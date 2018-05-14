«Купетов + Игнашевич против Салаха. Акинфеев поседеет»
Реакция соцсетей на решение Сергея Игнашевича вернуться в сборную России ради выступления на домашнем чемпионате мира.
Новость о возвращении 38-летнего Игнашевича, уже завершившего международную карьеру, в сборную России болельщики встретили неоднозначно, разделившись на три лагеря – оптимистов, пессимистов и юмористов.
«Теперь за оборону не стремно»
Первые благодарят ветерана за самопожертвование и силу воли, которую проявил защитник, решившись помочь национальной команде в столь сложный и ответственный для нее момент. Например, на сайте «Советского спорта» можно встретить такие комментарии:
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«Новость осчастливила всех любителей футбола. Теперь за оборону не стремно».
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«Как в пословице: «Новое – это хорошо забытое старое»!
Понятно, что одного Сергея обороне сборной России не хватит, поэтому очень популярна точка зрения о том, что неплохо было бы подтянуть и его одноклубников братьев Березуцких».
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«Еще не поздно Братков и Гарика».
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«Вася бы тоже не помешал, лучше них нет у нас».
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«Ну теперь слово за Березами. Парни, это ж последний ЧМ в славной вашей карьере. Вернитесь!».
Он сейчас в шикарной форме! Я очень рад этому, уж лучше , чем мертвецкий Кутепов и остальные— Артем Пупков (@pupa112112) 14 мая 2018 г.
«Кто должен травмироваться, чтоб вызвали Денисова?»
Другие задаются вопросом о том, как так вообще получилось, что сборной России требуется вызывать футболиста, который еще вчера планировал сыграть последний футбольный матч в профессиональной карьере. И недоумевают по поводу работы Станислава Черчесова.
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«Ахахахах. Хорошая смена поколений. Ничего не скажешь)))».
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«На каждой позиции у тренера сборной с самого начала работы должно быть несколько человек. Что – это так трудно было года два назад сделать? Выбрать и вести этих людей – наигрывать из них костяк, основу и ближайшую замену.
Неужели у нас ни у кого нет четкой градации мастерства футболистов и мы постоянно должны оценивать каждого того или другого футболиста на основе его текущих игр? У Черчесова так получается. Сыграл чел ярко пару матчей – готов для сборной. Провалил потом игру – вон! У Черчесова три года вот так футболисты и мигрировали в сборной постоянно.
А для чего тогда его вообще назначали три года назад и платили за это время зарплату? Можно было за два месяца до чемпа назначить – результат был бы аналогичный. По-любому он сейчас набирает заново футболистов лишь на основе их последних проведенных игр».
Надеюсь вместо Черчесова— Серега 13 (@Sytch13) 14 мая 2018 г.
Говоря о Черчесове, очень многие (поверьте, реально очень многие) критикуют его в первую очередь за невызов в сборную России Игоря Денисова, которого многие называют лучшим опорным полузащитником страны. Как минимум в завершившемся сезоне.
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«Я конечно же рад за Сергея, с ним поспокойней будет, но пть, где сама-то сборная? Где настоящий тренер? Когда не хватает игроков, не вызвать лучшего опорника-разрушителя... (не по-людски)».
Кто должен травмироваться, чтоб вызвали Денисова?— Карбофос (@TequilaKaktus) 14 мая 2018 г.
«Ловчева тоже можно взять и Бубнова, пока они на дачу не уехали»
Да и идея с возвращением Игнашевича в сборную по вкусу пришлась далеко не всем. Многие болельщики откровенно высмеивают решение Черчесова, представляя, как отечественный ветеран будет противостоять лучшему футболисту АПЛ нынешнего сезона Мохамеду Салаху.
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«А где-то в далеком холодном Ливерпуле, Мохамед сидел на диване, читал новости и улыбался».
Игнашевич соглашается на участие в чемпионате мира pic.twitter.com/EaLm3KphZJ— Руслан Абушкин (@abushkin) 14 мая 2018 г.
Купетов + Игнашевич против Салаха. Акинфеев поседеет.— Roma💭 (@88NR_) 14 мая 2018 г.
Ни Салаху, ни Суаресу не видать голов во встречах с Россией pic.twitter.com/NEerMEVHep— Артем Канаев (@ArtemKanaev84) 14 мая 2018 г.
Если всё так то Игнашевич недалёкий человек. После его привоза на ЧЕ в Польше надо было гнать. Как генсеков видимо из рабочего кабинета прости господи.— Александр (@KoAlGr) 14 мая 2018 г.
Подхватив концепцию вызова ветерана болельщики предлагают и свои варианты.
Dinela
«А Юре Гаврилову на днях 65 стукнуло, думаю, и он в этой сборной не затеряется!».
Ermak-Rasputin
«А Андрей Сергеевич на год моложе Сергея Николаевича. Что ж ты, СамСаламыч, такой избирательно непоследовательный?».
Осталось вызвать Онопко и Филимонова #ЧМ2018— Анатолий Полюбасов (@Mikluxa63Samara) 14 мая 2018 г.
Ловчева тоже можно взять и Бубнова ,пока они на дачу не уехали— Жека Timashov (@jooospartak) 14 мая 2018 г.
Просто вот интересно. Если Игнашевич, не дай Бог конечно, травмируется, кого ещё уговорит Черчесов? Ковтуна??— Gummi Bear (@RealGummiBear) 14 мая 2018 г.
В целом, от этой сборной России ничего особенного на домашнем чемпионате мира не ждут...
В смысле "в случае"?— Оранж (@Orange_pnz) 14 мая 2018 г.
...а кого-то и вовсе беспокоят только клубные дела.
Ragnarss
«Игнашевич на ЧМ-2018 забьет свой 9-й гол за сборную, а после ЧМ мы его китайцам продадим и так заработаем на трансфер Мусы...».