С понедельника и до 31 мая сборная России будет тренироваться на базе в австрийском Нойштифте. Объясняем, почему это хороший знак.

ПО СТОПАМ ДЕШАМА И АРАГОНЕСА

Тем, кто считает непатриотичным готовиться к крупному домашнему турниру за пределами страны (при наличии своих горных курортов), спешим сообщить: это общемировая практика. Ровно два года назад именно Нойштифт в тирольской долине Штубай был выбран французами для решающего этапа подготовки к домашнему Евро. Хотя, казалось бы, у Франции есть свои Альпы и не менее крутые тренировочные базы… В итоге команда Дидье Дешама добралась до финала, в котором уступила в дополнительное время португальцам.

Принес Нойштифт удачу и другой топ-сборной. Здесь закладывали фундамент для триумфа на Евро-2008 испанцы под началом многоопытного Луиса Арагонеса. А Гус Хиддинк, напомним, муштровал тогда наших по соседству – в немецком среднегорье. И добился лучшего результата в истории отечественного футбола.

Так что выбор Станислава Черчесова (а он привозил сюда россиян и год назад, перед Кубком конфедераций) обусловлен не только тирольским прошлым и настоящим (там живет его семья) нашего главного тренера. Отель «Ягдхоф», куда вечером в воскресенье заедут будущие хозяева ЧМ-2018, – место притяжения для очень многих. Скажем, в Нойштифте регулярно квартируют «Аякс», «Фейенорд», «Айнтрахт» и «Андерлехт». Трижды здесь гостил «Спартак».

КАКОЙ НОМЕР СНЯЛИ ТРЕНЕРУ?

Преимуществом австрийской базы является оптимальная, с точки зрения спортивной медицины, высота – 994 м над уровнем моря. Отель располагает несколькими спа-комплексами повышенной комфортности (в одном из них более 20 парных и саун), природным садом площадью 5000 квадратных метров с видами на долину Штубай, 12 медицинскими кабинетами и… погребом с 20 000 бутылками вин 1250 сортов! Папарацци, просьба расслабиться. На период пребывания сборной России огромная территория отеля будет закрыта для простых постояльцев.

Сколько все это стоит? Люксовые номера на 11 дней (столько в Нойштифте пробудет сборная России) можно забронировать примерно за 5 тысяч евро с человека. Самый дорогой из них обойдется в 9020 евро. Главному тренеру (с пятой по размеру – 2,6 млн евро в год – зарплатой среди 32 участников ЧМ) такой вполне подошел бы.

До аэропорта от отеля – 30 минут езды. До тренировочного поля с трибуной – 3 минуты. Впрочем, товарищеская игра с Австрией 31 мая, разумеется, пройдет не в Нойштифте, а на стадионе «Тиволи Парк» в соседнем Инсбруке.

А потом домой – в Россию. На встречу с Турцией и чемпионатом мира.

УЧАСТНИКИ СБОРА В НОЙШТИФТЕ

ВРАТАРИ

Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА

Владимир ГАБУЛОВ Брюгге

Сослан ДЖАНАЕВ Рубин

Андрей ЛУНЕВ Зенит

ЗАЩИТНИКИ

Владимир ГРАНАТ Рубин

Сергей ИГНАШЕВИЧ ЦСКА

Роман НОЙШТЕДТЕР Фенербахче

Федор КУДРЯШОВ Рубин

Илья КУТЕПОВ Спартак

Константин РАУШ Динамо

Андрей СЕМЕНОВ Ахмат

Игорь СМОЛЬНИКОВ Зенит

Марио ФЕРНАНДЕС ЦСКА

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Юрий ГАЗИНСКИЙ Краснодар

Александр ГОЛОВИН ЦСКА

Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА

Александр ЕРОХИН Зенит

Юрий ЖИРКОВ Зенит

Роман ЗОБНИН Спартак

Далер КУЗЯЕВ Зенит

Антон МИРАНЧУК Локомотив

Александр САМЕДОВ Спартак

Александр ТАШАЕВ Динамо

Денис ЧЕРЫШЕВ Вильярреал

НАПАДАЮЩИЕ

Артем ДЗЮБА Зенит

Алексей МИРАНЧУК Локомотив

Федор СМОЛОВ Краснодар

Федор ЧАЛОВ ЦСКА

ПЕРИОД СБОРОВ

21–31 мая

КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ

30 мая. Австрия (в Инсбруке)

С 1 июня россияне продолжат подготовку в Новогорске. 5 июня – контрольный матч против Турции в Москве на «ВЭБ Арене».

РЕЗЕРВИСТЫ, КОТОРЫХ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОГУТ ВЫЗВАТЬ

ВРАТАРЬ

Маринато ГИЛЕРМЕ Локомотив

ЗАЩИТНИКИ

Владислав ИГНАТЬЕВ Локомотив

Дмитрий КОМБАРОВ Спартак

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

Антон ШВЕЦ Ахмат

НАПАДАЮЩИЕ

Антон ЗАБОЛОТНЫЙ Зенит

Дмитрий ПОЛОЗ Зенит