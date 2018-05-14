На самом деле, главное тут не в персоналиях. А в том, что сборная подходит к чемпионату мира с чувством безысходности. Станиславу Черчесову просто не остается ничего другого, кроме как вернуть опального Артема Дзюбу и 38-летнего Сергея Игнашевича (накануне финального матча ЧМ-2018 ему исполнится 39). Только Игоря Денисова тренер все-таки удержал «в черном теле», и даже перевод Глушакова в «резерв» не изменил этого решения. Но с обороной Черчесову просто больше нечего сделать, а братья Березуцкие (прежде всего, Василий), видимо не ответили оперативно.

С тех пор, как Сергей Фурсенко громыхнул словами «Абсолютно уверен в победе сборной России на ЧМ-2018!» прошло более шести лет. Очень забавно, что в эти же самые часы решается судьба самого Фурсенко, которому вряд ли уйти от ответственности за приглашение и работу Роберто Манчини, и которому наперекор, видимо, назначат нового тренера «Зенита». Но сейчас мы не об этом. За эти 6 лет не было сделано ничего, чтобы создать боеспособную сборную. Да, появились некоторые новые игроки (прежде всего Головин, братья Миранчуки, Зобнин, и уже сейчас врывающийся в сборную Ташаев), но не было никакой системы ее подготовки. Когда Фурсенко говорил эти нетленные слова, сборную тренировал Дик Адвокаат. Потом были Фабио Капелло, Леонид Слуцкий, и вот теперь Станислав Черчесов. Все разные, со своим видением и своим же упрямством, со своими не выдающимися результатами.

Другой сборной у нас нет – повторяем мы как мантру, уже много лет. Никакого смысла в этих словах нет - другой сборной нет и у Германии, и у Бразилии, хотя выбор футболистов там шире. У нас нет и особенного выбора – вот что страшно.

Сам по себе вызов Руслана Камболова в сборную уже был забавен. И показателен. Вероятно, расчет был на клубную связку (помимо него, из казанской обороны в сборной Федор Кудряшов и Владимир Гранат). Травма Камболова поставила Черчесову мат. Никаких других решений у него нет.

Думаю, речь идет не только об участии в чемпионате мира Игнашевича-игрока. В конце концов, его скоростные качества настолько очевидны, и уже не поддаются корректировке, что это будет колоссальный риск даже в игре с Саудовской Аравией. Из пяти последних матчей Игнашевича за сборную она не выиграла ни одного, и пропускала в каждом. В последнем – была разгромлена Уэльсом. Который на ЧМ-2018 не попал.

Рискну предположить, что роль Игнашевича в команде может быть совсем другой. Играющий тренер. Когда Сергей был еще молод, в сборной Газзаева на двусторонках в защите часто играл тренер Александр Бородюк. Играл так – что хоть завтра в заявку вноси. И если Игнашевич не пройдет в состав, то хотя бы помочь организовать самую слабую и проблемную (настаиваю именно на этом слове, Станислав Саламович!) ее линию он вполне может. 6-кратный чемпион России, 120 игр за сборную. Да, мы ничего не знаем о тренерских наклонностях и способностях Игнашевича. Но вот хорваты, например, вслед за Ивицей Оличем привлекли в тренерский штаб Огнена Вукоевича. Германия сразу же по окончании карьеры Мирослава Клозе оформила его тренером. Опытные люди в штабе нужны всегда.

Но, видимо, ощущение возможной катастрофы настолько близко для нашего тренерского штаба, что они не просто приглашают Игнашевича помочь, но и рассматривают его как футболиста. Если более молодых и менее титулованных начнет (а начнет обязательно!) колотить дрожь – дойдет и до выхода на поле. Как-то, помните, Виктора Онопко уже провожали и чествовали…

Вот только веселого или хорошего в этом нет ничего. Весь период подготовки сборной к домашнему чемпионату мира (а это, по-хорошему, 6 лет) исчез как песок в решете. Тот самый песок, который сыплется из Игнашевича уже несколько лет. Но «других писателей у нас нет», так что будем вспоминать лучшие игры Сергея за сборную, и надеяться, что кривая выведет туда, куда надо.

Без веры – как же можно?