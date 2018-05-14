Мне совершенно понятно это решение Черчесова. На таком турнире обязательно должен быть сплав молодости и опыта. В сборной выбыла из строя центральная ось в защите. Поэтому сейчас очень нужен дядька-наставник. Игнашевич не стал быстрее, но огромный опыт никуда не делся.

Возможно, Сергей не сыграет с Уругваем, там быстрые нападающие. Но здорово поможет в двух первых матчах с Саудовской Аравией и Египтом, где многое будет решаться. Присутствие на поле игрока с таким опытом очень важно. Кроме того, надо не забывать, что у Игнашевича сыгранная годами связка с Акинфеевым.

Мне вспоминается случай, который произошел перед чемпионатом мира в Мексике в 1970 году. Сборная СССР проводила товарищеские матчи в Южной Америке. И вот в одной из последних игр сломал ключицу вратарь Евгений Рудаков, он на выходе неудачно столкнулся с нашим капитаном Альбертом Шестерневым. Тут же сломался еще кто-то из полевых игроков.

И Гавриил Дмитриевич Качалин неожиданно для многих вызвал Льва Ивановича Яшина и Славу Метревели, которые уже фактически завершили карьеру. Оба не сыграли на чемпионате мира ни минуты, но своим опытом создавали атмосферу, успокаивали игроков, если это надо было, подсказывали.

Игнашевич тоже будет выполнять такую роль. При этом он даже не обязательно будет играть, хотя думаю, Сергей точно выйдет на поле. Но у него столько матчей за сборную, больше чем у всех вместе остальных наших защитников. Черчесов правильно сделал, пригласив Игнашевича.