Правда, посетителей настоятельно просили не снимать происходящее на поле.



Фото: «Советский спорт»

Для тех, кто решил увековечить память о самом успешном тренере в истории клуба, работал специальный стенд, где можно было сделать фотографию с прифотошопленным Венгером. Монтаж получался максимально неестественным ввиду несоответствия пропорций, но тем не менее очередь из желающих не сникала вплоть до стартового свистка, а потом и после матча. Еще бо́льшая очередь стояла к книге пожеланий, которая будет передана адресату по окончании сезона.



Фото: «Советский спорт»

Чтобы дойти до заветного стола приходилось стоять в очереди под палящим солнцем. Работники клуба помогали пережить жару, разнося пакеты с фруктовыми соками. Класс в мелочах.

Программки к матчу сменили привычное название клуба с «ARSENAL FC» на «ARSÈNE», а на каждом кресле стадиона лежала памятная футболка с указанием даты, соперника и фразой «Merci Arsène».

Начало встречи также отличалось от привычного хода событий. Обе команды выстроились в почетный коридор в ожидании главного героя. К игрокам присоединился и тренер «Бернли» Шон Дайч, и судейская бригада.



Фото: «Советский спорт»

Происходившее на поле после стартового свистка тоже можно считать данью уважения великому тренеру. Искрометный футбол с красивыми комбинациями и голами Обамеянга, Ляказетта, Колашинаца и Ивоби. Впрочем другого ждать и не приходилось, сезон для «Арсенала» получился более чем аномальный. Домашняя форма – на уровне чемпионского «Ман Сити» и второй лучший результат за всю эпоху Венгера, зато выездная форма близка к уровню команды, борющейся за выживание. Для каждого матча найдется своё объяснение неудачи, но общий тренд потери очков на выезде не поддаётся никакой логике.

Игра с «Бернли» стала последней домашней не только для тренера, но и для капитана. Пер Мертезакер завершает карьеру и возглавит академию клуба летом. В такой день он не мог не выйти на поле. Стадион встречал замену бурными овациями, а каждое касание мяча немцем – радостным гулом.

По окончании матча началось чествование тех, кто покидает клуб. Первым в этой очереди стал Вик Акерс. Казалось бы, всего лишь ответственный за экипировку сотрудник, который знаменит тем, что носит шорты в любую погоду, но нет. На самом деле за 31 год работы в клубе Акерс успел основать женскую команду «Арсенала» и выиграть с ней все возможные трофеи, собрав в копилке 36 триумфов, и став самым титулованным тренером в истории клуба. Да-да, именно он.

Вслед за отцом-основателем с «канонирами» попрощалась и Алекс Скотт, легендарный капитан женской команды. В ее копилке 21 трофей, что больше, чем у «Тоттенхэма», о чем конечно же не преминули напомнить фанаты на стадионе, затянув чант «Tottenham Hotspur, she won more than you».

Третьим в очереди за памятным подарком от президента клуба (кстати освистанным своими же болельщиками, что выглядело небольшой ложкой дёгтя в этот день) шел вышеупомянутый Пер Мертезакер.



​Фото: Gettyimages.ru

Для чествования главного героя вечера на поле вышли легенды английского футбола – Боб Уилсон, бывший вратарь, тренер вратарей, ныне посол клуба, и Пэт Райс, бывший защитник, а также правая рука Венгера с первого дня в Лондоне и на протяжении 16 лет. В руках они вынесли знаменитый и единственный в своем роде золотой кубок АПЛ – кубок за победу в чемпионате без единого поражения. Реликвия, которой гордится клуб, реликвия, которой дорожат и которая не хранилась в музее, а пребывала на стадионе в специальной витрине, реликвия, которая теперь отправляется на хранение Венгеру. Главное сокровище клуба отдано человеку, который его добыл. Красивый жест, который красноречиво показывает, какое значение имеет француз для клуба. Свою прощальную речь он начал с пожелания скорейшего выздоровления сэру Алексу Фергюсону, у которого накануне случился инсульт. Бывший злейший враг, ныне друг, поддержавший в трудную минуту. Класс и ценности, которые исторически были достоянием клуба, и которые Венгер приумножил. Но не только этим будет славен его путь.

