Обозреватель «Советского спорта» -— о романтике и риске в смелом решении заслуженного ветерана и пользе оного для сборной

Какая участь ни уготована Сергею Игнашевичу на чемпионате мира, возникает только одно чувство в ответ на его решение подключиться к сборной. Уважение!

Наталья Игнашевич сожалеет о том, что сорвалось долгожданное романтическое путешествие. Но в решении многолетнего столпа обороны ЦСКА сборной вот так – крупным мазком – завершить карьеру на домашнем чемпионате мира, пожалуй, намного больше романтики и даже красоты. Сильных ощущений, которые останутся с Сергеем навсегда.

Смело? А то. В этом выходе Игнашевича, незапланированном и потому нежданном, есть что-то от порыва таможенника Верещагина, вырвавшего его из домашнего уюта на помощь красноармейцу Сухову. Ваше благородие, госпожа удача!

Рискованно? Еще как! То, что мы увидели в играх с «Арсеналом» (не тульским, разумеется, а лондонским), вызывало в душе пронзительную жалость по отношению ко всей заслуженной троице защитников цеэсковского тыла. Они тогда будто из другой реальности угодили под скоростищи команды Арсена Венгера. И на их лицах читалось что-то вроде: але, мы не договаривались, что будут так шустрить… ну невмоготу уже, Михалыч… видишь, замучились вконец, умрем сейчас…

И наверняка после этих мучений внутренний голос не раз и не два настойчиво Игнашевичу подсказывал – голосом, быть может, того же красноармейца Сухова: «Серега, уходи с баркаса!» А он – вернулся в сборную.

Зоран Тошич оперативно откликнулся на храбрый поступок закадычного партнера: «То, что Сергея позвали, говорит о сегодняшнем уровне его игры». Но посмотрим всей правде в глаза: то, что Черчесов заинтересован в Игнашевиче, причем сильно, больше всего говорит об уровне обороны сборной. Ибо среди вызванных нет никого, кто дает намек на то, что способен стать неформальным лидером тыла. Возглавить партнеров и организовать. И потому не отпускало чувство: если наша защита на чемпионате мира в какой-то момент рухнет, то вся скопом.

Игнашевич в любом случае привнесет в тыловые службы холодную голову. Еще одну, к акинфеевской. По меньшей мере должным образом расставит партнеров по эпизоду и в нужный момент толково подскажет.

Как-то, знаете, не тянет рассматривать сейчас еще и тот вариант, что и Березуцкие, подчиняясь примеру многолетнего товарища, глянут на себя, опомнятся – ба, да ведь Серега нас сильно старше, чего ж мы-то в стороне?! – и тоже выкажут желание вернуться.

Объективно смотря на вещи, Сергею Игнашевичу на чемпионате мира потребуются в помощь две пары куда более быстрых ног, чем ноги нынешних Березуцких. И таковые вполне можно настропалить в процессе подготовки, если, разумеется, Черчесов сумеет унаследовать опыт Хиддинка-2008, когда в баки сборной бензина было залито по края.

Подождем. Посмотрим, как оно выйдет. И просто пожелаем Сергею Игнашевичу всей возможной удачи – быть может, она ему на долгом и славном пути что-то задолжала.