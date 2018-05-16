Перед отъездом в «Барселону» Гризманн сделал три гола в ворота «Марселя» (3:0) и принес «Атлетико» победу в Лиге Европы.

«Марсель» и дома, и в гостях

«Марсель» вышел в финал европейского турнира впервые с 2004 года, поэтому болельщики провансальцев были очень воодушевлены перспективой выиграть Лигу Европы, тем более что решающий матч игрался во Франции. Правда, в Лионе к гостям с юга относятся, мягко говоря, без восторга – все-таки «Лион» и «Марсель» одни из самых принципиальных соперников по лиге 1.

Кубок Лиги Европы в торжественной обстановке вынес на поле Эрик Абидаль, три года игравший за местный «Лион». Хотя мировую известность двукратный победитель Лиги чемпионов приобрел уже в «Барселоне». Начало матча предваряло красочное шоу.

«Атлетико» считался в этой встрече очевидным фаворитом, и Диего Симеоне рискнул даже выставить с первых минут сразу троих форвардов – Диего Косту, Антуана Гризманна и Анхеля Корреа. Последний, правда, расположился справа в полузащите. Желая с первых минут подавить противника, испанцы постарались начать матч энергично и с первых минут пойти вперед большими силами, но неожиданно получили молниеносную контратаку. Димитри Пайет разрезающей передачей мастерски вывел Валера Жермена один на один с Яном Облаком, но нападающий перенервничал и пробил мимо ворот.

Крах имени Ангисса

Этот эпизод воодушевил французов. Они стали нагло лезть вперед и еще пару раз пробили по воротам соперника. Правда, уже не так опасно. Держался у них мяч довольно хорошо, а двигался довольно медленно. Поэтому войти в чужую штрафную не получалось. Собственно, отчасти поэтому марсельцы и пропустили.

Откатывая под напором противника назад позиционную атаку, они довели мяч до Стива Манданда. Вратарь сыграл через центр на Андре-Франка Ангисса, но тот оказался не готов к такому повороту событий. Габи обокрал оппонента и вывел на ворота Гризманна, который не имел права не реализовать столь убойный момент.

Руди Гарсия, конечно, очень неповезло. Мало того, что после пропущенного мяча из его команды словно выбили дух. А после того, как Пайет на исходе получаса покинул поле из-за травмы, наставник лишился еще и капитана, лидера и вообще ключевого футболиста своей команды. Вместо него появился молодой Максим Лопес.

Уходя с поля, Пайет не смог сдержать слез. Его, конечно, жаль. За всю свою 13-летнюю карьеру он так ни разу и не выиграл ни одного трофея. А теперь еще и поставил под сомнения свои перспективы принять участие в чемпионате мира в составе сборной Франции.

Гризманн даже подошел утешить партнера по национальной команде.

Гризманн – это похороны

В перерыве Симеоне, следивший за игрой из вип-ложи (он был удален во время первого полуфинального матча против «Арсенала» и дисквалифицирован на четыре матча), заменил имевшего предупреждение Врсалько на ветерана Хуанфрана.

Иногда футбольный бог очень изощренно шутит. Гризманн, который в детстве болел за провансальцев (существует даже фото в шарфе «Марселя»), спустя долгие годы стал их палачом. Не прошло с начала второго тайма и пяти минут, как он, вторым темпом подключившись к атаке четыре в четыре, на скорости ворвался в штрафную, получил пас от Коке и красиво подсек мяч над вышедшим из ворот Манданда. С этого момента стало понятно, что «Атлетико» победу уже не уступит.

Француз очень эмоционально праздновал второй гол, чем вновь напомнил о слухах, отправляющих его летом в «Барселону». Уж не прощается ли он таким образом с «Атлетико»?

В оставшееся время бело-голубые действовали так, словно играли в меньшинстве. Проснулись они только за 10 минут до финального свистка, после выхода Константиноса Митроглу. Грек продавил оборону соперника и, выиграв борьбу в воздухе, отправил мяч в штангу.

А в самой концовке все тот же Гризманн пасом нашел в штрафной соперника Габи и под аплодисменты болельщиков покинул поле, уступив место другой легенде «Атлетико» Фернандо Торресу.

Таким образом, Диего Симеоне вывел мадридцев в финал еврокубка в третий раз за пять лет и наконец одержал победу. Правда, Лига Европы не чета Лиге чемпионов, да и был у него уже в коллекции этот трофей – в 2012 году он с «матрасниками» уже держал над головой второй по значимости клубный европейский кубок.

А «Марсель» помимо евротрофея упустил возможность еще и выйти в групповой этап Лиги чемпионов и теперь должен надеяться на осечку «Лиона» в заключительном туре чемпионата Франции, где провансальцы идут всего лишь на четвертом месте, дарующем путевку в ЛЕ.

«Марсель» – «Атлетико» – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – 21 Гризманн, 0:2 – 49 Гризманн, 0:3 – 89 Габи

«Марсель»: Манданда, Сарр, Рами, Амави, Пайет (Лопес, 32), Луис Густаво, Окампос (Н`Жи, 55), Замбо-Ангисса, Товен, Сансон, Жермен (Митроглу, 74)

«Атлетико»: Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько (Хуанфран, 46), Годин, Коке, Габи, Сауль, Корреа (Парти, 88), Диего Коста, Гризманн (Торрес, 90)

Предупреждения: Врсалько (23), Амави (38), Луис Густаво (75), Н`Жи (78), Люка Эрнандес (78)

Главный судья: Бьорн Кюйперс (Голландия)