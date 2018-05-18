– О чем вы говорили с игроками?

– Попросил отвлечься от всех проблем – личных, клубных и нормально подготовиться к чемпионату мира. Они скоро улетят в Австрию и там будет очень тяжелая работа. Мне и команда нравится, и ее настрой. Хочется, чтобы они порадовали своих болельщиков.

– Вопрос премиальных игроки и тренеры поднимали?

– Александр Александрович (Алаев – и.о. президента РФС) сказал: «Все, что заработаете – ваше». Этого принципа и будем придерживаться. Есть призовой фонд, который платит ФИФА, вычтем из него 30 процентов в фонд солидарности, перелеты и содержание команды. Остальное – премии. Но за каждую игру платить никто не будет.

– До старта турнира меньше месяца. Станиславу Черчесову удалось построить команду?

– У главного тренера – самая сложная работа. Он нарабатывает что-то на сборе, а к следующему – кто-то получает травму. Нам нужен был человек, которому игроки поверили бы сразу. На Кубке Конфедераций у нас получилось создать единую команду. Вы помните, какой матч мы Мексике проиграли, второй тайм с Испанией получился неплохим. Конечно, есть и минусы. К ним отнесу потерю Джикии. Он – отличный боец.

– Вы взяли на себя роль миротворца в конфликте Игоря Денисова и Станислава Черчесова. Почему не получилось?

– Игоря я знаю очень давно. У него сложный характер. Как и у любого талантливого человека. Я выслушал доводы Станислава Черчесова. У него все записано, все действия, анализ игр. У главного тренера – другая концепция. Можно было спорить, но он – главный тренер.

– Надавить пробовали?

– Я не стал.

– На западе пишут, что ФИФА продолжает расследовать допинговые истории в нашем футболе. Что думаете об этом?

– Спокойно отношусь. Нас просили расследовать дело трех игроков. По двум из них – дела закрыты. Остался один молодой мальчик. За год наши футболисты сдают 1500 проб! На каждом сборе, во всех клубах, где есть сборники. Уверен, и сюда еще приедут. Допинг в футболе не актуален. Он там – где циклические виды спорта: велоспорт, биатлон, лыжи…

– Подготовке это мешает?

– Нет.