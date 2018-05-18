Роберто Манчини в «Зените» менял подход к делу, но это команде не помогло.

ХУЖЕ, ЧЕМ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Весной «Зенит» взял 53% очков из всех возможных (16 из 30). В первой части чемпионата показатель команды Роберто Манчини был выше – 62% (37 из 60). В гору коллектив после зимнего перерыва не полез, а даже притормозил.

Стартовый отрезок, когда «Зенит» в 12 турах одержал восемь побед и четырежды сыграл вничью, так и остался для команды лучшим.

Стал тот промежуток самым успешным и для видных атакующих игроков «Зенита». Александр Кокорин набрал в национальном чемпионате 13 результативных баллов, 11 из них – в тот период. Себастьян Дриусси по итогам сезона насобирал 10 результативных очков, 6 – на старте. Оба были сильно мотивированы: россиянину требовалось проявлять себя после неудачного года, аргентинец приехал в чужую страну и должен был доказывать все с нуля. Необходимость демонстрировать качество вообще касалось всех игроков, так как команду возглавил новый тренер.

Со временем эмоции утихли, а «Зенит» затарахтел, как старый автомобиль отечественного производства. И нельзя сказать, что итальянский пилот – Роберто Манчини – совсем растерялся и все прошляпил. Нет, весной он даже стал адаптироваться к реалиям! Против «Уфы» (2:1) и «Ростова» (0:0) мистер сыграл в три центральных защитника! Таких подстроек под соперника в первой части с ним не случалось. В игре с командой из столицы Башкортостана он даже условия учел – на заснеженном поле теплолюбивого Паредеса выдвинул из опорной зоны ближе к атаке. Аргентинцу свойственно терять концентрацию и в располагающей к хорошим действиям обстановке, поэтому перестраховаться стоило.

Первой части чемпионата России Манчини хватило, чтобы понять: одной левой не отправишь никого даже в нокдаун. Поэтому Роберто включил максимализм. К нему относится игра на сильных сторонах своих футболистов – основными стали Игорь Смольников и Юрий Жирков. Играли они в привычной для себя манере – бороздили бровки. В первой части крайние защитники редко добегали до лицевых линий соперника. И никогда вдвоем. Курьезный момент случился в матче 2-го тура с «Рубином» (2:1): Смольников и Кришито переглянулись в непонимании, кому из них поддерживать атаку.

Но если Манчини переключился на режим максимальных оборотов весной, то соперники играли так с начала сезона. И были вышколены действовать в таких условиях. С мистером же сыграл злую шутку старт: залихватский ход убедил его, что интенсивный футбол с большим движением и розыгрышем мяча в одно-два касания – то, что нужно. Отсюда аренды на выход Артема Дзюбы и Олега Шатова. Первому не хватает мобильности, второй подвержен мышечным травмам.

Весной «Зенит» мог взять больше очков, но в ряде матчей команду подводила реализация шансов. Как во встречах с «Краснодаром» (1:2) и ЦСКА (0:0). Манчини сетовал на отсутствие забивного нападающего, а игру с армейцами назвал одной из лучших в сезоне. Правда в его словах есть – забивным у «Зенита» нынче предстал только Кокорин. Но он выбыл из-за травмы уже во втором весеннем туре.

КТО УДИВИЛ

Илья СКРОБОТОВ, защитник

17-летний центральных защитник появлялся на поле в четырех матчах. Пусть и сыграл всего 29 минут. Быть в обойме «Зенита», в нынешнем сезоне потратившего на трансферном рынке больше всех вместе взятых соперников (94,3 млн евро), для юноши – уже достижение. А Скроботов не только присутствовал – в матче с «Динамо» (2:1) оборонец забил победный гол.

«Скроботов имеет потенциал, чтобы стать основным защитником сборной России», – сказал Роберто Манчини после игры с бело-голубыми.

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Антон ЗАБОЛОТНЫЙ, нападающий

Выступая в первой части за «Тосно», Заболотный показал мобильность, умение сохранять мяч для своей команды и способность периодически забивать (4 гола). В свете трансфера в «Зенита» первое качество было особенно привлекательным, так как Манчини стремился поставить «Зениту» интенсивный футбол.

Но Заболотный никогда не забивал много! Отодвигая на второй план этот факт, «Зенит» рисковал. И пока ставка себя не оправдала. «Антону нужно много работать. Возможно, годы. Для него это новый опыт – игра в РФПЛ», – сказал Роберто Манчини. Проведя на газоне в футболке «Зенита» в чемпионате России 701 минуту, Заболотный забил один гол! Несчастному «СКА-Хабаровску»…

ЛУЧШИЙ МАТЧ

30-й тур. 13.05.2018. «СКА-Хабаровск» (Д) – 6:0.

Единственный матч «Зенита» во второй части с односторонним движением. Солировал Александр Ерохин, сделавший покер и голевой пас.

Из сильных соперников питерцам удалась игра с ЦСКА. Команда с берегов Невы превзошла соперника по голевым эпизодам, но забить не сумела.

ХУДШИЙ МАТЧ

29-й тур. 5.05.2018. «Локомотив» (Г) – 0:1.

«Зенит» провалил игру в атаке, нанеся за матч всего шесть ударов. Ни разу питерцы не угрожали чужим воротам с 45-й по 80-й минуты. В этот отрезов времени «Локо» был успешен в прессинге.

РАБОТА ТРЕНЕРА

Роберто МАНЧИНИ: ОЦЕНКА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

Пятое место – не то, что ожидали от Роберто Манчини. Ни в первой части чемпионата, ни во второй он не преуспел.