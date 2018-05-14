Реакция соцсетей на решение Сергея Игнашевича вернуться в сборную России ради выступления на домашнем чемпионате мира.

Новость о возвращении 38-летнего Игнашевича, уже завершившего международную карьеру, в сборную России болельщики встретили неоднозначно, разделившись на три лагеря – оптимистов, пессимистов и юмористов.

«Теперь за оборону не стремно»

Первые благодарят ветерана за самопожертвование и силу воли, которую проявил защитник, решившись помочь национальной команде в столь сложный и ответственный для нее момент. Например, на сайте «Советского спорта» можно встретить такие комментарии:

Пер

«Новость осчастливила всех любителей футбола. Теперь за оборону не стремно».

mitja-lew

«Как в пословице: «Новое – это хорошо забытое старое»!

Понятно, что одного Сергея обороне сборной России не хватит, поэтому очень популярна точка зрения о том, что неплохо было бы подтянуть и его одноклубников братьев Березуцких».

армеец824

«Еще не поздно Братков и Гарика».

Пер

«Вася бы тоже не помешал, лучше них нет у нас».

GLORY15

«Ну теперь слово за Березами. Парни, это ж последний ЧМ в славной вашей карьере. Вернитесь!».

Он сейчас в шикарной форме! Я очень рад этому, уж лучше , чем мертвецкий Кутепов и остальные — Артем Пупков (@pupa112112) 14 мая 2018 г.

«Кто должен травмироваться, чтоб вызвали Денисова?»

Другие задаются вопросом о том, как так вообще получилось, что сборной России требуется вызывать футболиста, который еще вчера планировал сыграть последний футбольный матч в профессиональной карьере. И недоумевают по поводу работы Станислава Черчесова.

grroznyi85

«Ахахахах. Хорошая смена поколений. Ничего не скажешь)))».

chiko10

«На каждой позиции у тренера сборной с самого начала работы должно быть несколько человек. Что – это так трудно было года два назад сделать? Выбрать и вести этих людей – наигрывать из них костяк, основу и ближайшую замену.

Неужели у нас ни у кого нет четкой градации мастерства футболистов и мы постоянно должны оценивать каждого того или другого футболиста на основе его текущих игр? У Черчесова так получается. Сыграл чел ярко пару матчей – готов для сборной. Провалил потом игру – вон! У Черчесова три года вот так футболисты и мигрировали в сборной постоянно.

А для чего тогда его вообще назначали три года назад и платили за это время зарплату? Можно было за два месяца до чемпа назначить – результат был бы аналогичный. По-любому он сейчас набирает заново футболистов лишь на основе их последних проведенных игр».

Надеюсь вместо Черчесова — Серега 13 (@Sytch13) 14 мая 2018 г.

Говоря о Черчесове, очень многие (поверьте, реально очень многие) критикуют его в первую очередь за невызов в сборную России Игоря Денисова, которого многие называют лучшим опорным полузащитником страны. Как минимум в завершившемся сезоне.

Пер

«Я конечно же рад за Сергея, с ним поспокойней будет, но пть, где сама-то сборная? Где настоящий тренер? Когда не хватает игроков, не вызвать лучшего опорника-разрушителя... (не по-людски)».

Кто должен травмироваться, чтоб вызвали Денисова? — Карбофос (@TequilaKaktus) 14 мая 2018 г.

«Ловчева тоже можно взять и Бубнова, пока они на дачу не уехали»

Да и идея с возвращением Игнашевича в сборную по вкусу пришлась далеко не всем. Многие болельщики откровенно высмеивают решение Черчесова, представляя, как отечественный ветеран будет противостоять лучшему футболисту АПЛ нынешнего сезона Мохамеду Салаху.

GNOM

«А где-то в далеком холодном Ливерпуле, Мохамед сидел на диване, читал новости и улыбался».

Игнашевич соглашается на участие в чемпионате мира pic.twitter.com/EaLm3KphZJ — Руслан Абушкин (@abushkin) 14 мая 2018 г.

Купетов + Игнашевич против Салаха. Акинфеев поседеет. — Roma💭 (@88NR_) 14 мая 2018 г.

Ни Салаху, ни Суаресу не видать голов во встречах с Россией pic.twitter.com/NEerMEVHep — Артем Канаев (@ArtemKanaev84) 14 мая 2018 г.

Если всё так то Игнашевич недалёкий человек. После его привоза на ЧЕ в Польше надо было гнать. Как генсеков видимо из рабочего кабинета прости господи. — Александр (@KoAlGr) 14 мая 2018 г.

Подхватив концепцию вызова ветерана болельщики предлагают и свои варианты.

Dinela

«А Юре Гаврилову на днях 65 стукнуло, думаю, и он в этой сборной не затеряется!».

Ermak-Rasputin

«А Андрей Сергеевич на год моложе Сергея Николаевича. Что ж ты, СамСаламыч, такой избирательно непоследовательный?».

Осталось вызвать Онопко и Филимонова #ЧМ2018 — Анатолий Полюбасов (@Mikluxa63Samara) 14 мая 2018 г.

Ловчева тоже можно взять и Бубнова ,пока они на дачу не уехали — Жека Timashov (@jooospartak) 14 мая 2018 г.

Просто вот интересно. Если Игнашевич, не дай Бог конечно, травмируется, кого ещё уговорит Черчесов? Ковтуна?? — Gummi Bear (@RealGummiBear) 14 мая 2018 г.

В целом, от этой сборной России ничего особенного на домашнем чемпионате мира не ждут...

В смысле "в случае"? — Оранж (@Orange_pnz) 14 мая 2018 г.

...а кого-то и вовсе беспокоят только клубные дела.

Ragnarss

«Игнашевич на ЧМ-2018 забьет свой 9-й гол за сборную, а после ЧМ мы его китайцам продадим и так заработаем на трансфер Мусы...».