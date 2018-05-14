Пару лет назад Игорь Чугайнов «сдал» Игнашевича, рассказав журналистам, что Сергей признался ему в желании стать тренером после завершения карьеры. В 2018-м защитник ЦСКА уже давал повод вспомнить о том признании бывшего коллеги по амплуа.

3 марта ЦСКА встречался с «Уралом» (1:0). Первый тайм завершилась нулевой ничьей, поэтому во второй половине игры армейцы перешли на схему 4-4-2, отказавшись от модуля с тремя защитниками. При обороне левого полузащитника играл Муса. И недорабатывал в обороне, оставляя одного Кучаева против двух футболистов соперника. Александр Тарханов даже выпустил в эту зону свежего Чантурию. На 85-й минуте дело едва не обернулось катастрофой для ЦСКА: ситуацию разрулил Акинфеев, справившись с ударом Егорычева после флангового навеса. Это был звонок. Но он оказался услышан.

В дело вмешался Сергей Игнашевич: после эпизода с голевым моментом «Урала» он вступил в диалог с Виктором Гончаренко. Его следствием стала перестановка: Муса был командирован на правый край, а на противоположную бровку, проблемную, ушел Миланов. После отправки налево болгарина «Урал» ни разу не пробил по воротам, тогда как ранее совершил семь попыток. А действовавший на правой бровке защитник Кулаков не выполнил ни одного навеса, хотя до голевого момента сделал шесть. Внимательность Игнашевича помогла ЦСКА избежать валидольной концовки.

Способность увидеть проблемные зоны, оперативно подсказать партнерам, а если потребуется, то и тренерскому штабу – вот что такое опыт. Сергею Игнашевичу его не занимать. На ЧМ-2018 знания 38-летнего защитника точно не помешают сборной России. Команде, у которой нет организованной игры сзади. Даже с Васиным, Кудряшовым и Джикией – образовавшимся основным сочетанием – наша сборная в прошлом году пропускала по 1,3 гола за матч.