СБОРНАЯ РОССИИ

ДОЖДЬ ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ

Сборная России съехалась на три дня в Новогорск, вежливо поздоровалась с новобранцем команды Сергеем Игнашевичем, похохотала над шутками Артема Дзюбы, потренировалась под дождем – и улетела в Австрию.

«ЛУНЕВ СНОВА БРОСИТСЯ ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков рассказал «ССФ» об особенностях работы с голкипером национальной сборной, о вратарской школе, которую они организовали с коллегами Кафановым и Чановым, и о золотом «Зените» 80-х.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

БЕГ НА МЕСТЕ

Год назад в «Зените» сменилось руководство, главный тренер, половина состава, работа прежнего менеджмента была признана неудовлетворительной – а итог сезона получился худшим за много лет. Разбираемся, почему.

«РАМЗАН КАДЫРОВ В РАЗДЕВАЛКУ НЕ ЗАХОДИТ»

К пяти давнишним матчам за рулем «Спартака» Игорь Ледяхов на финише чемпионата добавил шесть во главе «Ахмата» – и ни одного не проиграл. «ССФ» узнал у тренера, как устроен клуб из Грозного, какими словами он напутствовал игроков сборной и почему ему сложно попасть на матчи чемпионата мира.

ЕВРОПА

«УРАЛ» УКРЕПЛЯЕТ «РЕАЛ»

Екатеринбургский «Урал» вот уже пять лет достойно выступает в премьер-лиге. Но речь не о нем. В Испании тоже есть футбольный клуб «Урал» – молодежная команда, названная в честь Уральских гор и воспитавшая для мадридского «Реала» легендарного вратаря и классного полузащитника.

МОНОПОЛИЯ

В шестой раз за девять лет Лигу Европы выиграла команда из Испании. Причем проигрывают в финалах испанцы только испанцам. Ничего хорошего в этом нет.

ИСТОРИЯ

«ВЕНГРЫ ПРИЩЕМИЛИ НАМ ДОСТОИНСТВО»

Ровно 50 лет назад наша сборная провела один из наилучших матчей в своей биографии. В ответном четвертьфинале Евро-68 в 100-тысячных Лужниках она разгромила венгров – 3:0. «ССФ» вспоминает ту великую игру с автором решающего гола Анатолием Бышовцем.

«КРАСНАЯ ФУРИЯ» ВСЕХ СИЛЬНЕЙ

Первый ЧМ на африканском континенте, вувузелы, осьминог Пауль, триумф испанской «тики-таки», французские скандалы и самый грубый финал в истории – фоторассказ о чемпионатах мира добрался до 2010 года.