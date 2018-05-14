– Очень рад за Серегу. И не удивлен, что Станислав Черчесов все-таки прибегнул к его услугам, – заявил 42-летний босниец, работающий в молодежной системе ЦСКА. – На сегодняшний день сильнее защитников, чем Игнашевич и братья Березуцкие, в России нет. Опыт Сергея бесценен. Это мощное усиление сборной перед чемпионатом мира.

– Чем Игнашевич отличается от других защитников?

– Надежностью. Во всех смыслах. Когда я выходил вместе с ним на поле, за оборону было спокойно. Я знал, что он всегда подстрахует, если опорная зона провалится. С годами Серега еще лучше стал выбирать позицию, читать игру соперников, а в единоборствах всегда был хорош.

– Может, Черчесову стоит позвать и Березуцких?

– Если они решили не играть, то, наверное, это серьезное решение. Но я был бы рад, если бы Вася и Леша последовали за Игнашевичем. Им стоит сыграть на домашнем чемпионате мира. Время, чтобы передумать, еще есть.

– Многие считают, что Игнашевичу и Березуцким не хватает скоростных качеств.

– Да я уже лет 10 слышу, что они играют на последнем издыхании! И ничего! ЦСКА продолжает показывать стабильные результаты в России и Европе в первую очередь благодаря надежной защите. Возраст для футболиста – не помеха. Главное – желание, спортивная злость. А с этими качествами у моих бывших одноклубников полный порядок.