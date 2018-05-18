– Насколько команда готова к чемпионату мира прямо сейчас?

– Трудно сказать, мы только приступили к подготовке. Сегодня была втягивающая тренировка, завтра проведем тесты, чтобы понять: кто в каком состоянии находится. Так мы всегда делаем.

– Почему не тренировался Артем Дзюба?

– Он приехал с температурой и мы не стали рисковать – на улице же дождь и прохладно. Артем сегодня немного побегал в зале. Надеемся, завтра будет тренироваться в общей группе.

– Непогода скорректировала тренировку?

– Нет, поле в отличном состоянии. Вы все видели. Мы сделали то, что запланировали.

– В каком состоянии Сергей Игнашевич, который сказал, что чувствует себя, как новичок?

– Новичок… Знакомое слово. Только употребляли его в последнее время в другом аспекте. Мы Сергея давно знаем. Завтра еще проверим.

– Он будет работать наравне со всеми?

– Мы же смотрим на состояние игроков. От возраста это не зависит. У нас тренер по физподготовке из ЦСКА и он прекрасно знает возможности Сергея.

– Марио Фернандес не говорит по-русски…, – начал бразильский журналист.

– Если он язык не выучил за несколько лет выступления за ЦСКА, то за два месяца мы его точно не научим. Главное, чтобы он понимал, что нужно делать на поле.

– На что рассчитываете на ЧМ-2018?

– У нас надежд нет, только – цели.

– Какие?

– Вот вам все расскажу и завтра вы не придете (улыбается).

– Чемпионат мира все ближе и ближе. Чувствуется нерв большого турнира?

– Мы работаем в обычном режиме. И соперников изучаем. Понятно, что с приближением турнира градус будет повышаться.

– Регулярные допинговые расследования на команду влияют?

– Нас регулярно проверяют. На прошлом сборе приезжали три раза. Это – нормально.

– Капитаном будет Игорь Акинфеев. А с вице-капитанами определились?

– У нас их два – Федор Смолов и Александр Самедов. Третий, Денис Глушков, к сожалению, выбыл. Кого-нибудь назначим. Кто проявит себя.

– Соперников изучаете?

– О них говорим с Нового года и не хочется повторяться. Чем ближе чемпионат мира, тем меньше времени о них рассуждать. Нужно конкретно готовиться.