Федор Смолов: Два дня послушаем Дзюбу, а потом придется беруши вставлять
Нападающий сборной России Федор Смолов – о чемпионате мира, своих надеждах, вице-капитанстве и Артеме Дзюбе.
– Чувствуете давление, ведь чемпионат мира совсем скоро и он пройдет в России?
– Пока нет. Все-таки до чемпионата почти месяц.
– Что для вас значит роль вице-капитана сборной?
– Мне посчастливилось в нескольких матчах вывести на поле сборную с капитанской повязкой и я благодарен за это Станиславу Саламовичу (Черчесову). Для меня это – большая честь.
– Марио Фернандес не говорит по-русски. Как вы с ним общаетесь?
– Так все остальные свободно владеют испанским и португальским (улыбается). Но если серьезно, никаких проблем с коммуникацией нет. Он давно выступает в России и не первый раз вызывается в сборную.
– Состав сборной вновь поменялся: приехали Игнашевич, Чалов, Дзюба вернулся…
– Мне сложно комментировать, ведь я – такой же игрок сборной. Все заслужили право вызова в национальную команду.
– Дождливая погода – к удаче?
– Я к такой точно не привык. В Краснодаре обычно плюс 30 и это мне нравится.
– При подготовке сборной как-то отвлекаетесь на клубные дела? Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что вы можете покинуть клуб до начала чемпионата мира.
– Он сказал, что я покину «Краснодар»?
– Что можете покинуть.
– Произойти может все, что угодно. Но сейчас я об этом не думаю.
– Возвращение Артема Дзюбы положительно влияет на атмосферу в сборной?
– Да, сейчас два дня посмеемся, а потом беруши в уши вставлять будем.
– Как думаете, сможете составить ударный дуэт нашей команды?
– Уверен, сыграться можно с любым игроков, который вызывается в сборную. Что касается Артема, то я перед Кубком конфедераций говорил, что у нас может получиться.
– Расстроились, что не стали третий раз подряд лучшим бомбардиром чемпионата России?
– Да, все-таки такое еще никому не удавалось.
– Какому результату на ЧМ-2018 будете рады?
– Для начала нужно стремиться выйти из группы, а потом уже думать о следующем сопернике.
– Личные цели ставите перед собой?
– Как нападающий, конечно, хочу забивать в каждом матче. Это – моя прямая обязанность. Но и про командный успех не забываю. Если сборная России выступит успешно, многие игроки смогут уехать в сильные европейские клубы.
– Вы смотрите игры соперников?
– Да, сейчас две ночи не спал – смотрел Египет и Саудовскую Аравию (улыбается). Если серьезно, почти не представляю, как играют эти команды за исключением топ-футболистов, выступающих за сильные клубы. Тренеры нам все расскажут и покажут.