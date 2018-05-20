Сборная России провела в Новогорске третью тренировку в рамках заключительного сбора перед домашним ЧМ-2018. Сразу после нее, в 16.00 чартерным рейсом команда улетит в Инсбрук, где продолжит подготовку и 30 мая проведет контрольный матч с Австрией.

За 40 минут до начала к занятию все готово: мячи на поле, фишки расставлены, дополнительные ленты-линии натянуты. Ровно в 11.00 на поляне появляются наставник сборной Станислав Черчесов и его помощник, тренер вратарей Гинтарас Стауче. Моросит дождь и температура (около 10 градусов тепла) далека от майской. Кто-то из персонала сборной в шутку интересуется: «Ребята, а вам что дома не сидится? Воскресенье, утро, дождь». Это бы так кто-нибудь спросил у бразильских или аргентинских журналистов…

Стауче проводит интенсивную разминку – он тоже должен быть в форме. А Черчесов задумчиво ходит от одного мяча к другому, пописывает их, поправляет фишки, раскладывает манишки. Наставник погружен в свои мысли, уже завтра начнется тяжелая работа.

Игроки выходят из корпуса в 11.15. Первым в тренажерный зал (здесь игроки переодевают бутсы и надевают специальные датчики) заходит вратарь Сослан Джанаев. Вслед за ним – два самых опытных игрока сборной этого созыва Сергей Игнашевич (120 матчей за национальную команду) и Игорь Акинфеев (103).

Прямо у дверей тренажерного зала кто-то опрометчиво припарковал автомобиль с башкирскими номерами. Игрокам по пути к полю приходилось его обходить и они с удивлением рассматривали водителя. Интересно, что тот чувствовал?

К тому времени уже было известно, что в тренировке, как и накануне, не примут участие Артем Дзюба и Алан Дзагоев. Они будут заниматься по индивидуальной программе. Дзюба на этом этапе так ни разу не потренировался в общей группе. У Дзагоева в активе – одна тренировка в первый день.

Всего в занятии принимали участие 20 полевых игроков и три вратаря. Сначала поиграли в квадраты: 5 футболистов по периметру передают мяч в одно касание и двое отнимают. Для массовости пришлось побыть полевым игроков и Сослану Джанаеву. Чуть позже он присоединится к вратарской группе к Игорю Акинфееву и Андрею Луневу.

ГДЕ БУДЕТ ЖИТЬ СБОРНАЯ В АВСТРИИ

В Австрии наша команда будет базироваться в небольшом городке Нойштифт, который вклинился между гор. До Инсбрука – 25 км, рядом есть горнолыжные курорты, горная речка и озеро. Проживает в Нойштифте всего 4 454 человека и можно увидеть, как пастух гонит овец на горные пастбища.

Как и в прошлом году сборная выбрала пятизвездочный отель Ягдхоф.

«В Нойштифте сборная останавливалась перед Кубком конфедераций, – сказал пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров. – Там великолепные условия, отличное питание, два футбольных поля в трех минутах езды от отеля Jagdhof. Опять же не стоит забывать про среднегорье. Здесь базировались и готовились к крупным турнирам сборные Испании и Франции».

В отеле есть также тренажерный зал и СПА-комплекс, необходимый для восстановления. Имеются и два небольших бассейна – один на улице, другой под крышей. Номера в отеле в период с мая по сентябрь нужно заказывать заранее. Сейчас их просто нет. Первый доступный номер я обнаружил на ночь с 1 на 2 сентября. Двухместный номер с завтраками стоит 29 091 рублей или около 400 евро, одноместный – дешевле, всего 12 195 рублей (167 евро).

Есть в отеле еще несколько интересных опций: 1) бесплатная доставка из аэропорта (вокзала) Инсбрука и обратно – это нашим точно не нужно; 2) В период с 25 мая по 15 октября в стоимость проживания включена карта Stubai Super Summer Card, дающая право на бесплатное посещение общественных бассейнов, а также бесплатное пользование местным общественным транспортом от/до города Инсбрук, канатными дорогами и летней санной трассой. Думаю, и на санки вряд ли кто-нибудь позарится.

В Москву сборная вернется 31 мая и уезжать из Новогорска будет только на матчи.