Окно трансферов все ближе, разговоров на эту тему все больше.

Джанлуиджи Буффон



Потенциальные покупатели: «ПСЖ», «Ливерпуль», «Ман Сити»

Желание пригласить к себе итальянского ветерана есть у «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Одним он пригодится в статусе основного вратаря, другим – в качестве резервного. Сам Буффон пока не говорил о том, каким видит свое будущее. Но если оно будет связано с топ-клубом за пределами Италии, у Джиджи появится реальный шанс выиграть Лигу чемпионов.

Илкай Гюндоган



Потенциальный покупатель: «Интер»

Матч «Интера» и «Лацио» в последнем туре серии А определит судьбу Гюндогана. В случае победы черно-синих и попадания в Лигу чемпионов вероятность переезда полузащитника «Сити» в Милан резко повысится. По слухам, англичане не прочь расстаться с немцем, а Илкай с интересом рассматривает предложение из Италии. Его главное условие – участие будущего работодателя в ЛЧ.

Алекс Сандро



Потенциальный покупатель: «МЮ»

Одна из главных задач «МЮ» в межсезонье – усиление флангов обороны. За левого защитника «Ювентуса» манкунианцы готовы заплатить 50 млн евро. Туринцев такой вариант вполне устраивает. Также не стоит исключать появления на «Олд Траффорд» правого защитника Шиме Врсалько из мадридского «Атлетико». Его трансферная стоимость составляет 25 млн.

Уэйн Руни



Потенциальный покупатель: «Ди Си Юнайтед»

Новость об отставке Сэма Эллардайса так обрадовала лидера «Эвертона», что он решил повременить с отъездом в Штаты. Предложение из MLS все еще в силе – Руни ждут в «Ди Си Юнайтед», – но на горизонте замаячила должность тренера в «Эвертоне», которую Уэйн сможет занять после завершения карьеры. Какое решение игрок в итоге примет – большой вопрос.

Давид Луис



Потенциальный покупатель: «Бавария»

Когда «Бавария» предлагает за защитника 30 млн евро, это значит, что она в своем выборе уверена и сделает все, чтобы его к себе переманить. Но есть одно но: Давиду Луису 31 год. Стоит ли он таких денег? Немцы не привыкли переплачивать за возрастных игроков.

Давид Де Хеа



Потенциальный покупатель: «Реал»

Мадридский «Реал» не успокоится, пока не подпишет звездного вратаря. Приоритетной целью является Давида Де Хеа. Если с «МЮ договориться не получится, то есть Тибо Куртуа. Но, скорее всего, испанец все-таки перейдет в королевский клуб, поскольку сам этого очень хочет.

Алекс Теллес



Потенциальный покупатель: «Челси»

Одной из первых покупок «Челси» в межсезонье станет левый защитник «Порту» Алекс Теллес. На его приобретение лондонцы готовы потратить 45 млн евро. В минувшем сезоне бразилец был лучшим на своей позиции в чемпионате Португалии, в котором его клуб впервые за 5 лет взял золото.

Хосе Рейна



Потенциальный покупатель: «Милан»

О том, что испанец покинет «Наполи», стало известно в середине сезона, когда Рейну не устроили условия нового контракта, предложенного ему руководством. На днях стало известно, куда отправится 35-летний ветеран. Судя по всему, в «Милан». Итальянские СМИ пишут о том, что стороны заключили предварительное соглашение.

Маркос Алонсо



Потенциальный покупатель: «Барселона»

Каталонцы с запасом выиграли примеру, но все равно недовольны результатами сезона. «Барса» соскучилась по победам в ЛЧ. Для достижения заветной цели в ближайшем будущем нужно укреплять состав. Сделка по Маркосу Алонсо будет оформлена уже в июне. Руководство сине-гранатовых считает, что игрок «Челси» подходит им по стилю игры.

Ахмед Муса



Потенциальный покупатели: «Галатасарай», «Фенербахче»

Агент нигерийца Вильям Давила призвал журналистов не спешить с выводами относительно будущего его клиента. До и во время чемпионата мира все мысли Мусы будут связаны со сборной Нигерии, а уже после – будут обсуждаться клубные дела.