В 1996 году АПЛ была местечковой лигой, где с большим недоверием относились к веяниям с континента. Сезон-2017/18 завершился победой очередного иностранного специалиста, и именно Венгер прорубил это окно из Европы для своих коллег. 22 года назад состав «Арсенала» мало чем отличался от других команд – сплошь и рядом британцы, любящие покутить в пабах как после матчей, так и до них. Теперь и сами «канониры», и их конкуренты – сборные мира, профессионалы своего дела. Моду на здоровый образ жизни привез в Англию именно скромный француз, похожий на учителя географии. В 1996 году у клуба из Северного Лондона не было своей тренировочной базы – приходилось арендовать поле у одного из университетов, об элементарных удобствах и душевой не было и речи. Сейчас в распоряжении команды одна из лучших баз в Европе. 38-тысячный «Хайбери» сменил современный 60-тысячный «Эмирейтс», один из лучших и вместительных стадионов в Англии. Именно это строительство стало судьбоносным. Ограничение в ресурсах вылилось в необходимость продавать лучших игроков и зарабатывать порядка 30 миллионов фунтов за сезон, но фанаты не переставали требовать трофеи. Венгер называет этот период своей лучшей и самой трудной работой в жизни, ведь ему удавалось добиваться попадания в Лигу чемпионов каждый год, несмотря на конкуренцию со стороны денежных мешков. Как только бо́льшая часть долга была погашена, «Арсенал» прервал бестрофейную серию. Но, как однажды сказал Венгер: «Если вы привыкли есть икру, вам будет сложно вернуться к сосискам». Невыигрыш чемпионата стал приравниваться к провалу. Арсен настолько задрал планку своим первым десятилетием, что ни фанаты, ни подогревающие их СМИ не оценивали достижения клуба теми же мерилами, что и других. Пока одни получали похвалу за выход в финал, который они не выиграли, «Арсенал» не получал должного признания за завоёванные трофеи.

Венгер думал об уходе по окончании прошлого сезона, что подтвердили его близкие соратники. Было бы красиво – уйти с трофеем над головой, но француз всегда говорил, что личные успехи беспокоят его меньше клубных. «Арсенал» был не готов к переменам летом. В течение сезона произошли необходимые структурные изменения, перестройка состава, но тем не менее, как бы не искажали цитаты журналисты и фанаты, решение об уходе (не увольнение) стало неожиданностью для всех. На протяжении многих лет француз заявлял, что хочет оставить преемнику клуб с хорошей инфраструктурой, в хорошем финансовом положении, с хорошим составом и перспективной молодежью. Все ингредиенты сошлись. Тренировочный центр претерпел дорогостоящую реконструкцию, бюджет хоть и не позволяет бороться с толстосумами, но дает возможность приобретать топовых игроков, действующий состав – отличный симбиоз опыта, молодости и топовости. Что же касается молодежи, то в день объявления об уходе Венгера команда U23 впервые с 1990 года оформила чемпионство в первенстве премьер-лиги-2. Лучшего олицетворения вклада великого тренера в развитие клуба сложно представить.



Фото: Gettyimages.ru

Но помимо успехов и влияния на игру есть «человеческая» сторона. Венгер давно перестал быть просто футбольным тренером. Журналисты приходили на пресс-конференции не только, чтобы спросить о предстоящем матче, но и узнать его мнение о том или ином событии в мире, и никогда не уходили без ответа. Даже те, кто систематически писал откровенную неправду или неуважительно отзывался об игроках и тренере, всегда получали тёплый приём. Класс как он есть. В социальных сетях полно историй о том, как француз стал для многих ребят, выросших без отцов, образом настоящего мужчины. Если такое влияние он оказывал через экран телевизора, то можно себе представить, каково было игрокам. Большинство из них упоминает слово «отец» по отношению к тренеру. Неспроста один из лучших африканских футболистов в истории футбола Джордж Веа подарил свой Золотой мяч Венгеру, а став президентом своей страны, пригласил его на свою инаугурацию. Умный, интеллигентный джентльмен. Не многие тренеры могут таким похвастаться, если может хоть кто-то ещё.

В истории «Арсенала» были разные наставники с победами и поражениями, но лишь двое вывели клуб на принципиально новый уровень. Новатор Герберт Чепмен, пришедший из чемпионского «Хаддерсфилда», помог середняку «Арсеналу» начать бороться за самые высокие позиции и выиграть свои первые трофеи. Революционер Венгер, добавивший клубу приставку «топ» и превративший его в мировой бренд, завершает свой путь в стане «канониров» выездным матчем против всё того же «Хаддерсфилда». Судьба не всегда бывает злодейкой, исторический круг замкнулся. Если у кого-то ещё остались сомнения на счет величия фигуры француза, то их точно не осталось у властей с Туманного Альбиона . Палата общин Британского парламента на неделе будет обсуждать влияние Венгера на развитие английского футбола. «Мне следовало объявлять каждую неделю, что я ухожу. Люди были так добры ко мне с тех пор, как я это сказал», – сказал Венгер на своей последней в качестве тренера «Арсенала» пресс-конференции. Чувства юмора ему не занимать, но в каждой шутке есть доля правды. Наконец-то он получил признание по заслугам. Свою речь после прощального матча на «Эмирейтс» Венгер завершил словами: «Я буду скучать по вам». Арсен, мы тоже.