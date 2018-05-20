Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал об условиях в Новогорске, Нойштифте и перспективах дальнейшей карьеры.

– Как прошли первые три дня сбора?

– Все положительно, вливаемся. В Австрии уже предстоит другая работа.

– Сейчас уже есть ощущение, что чемпионат мира всем скоро?

– Да, уже забыли клубный сезон и переключились на сборную.

– Какие чувства испытываете в связи с этим? Может быть, страх, сомнения?

– Точно не страх. Это же футбол, наша любимая игра. Но волнение, конечно, присутствует.

– Условия проживания и питания в Новогорске устраивают?

– Здесь все супер! Я сплю хорошо, еда отличная. Спасибо всем, кто создавал такие условия.

– Как восприняли невызов в национальную команду Маринато Гильермо и Владислав Игнатьев, которые неплохо провели сезон?

– Наверное, они расстроились. Но это – решение тренеров.

– То, что вы в составе «Локомотива» стали чемпионами России, добавило уверенности?

– Это уже вчерашний день. Сегодня на повестке дня – сборная и чемпионат мира. Нужно вновь доказывать свою состоятельность.

– Подкалывают партнеры по поводу чемпионства «Локомотива»?

– Я не вижу здесь повода для подколов. Просто все поздравили перед началом сбора.

– Дзюба уже достал шутками?

– Не успел (улыбается).

– Сергей Игнашевич сказал, что некоторые игроки к нему на вы обращаются. Алексей Миранчук тоже?

– Пока таких ситуаций не возникало. Просто здороваемся.

– А если возникнут?

– Будем действовать по ситуации.

– Его отчество знаете?

– Хороший вопрос. Думаю, обращения Сергей достаточно.

– Наличие такого опытного игрока провоцирует проблему отцов и детей?

– У футбола нет возраста. Хорошо, конечно, что опытному игроку всегда можно подойти, спросить, поинтересоваться мнением.

– Общались ли вы, находясь на сборе, с наставником «Локомотива» Юрием Семиным?

– Здесь нет. Но когда уезжали в сборную он пожелал удачи, сказал: «Дерзайте, проявляйте себя».

– Сейчас сборная будет тренироваться в Австрии. Тамошние условия нравятся?

– Да, приходилось там работать и с «Локомотивом». и со сборной. Там все хорошо: горы, горы, воздух свежий.

– Что возьмете с собой?

– Бутсы, щитки и паспорт. Мама сказала положить книжку, но забыл. Правда, Антон, вроде, взял ее.

– А из развлечений?

– Я днем после тренировок поспать люблю. Но компьютер есть, а там – фильмы, ролики разные. Скучно не будет.

– Роман Широков назвал себя лучшим футболистом России XXI века, согласны?

– Он хороший игрок, но таких много.

– Представьте: вам сейчас поступает предложение от «Зенита» и середняка английской премьер-лиги. Что выберете?

– Давайте закончим чемпионат мира и потом обсудим.