– Сергей, как происходил ваш вызов в национальную команду?

– После матча ЦСКА с «Анжи» мне позвонил Станислав Саламович, мы встретились и я сразу дал согласие выступить за сборную.

– Вам обещали место в основном составе?

– Об этом речи не было. Я сказал тренеры – это ваш выбор. Буду рад, если меня будут выпускать на поле. И не важно, на 90, 45 или 5 минут.

– Неожиданно получилось?

– Да, к тому времени все списки были опубликованы.

– Раньше вас приглашали?

– Не вижу смысла это обсуждать.

– Есть отличите от сборных предыдущих созывов?

– Новый главный тренер, новые требования. Сейчас более молодая команда. Не знаю: плюс это или минус – время покажет. Во на ЧМ-2014 в Бразилии у нас было много опытных игроков – Денисов, Дзагоев, Жирков, Кержаков, – но они часто не выходили на поле. Из-за этого молодые футболисты перекладывали ответственность друг на друга и поэтому мы показывали скучный футбол.

– А атмосфера в раздевалке поменялось?

– Я еще не был в раздевалке этой команды. Сейчас будут два контрольных матча, посмотрю.

– Отсутствие братьев Березуцкий непривычно?

– Да.

– Ваше решение могло повлиять на решение братьев вернуться в сборную?

– Наверное, могло. Но, как понял, их уже не спрашивали.

– То, что вас позвали, говорит о том, что есть проблемы с защитниками?

– Вполне.

– Чемпион мира по прыжкам в высоту сказал, что последний прыжок выполняет на автоматизме. У вас также?

– Надеюсь, доведем все до автоматизма на сборах. Команда у нас молодая, энергичная. У нас есть свои козыри и мы должны их проявить.

– Как чувствуете себя рядом с молодыми партнерами?

– Конечно, у нас немного общих тем, поводов для шуток, но на поле все равны.

– Часто им подсказываете?

– Бывает. Если в команде, особенно в обороне, много молодых игроков и нет рядом опытных футболистов, то появляются ошибки. Стараюсь помочь советом или своим примером.

– На вы обращается молодежь?

– Иногда говорят: а вы зайдите в квадрат.

– А по имени-отчеству?

– Нет.

– У вас день рождения 14 июля. Есть желание встретить его вместе со сборной (для этого нужно, как минимум, пройти в полуфинал)?

– Об этом даже не думал.

– После чемпионата мира продолжите карьеру?

– Пока не могу ответить на этот вопрос.

– ЦСКА ведет с вами переговоры?

– Клуб не афиширует наши отношения и я пока не хочу высказываться. Думаю, через неделю после возвращения из сборной вопрос будет решен.