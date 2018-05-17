Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук на презентации новый бутс от Nike рассказал о концовке сезона и предвкушении футбольного праздника в России.

- В Тулу «Локомотив» приехал расслабленным?

- Почему? Это уже прошло. Понятно, что конец чемпионата и неприятно проигрывать, но мы отдали все силы. Там всегда тяжело играть, был непростой выезд. Не скажу, что кто-то подумал, что можно проиграть, но некоторые мысли, как бы травму не получить, были. Нас ждут важные мероприятия со сборной.

- Как провели дни после окончания чемпионата? В пятницу уже начинается сбор в Новогорске.

- Да вот так и провел: пресс-конференции, съемки. Это, наверное, нормально. У меня такого ажиотажа не было. После чемпионства и в преддверии мирового первенства всегда так. Хочется уже потренироваться, надеть новые бутсы, от них в восторге. Особенно понравилось, что у них на пятке флаг России, это патриотично.

- Что сказал Юрий Семин перед матчами сборной?

- «Ребят, дерзайте». Почему только мы с братом в основном списке? Не мне это решать, поэтому не могу тут ничего сказать. Я не волновался, увижу ли свою фамилию в списке. Я просто делал свою работу на поле, пришел после тренировки посмотрел списки, увидел себя и очень обрадовался. Это реально круто!

- Правильно, что перед турниром играете с Австрией и Турцией, а не топ-сборными, как до этого?

- Первую встречу провели неважно, а во второй уже и связи были налажены, и игры было больше видно. Поэтому, будь там еще и третий матч, выступили бы лучше. Турция и Австрия – хорошие интересные соперники.

- Ощущение футбольного праздника ощущаете?

- Если думать об этом сейчас, можно загнаться, перегореть. Эти стадионы, ажиотаж, акустика, зрители, фанаты, игра – это все очень круто.

- Что есть космического у Франции и Бразилии и нет у нашей команды?

- Вы сами отвечали на этот вопрос? Я не знаю. Бразильцы свои моменты забили, мы нет, хотя были штанги-перекладины. Забили бы – вы бы сейчас говорили, какие мы классные и можно уезжать в «Реал».

- Рады победе «Атлетико» в Лиге Европы? Именно они выбили «Локомотив» из турнира.

- Ну они заслужили, как и мы чемпионство. Команда Диего Симеоне превосходила «Марсель» по уровню, чего тут говорить.