Предлагаем вашему вниманию график подготовки национальной сборной России к Чемпионату мира FIFA 2018 в период с 18 мая по 5 июня.

18 мая (пятница)

Сбор в УТЦ "Новогорск".

17:00. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 17:00 до 17:20). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

19 мая (суббота)

11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

20 мая (воскресенье)

11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

Вылет в Инсбрук.

21 мая (понедельник)

11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

17:00. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (ЗАКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ).

22 мая (вторник)

11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

23 мая (среда)

11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

24 мая (четверг)

11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

25 мая (пятница)

11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

26 мая (суббота)

11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

27 мая (воскресенье)

11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

28 мая (понедельник)

11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

29 мая (вторник)

11:30. Предыгровая тренировка. Стадион "Тиволи Нойт". Инсбрук (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 11:30 ДО 11:50).

12:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной. Стадион "Тиволи Нойт". Инсбрук.

30 мая (среда)

21:45 (20:45, мск). Контрольный матч. Австрия - Россия. Инсбрук. Стадион "Тиволи Нойт".

31 мая (четверг)

20:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 10:30 до 10:50).

Вылет в Москву.

1 июня (пятница)

17:00. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

2 июня (суббота)

11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

3 июня (воскресенье)

11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

4 июня (понедельник)

11:30. Предыгровая тренировка. Стадион "ВЭБ Арена" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50).

12:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион "ВЭБ Арена".

5 июня (вторник)

19:00. Контрольный матч. Россия - Турция. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

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Дальнейший график подготовки будет опубликован позднее.

РФС рекомендует представителям средств массовой информации приезжать на стадион с получасовым временным запасом, так как в случае быстрого прибытия команды на арену, занятие может начаться ранее обозначенного в графике времени.

Адрес стадиона в Австрии: Stubaitalstrasse, 6167 Neustift im Stubaital.

Проход представителей СМИ на тренировки на УТЦ "Новогорск" (18-20 мая) и в Нойштифте (21-28 мая) осуществляется по редакционным удостоверениям.

Проход на предыгровые мероприятия и контрольные матчи в Инсбруке (29-30 мая) и Москве (4-5 июня) осуществляется по матчевым аккредитациям.

Проход представителей СМИ на тренировки на УТЦ "Новогорск", начиная с 1 июня, осуществляется по аккредитациям Чемпионата мира FIFA 2018. Представители СМИ могут получить карты в центрах аккредитации, расположенных вблизи каждого стадиона с 31 мая. Вся подробная информация о ЧМ-2018, включая аккредитацию СМИ, можно найти на Медиаканале FIFA (media.fifa.com).

Обращаем ваше внимание, что в графике подготовки возможны изменения. Следите за новостями на официальном сайте РФС.