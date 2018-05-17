- «Зенит» проделал неожиданный трюк с вывешиванием кандидатов на пост главного тренера команды и голосованием болельщиков.

- Старое слова вы употребили, оно не подходит: это не трюк, а пиар-ход. Сейчас это модная история. Другой вопрос, кто это придумал, и для чего это нужно? Ведь могли проголосовать, кто угодно. Может, там болельщики «Спартака» голосовали. Так они могут проголосовать за самого слабого тренера.

- Сейчас из пяти осталось три фамилии кандидатов, их «Зенит» не называет. Но вас список пяти тренеров не удивил?

- Не важно, кого они там вывесили. В связи с окончанием сезона новости пошли на спад, надо было оживить новостную ленту.

- Всеобщее мнение – Семак главный кандидат. Согласны?

- Я - за Семака. Русский специалист, молодой специалист. И если ему удастся доказать в таком клубе, что Сергей классный тренер, это хорошо для всего нашего футбола. Возьмите прошедший сезон, у наших специалистов много чего получилось. Можно сделать вывод, что не все самое лучшее есть только в Европе. А самое главное – не все там заинтересованы в наших успехах.

- Как оцените работу Манчини. Такое впечатление, уже в феврале он решил, что в России его все не устраивает и начал делать телодвижения для получения работы на родине.

- Для меня это не было новостью. У меня была информация еще три месяца назад, что Манчини собирается уезжать. Многие тогда со мной спорили, но для меня все было ясно.

- Манчини говорил, что ему не купли нужных игроков, поэтому некому забивать голы. Но один его форвард в Туле забил шесть голов.

- Некому забивать, потому что Манчини не купили тех игроков, которых он просил. И Манчини был вправе обижаться, и руководство «Зенита» тоже имело такое право – обижаться на тренера.

- Позвольте, а полвагона аргентинцев привезли. Разве не Манчини их просил приобрести?

- Кто же знает, что он просил? Другой вопрос, зачем ему пятеро аргентинцев с совсем не великими именами, которые не могут сделать результат в Лиге чемпионов? Возможно, это был компромиссный вариант. В одном из интервью Манчини сказал, что ему нужен Месси. Но Месси ему не приобрели.

- Некоторые специалисты высказывают сомнения, что Семаку удастся справиться с легионерами «Зенита». Если он расскажет им, что был легендой ЦСКА, это вряд ли произведет на иностранцев впечатление.

- Если Сергей начнет им что-то рассказывать, на этом все и закончится. В чем преимущество тренеров-иностранцев? Наши игроки сразу перед ними стоят в постойке смирно. Потому что он выиграл турниры, про которые мы знаем только благодаря телевизору. Объяснять ничего не надо, иначе все сразу закончится. Сразу поставить себя главным в этой команде. Это задача Семака на первых порах. Ну и попрощаться с теми игроками, которые ему будут не нужны. Сейчас в «Зените» очень много футболистов. Если всех вернуть из аренды. Они просто в автобус не вместятся.

- Дзюба и Шатов нужны?

- Конечно! Кому не нужны футболисты уровня сборной России. Разве что итальянцу, потому что он тренирует сборную Италии.