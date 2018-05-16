Прощальный жест Гризманна. Дубль француза принес «Атлетико» победу в Лиге Европы
Перед отъездом в «Барселону» Гризманн сделал три гола в ворота «Марселя» (3:0) и принес «Атлетико» победу в Лиге Европы.
«Марсель» и дома, и в гостях
«Марсель» вышел в финал европейского турнира впервые с 2004 года, поэтому болельщики провансальцев были очень воодушевлены перспективой выиграть Лигу Европы, тем более что решающий матч игрался во Франции. Правда, в Лионе к гостям с юга относятся, мягко говоря, без восторга – все-таки «Лион» и «Марсель» одни из самых принципиальных соперников по лиге 1.
Кубок Лиги Европы в торжественной обстановке вынес на поле Эрик Абидаль, три года игравший за местный «Лион». Хотя мировую известность двукратный победитель Лиги чемпионов приобрел уже в «Барселоне». Начало матча предваряло красочное шоу.
Cérémonie d’ouverture de la finale de la Ligue Europa. #OMAtletico pic.twitter.com/ETCWTF4uUv— Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) 16 мая 2018 г.
«Атлетико» считался в этой встрече очевидным фаворитом, и Диего Симеоне рискнул даже выставить с первых минут сразу троих форвардов – Диего Косту, Антуана Гризманна и Анхеля Корреа. Последний, правда, расположился справа в полузащите. Желая с первых минут подавить противника, испанцы постарались начать матч энергично и с первых минут пойти вперед большими силами, но неожиданно получили молниеносную контратаку. Димитри Пайет разрезающей передачей мастерски вывел Валера Жермена один на один с Яном Облаком, но нападающий перенервничал и пробил мимо ворот.
🗣 @pacopolitENG— La Liga Lowdown (@LaLigaLowdown) 16 мая 2018 г.
THE #UELFinal IS UNDERWAY!!! ⚽️🏆
Kuipers is the ref tonight ⚖
Quick reminder: line-ups for both @atletienglish & @OM_English.
0-0, 1st minute#LLL
🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/zE4iEX9QKb
Крах имени Ангисса
Этот эпизод воодушевил французов. Они стали нагло лезть вперед и еще пару раз пробили по воротам соперника. Правда, уже не так опасно. Держался у них мяч довольно хорошо, а двигался довольно медленно. Поэтому войти в чужую штрафную не получалось. Собственно, отчасти поэтому марсельцы и пропустили.
Откатывая под напором противника назад позиционную атаку, они довели мяч до Стива Манданда. Вратарь сыграл через центр на Андре-Франка Ангисса, но тот оказался не готов к такому повороту событий. Габи обокрал оппонента и вывел на ворота Гризманна, который не имел права не реализовать столь убойный момент.
A noter que @SteveMandanda a été élu meilleur gardien de @Ligue1Conforama lors du trophée @UNFP #OMAtletico pic.twitter.com/bbFttBkazg— John «Hayron» Seboun @NY (@HayronSJ) 16 мая 2018 г.
Руди Гарсия, конечно, очень неповезло. Мало того, что после пропущенного мяча из его команды словно выбили дух. А после того, как Пайет на исходе получаса покинул поле из-за травмы, наставник лишился еще и капитана, лидера и вообще ключевого футболиста своей команды. Вместо него появился молодой Максим Лопес.
Уходя с поля, Пайет не смог сдержать слез. Его, конечно, жаль. За всю свою 13-летнюю карьеру он так ни разу и не выиграл ни одного трофея. А теперь еще и поставил под сомнения свои перспективы принять участие в чемпионате мира в составе сборной Франции.
Il aurait jamais du toucher le trophée #OMAtletico pic.twitter.com/h6hLIhTBbq— Clément 🔴🔵 (@ClBoete) 16 мая 2018 г.
Гризманн даже подошел утешить партнера по национальной команде.
NOBLEZA EN EL FÚTBOL !! Antoine Griezmann consuela al lesionado Dimitri Payet al salir de la cancha 👏👏👏 #OMAtletico #europaleaguexfox #EuropaLeague #LeyendaCooperativa pic.twitter.com/Zda9QsxAUd— Hernán Alvarado 32🏆⚪⚫ (@ElOriginalX32) 16 мая 2018 г.
Гризманн – это похороны
В перерыве Симеоне, следивший за игрой из вип-ложи (он был удален во время первого полуфинального матча против «Арсенала» и дисквалифицирован на четыре матча), заменил имевшего предупреждение Врсалько на ветерана Хуанфрана.
Иногда футбольный бог очень изощренно шутит. Гризманн, который в детстве болел за провансальцев (существует даже фото в шарфе «Марселя»), спустя долгие годы стал их палачом. Не прошло с начала второго тайма и пяти минут, как он, вторым темпом подключившись к атаке четыре в четыре, на скорости ворвался в штрафную, получил пас от Коке и красиво подсек мяч над вышедшим из ворот Манданда. С этого момента стало понятно, что «Атлетико» победу уже не уступит.
2eme but de @AntoGriezmann #OMATM #OMAtletico pic.twitter.com/xSHemibAEs— JulienTellouck (@JulienTellouck) 16 мая 2018 г.
Француз очень эмоционально праздновал второй гол, чем вновь напомнил о слухах, отправляющих его летом в «Барселону». Уж не прощается ли он таким образом с «Атлетико»?
В оставшееся время бело-голубые действовали так, словно играли в меньшинстве. Проснулись они только за 10 минут до финального свистка, после выхода Константиноса Митроглу. Грек продавил оборону соперника и, выиграв борьбу в воздухе, отправил мяч в штангу.
А в самой концовке все тот же Гризманн пасом нашел в штрафной соперника Габи и под аплодисменты болельщиков покинул поле, уступив место другой легенде «Атлетико» Фернандо Торресу.
Gabi seals it. #Atleti are Europa League Champions! #OMAtleti #UELfinal pic.twitter.com/3QgdqWuUNI— Jonah Takalua (@Destaquito2) 16 мая 2018 г.
Таким образом, Диего Симеоне вывел мадридцев в финал еврокубка в третий раз за пять лет и наконец одержал победу. Правда, Лига Европы не чета Лиге чемпионов, да и был у него уже в коллекции этот трофей – в 2012 году он с «матрасниками» уже держал над головой второй по значимости клубный европейский кубок.
А «Марсель» помимо евротрофея упустил возможность еще и выйти в групповой этап Лиги чемпионов и теперь должен надеяться на осечку «Лиона» в заключительном туре чемпионата Франции, где провансальцы идут всего лишь на четвертом месте, дарующем путевку в ЛЕ.
«Марсель» – «Атлетико» – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – 21 Гризманн, 0:2 – 49 Гризманн, 0:3 – 89 Габи
«Марсель»: Манданда, Сарр, Рами, Амави, Пайет (Лопес, 32), Луис Густаво, Окампос (Н`Жи, 55), Замбо-Ангисса, Товен, Сансон, Жермен (Митроглу, 74)
«Атлетико»: Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько (Хуанфран, 46), Годин, Коке, Габи, Сауль, Корреа (Парти, 88), Диего Коста, Гризманн (Торрес, 90)
Предупреждения: Врсалько (23), Амави (38), Луис Густаво (75), Н`Жи (78), Люка Эрнандес (78)
Главный судья: Бьорн Кюйперс (Голландия)