🗣 @pacopolitENG



THE #UELFinal IS UNDERWAY!!! ⚽️🏆



Kuipers is the ref tonight ⚖



Quick reminder: line-ups for both @atletienglish & @OM_English.



0-0, 1st minute#LLL

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/zE4iEX9QKb