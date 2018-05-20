Алексей Миранчук: В Австрию точно возьму бутсы, щитки и паспорт
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал об условиях в Новогорске, Нойштифте и перспективах дальнейшей карьеры.
– Как прошли первые три дня сбора?
– Все положительно, вливаемся. В Австрии уже предстоит другая работа.
– Сейчас уже есть ощущение, что чемпионат мира всем скоро?
– Да, уже забыли клубный сезон и переключились на сборную.
– Какие чувства испытываете в связи с этим? Может быть, страх, сомнения?
– Точно не страх. Это же футбол, наша любимая игра. Но волнение, конечно, присутствует.
– Условия проживания и питания в Новогорске устраивают?
– Здесь все супер! Я сплю хорошо, еда отличная. Спасибо всем, кто создавал такие условия.
– Как восприняли невызов в национальную команду Маринато Гильермо и Владислав Игнатьев, которые неплохо провели сезон?
– Наверное, они расстроились. Но это – решение тренеров.
– То, что вы в составе «Локомотива» стали чемпионами России, добавило уверенности?
– Это уже вчерашний день. Сегодня на повестке дня – сборная и чемпионат мира. Нужно вновь доказывать свою состоятельность.
– Подкалывают партнеры по поводу чемпионства «Локомотива»?
– Я не вижу здесь повода для подколов. Просто все поздравили перед началом сбора.
– Дзюба уже достал шутками?
– Не успел (улыбается).
– Сергей Игнашевич сказал, что некоторые игроки к нему на вы обращаются. Алексей Миранчук тоже?
– Пока таких ситуаций не возникало. Просто здороваемся.
– А если возникнут?
– Будем действовать по ситуации.
– Его отчество знаете?
– Хороший вопрос. Думаю, обращения Сергей достаточно.
– Наличие такого опытного игрока провоцирует проблему отцов и детей?
– У футбола нет возраста. Хорошо, конечно, что опытному игроку всегда можно подойти, спросить, поинтересоваться мнением.
– Общались ли вы, находясь на сборе, с наставником «Локомотива» Юрием Семиным?
– Здесь нет. Но когда уезжали в сборную он пожелал удачи, сказал: «Дерзайте, проявляйте себя».
– Сейчас сборная будет тренироваться в Австрии. Тамошние условия нравятся?
– Да, приходилось там работать и с «Локомотивом». и со сборной. Там все хорошо: горы, горы, воздух свежий.
– Что возьмете с собой?
– Бутсы, щитки и паспорт. Мама сказала положить книжку, но забыл. Правда, Антон, вроде, взял ее.
– А из развлечений?
– Я днем после тренировок поспать люблю. Но компьютер есть, а там – фильмы, ролики разные. Скучно не будет.
– Роман Широков назвал себя лучшим футболистом России XXI века, согласны?
– Он хороший игрок, но таких много.
– Представьте: вам сейчас поступает предложение от «Зенита» и середняка английской премьер-лиги. Что выберете?
– Давайте закончим чемпионат мира и потом обсудим.