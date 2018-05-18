Сегодня сборная России начала последний этап подготовки к домашнему ЧМ-2018. Игроки и тренеры успели сыграть с юными футболистами, посмотреть футбол в исполнении журналистов, пообщаться с вице-премьером Правительства РФ Виталием Мутко и исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым, а также потренироваться под аккомпанемент дождя.​

ЭЙ, ГЕНИЧ, ДАВАЙ ЗАБЕЙ!

На олимпийской базе в Новогорске собирались к 12.00. Погода еще была хорошей. Зато через пару часов ливануло так, что на занятие игроки и тренеры шли, преодолевая ручьи, грозящие превратиться в маленькие реки. Теперь будем ждать окончания чемпионата мира, чтобы проверить народную мудрость: дождь перед дальней дорогой – к удаче.

Раньше других прибыли Сергей Игнашевич, Юрий Газинский и Артем Дзюба. Последний немного затемпературил в общем занятии участия не принимал.

Некоторых игроков друзья и знакомые подвозили прямо к ступенькам Учебно-оздоровительного комплекса №1, где команда будет базироваться, как минимум, до отлета в Автрию (20 мая). А вот братья Миранчуки вышли из машины у контрольно-пропускного пункта и, закинув на плечи рюкзачки, пешочком дошли до места проживания.

Программу на первый день сбора составили обширную. Сначала пятерка сборников сыграла в футбол с юными футболистами. Закончили 2:2. Вот бы так с Уругваем! Затем игроки потешались над тем, как мяч гоняли журналисты. А Андрей Лунев, Федор Кудряшов, Далер Кузяев и Александр Ерохин переквалифицировались в комментаторов. Получалось плохо у всех. Правда, комментатор Константин Генич забил с острого угла «а-ля Ван Бастен». Ну лучше уж пусть каждый занимается своим делом.

ЗАТЕМПЕРАТУРИВШЕГО ДЗЮБУ ВЫЧИСЛИЛИ СРАЗУ

Перед тренировкой игроки заскочили в соседний тренажерный зал, чтобы переодеть бутсы. В это время главный тренер национальной команды Станислав Черчесов один ходил по полю. Судя по отсутствии отрицательной реакции, качество натурального газона ему понравилось. Оно почти не пострадало после сильнейшего ливня. Алан Дзагоев захватил две пары бутс – вторую оставил на бровке.

Любимое занятие журналистов, которые приходят на тренировки сборной, – определять кто отсутствует. Затемпературившего Дзюбу вычислили сразу. Также быстро заметили, что вратарей три, а не четыре и отметили присутствие Сослана Джанаева, который получил небольшое повреждение в 30-м туре.

На тренировке также отсутствовали еще три сборника. Владимир Габулов, Денис Черышев и Роман Нойштедтер. Они находятся в расположении своих клубов «Брюгге» (Бельгия), «Вильярреал» (Испания) и «Фенербахче» (Турция). Планируется, что игроки присоединятся к команде уже в Австрии после 20 мая.

Разминались с улыбками. Самый опытный игрок сборной 38-летний Сергей Игнашевич больше общался не с партнерами по ЦСКА, а с Юрием Газинским. Братья Миранчуки, понятно, держались вместе.

После 15-минутного просмотра разминки журналистов попросили покинуть места у поля и они отправились в легкоатлетический манеж. Здесь нам встретились чемпион мира по прыжкам в высоту Даниил Лысенко и его тренер Евгений Загорулько. «Конечно, буду болеть за нашу команду, – сказал Даниил. – Но им придется очень тяжело. Ведь чемпионат мира проходит в России. Ответственность давить будет».

Сборная России после разминки поиграла в футбол, а после двусторонки игроки постучали по воротам. В общем, ничего необычного. Основная работа начнется в субботу.