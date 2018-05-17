Сборная России начала подготовку к ЧМ-2018. Обозреватель «Советского спорта» вспоминает, как готовился в составе сборной СССР к ЧМ-1970 и Олимпиаде-1976.

«МЫ ПРИЛЕТАЛИ В МОСКВУ НА ПАРУ ДНЕЙ, ВЕЩИ ПОМЕНЯТЬ»

К чемпионату мира в Мексике сборная начала готовиться в январе 1970 года.

В команде были равномерно представлены игроки сильнейших на тот момент клубов. Семеро киевлян, но Женя Рудаков накануне чемпионата получил травму в товарищеском матче и Гавриил Дмитриевич Качалин включил в состав на чемпионат Льва Ивановича Яшина. Пятеро было из тбилисского «Динамо», причем Слава Метревели тоже был включен в последний момент. Из «Спартака» были я, Коля Киселев, Анзор Кавазашвили, Гена Логофет. Из московского «Динамо» Геннадий Еврюжихин, Валерий Зыков, Миша Гершкович, из ЦСКА – Альберт Алексеевич Шестернев, Володя Капличный, Валя Афонин, Леня Шмуц. И вот без этих ведущих футболистов наши команды играли в первом круге чемпионата СССР, а мы готовились к чемпионату мира. Кстати, также сборная готовилась и к первенству мира 1966 года, где выступали несколько киевлян, включая Йожефа Сабо. А когда они вернулись в клуб после чемпионата, там уже играли другие люди – Витя Серебряников, Володя Мунтян. Сборникам не нашлось места в составе обновленного киевского «Динамо».

Но возвращаемся в 1970 год. 16 января я женился, на моей свадьбе в гостинице «Россия» гулял весь «Спартак». А 19-го мы улетели в Южную Америку. Все это время с января по июнь сборная фактически провела в Южной Америке. В Москву прилетали на пару дней – вещи поменять. В Мексике среднегорье, поэтому мы и готовились в таких же условиях. Колесили по Колумбии, Мексике, Сальвадору. Тренировались и играли много товарищеских матчей, постепенно набирали форму через игры.

В последний раз перед чемпионатом прилетели в Москву в мае из Софии, где провели два товарищеских матча со сборной Болгарии, оба сыграли вничью. С 7 по 9 мая провели в Москве, а 10-го улетели окончательно. И ровно через девять месяцев 8 февраля 1971 года у меня родилась дочь.

«КИЕВЛЯНЕ НЕ ПУСТИЛИ ЛОБАНОВСКОГО НА БАЗУ»



В сборной образца 1975 года я был единственный не киевлянин, еще Лобановский осенью привлекал Володю Сахарова из «Торпедо», но на следующий год его не было. В октябре мы выиграли очень важный отборочный матч ЧЕ-1976 в Цюрихе у Швейцарии 1:0. Эта победа позволила нам занять первое место в группе. Тогда только победители групп шли дальше. Володя Мунтян забил с моей передачи. Но у многих почему-то врезалось в память, что это я забил. Меня, спустя годы, не раз поздравляли с этим голом.

В январе сборная начала подготовку к четвертьфинальным матчам чемпионата Европы, где нашими соперниками стала сборная Чехословакии. Но главным турниром года считалась Олимпиада в Монреале. Даже важнее, чем чемпионат Европы. Что, конечно, не правильно. Лобановскому дали полный карт-бланш. Он сказал, что для победы на Олимпиаде сборная должна быть в полном его распоряжении. Сборная состояла из футболистов киевского «Динамо», плюс была пара-тройка человек из других клубов, поэтому киевляне играли в чемпионате СССР вторым составом. Правда, один матч в первом круге киевляне провели основой. Сборная в начале мая прилетела в Союз, а тут по календарю игра со «Спартаком» в «Лужниках». Какой спарринг с таким поединком сравнится? Киевляне выиграли 1:0, кажется, Бережной гол забил.

Но вернемся в сборную. Зимой мы готовились в Болгарии на горнолыжном курорте. Лобановский давал комплекс упражнений, мы их называли музыкальная шкатулка. Потому что когда отпускаешь снаряд на тренажере, железо издает звон. Надо было пройти 12 тренажеров. Тридцать секунд интенсивной работы, двадцать секунд отдыха и на другой тренажер. И так пять кругов. Через неделю перерыв на отдых уменьшался до 15 секунд. Однажды прямо на тренажере мне стало плохо. Доктор Саве́лий Евсе́евич Мыша́лов с помощниками вытащили меня на воздух, откачали. Просить о снижении нагрузок Лобановского было бессмысленно. У него со своей научной бригадой все было рассчитано по дням, килограммам и километрам. Он посчитывал, к какому дню команда должна подойти в лучшей физической форме. Хочешь играть в сборной – работай и беспрекословно выполняй его требования. Не будешь выполнять – свободен.

Меня Лобановский тоже не отпускал в расположение «Спартака». Но киевляне еще готовились к матчам Кубка чемпионов, поэтому в контрольных встречах Лобан держал меня на лавке. Я же не мог сыграть за «Динамо» в еврокубке. Как-то я зашел к нему и попросил отпустить меня в «Спартак». Лобановский спросил: «Зачем?». Я ответил, что мне надо играть, а не на лавке сидеть. Иначе, как я к сезону подготовлюсь. Он опустил.

Всю весну я за сборную играл. В марте мы уступили аргентинцам в Киеве 0:1, Лобановский меня назначил капитаном. Выходил я во всех товарищеских матчах, которых было немало. Сыграл и в обоих четвертьфиналах с чехами (0:2 в Братиславе, 2:2 в Киеве. – Прим ред.). В финальную часть мы не вышли. Но оставалась еще Олимпиада, где цель была только одна – первое место.

Как-то летом я пришел в «Лужники», сел в ложе прессы. Там на входе стоял знакомый контролер. Он говорит: «А тебя в составе сборной нет». Никто мне не позвонил, ничего не сообщил. Лобановский вместо меня в состав на Олимпиаду включил Давида Кипиани, и не выпустил его в Монреале ни на минуту. Так Давид остался без олимпийской медали.

На Олимпиаде сборная заняла лишь третье место. Лобановский ошибся в своих расчетах. А когда команда вернулась в Киев, игроки «Динамо» взбунтовались и не пустили Лобановского и Олега Базилевича на базу в Конче-Заспу.

Конфликт разбирался на уровне первого секретаря ЦК компартии Украины Владимира Щербицкого. В результате жертвой сделали Базилевича, убрали его из «Динамо», а Лобановского оставили.