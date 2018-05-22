Игорь Ледяхов был видной фигурой в золотом «Спартаке» первой половины 90-х. ​Ярко выделялся в этой чудо-команде даже рядом с Ильей Цымбаларем, Валерием Карпиным, Андреем Пятницким… «Спартаком» он успел и поруководить, правда, недолго. А полноценно проявил себя как тренер в премьер-лиге нынешней весной, возглавив «Ахмат».

ДОЛЖНОСТЬ И ЧЕСТЬ

– Назначение и.о. главного тренера «Ахмата» было для вас неожиданным?

– Нет. Я же был помощником главного тренера – обычно помощник и заменяет наставника, когда тот уходит.

– Как оцениваете свою работу?

– Я возглавил команду 7 апреля, когда «Ахмату» оставалось сыграть шесть матчей. У команды было мало очков, но последний отрезок, считаю, мы провели сильно, выдали отличную серию (три победы и три ничьи – прим. ред.). Конечно, от этого сезона в Грозном ждали большего, чем девятое место, но так уж получилось…

– Был мандраж из-за возможного попадания в стыки?

– Никто не паниковал. Но все понимали, в какой ситуации мы оказались и что нужно делать, чтобы выбраться. Можно сказать, шли к локальной цели. Нервозность замечалась, но это нормально перед любой игрой.

– Уже проанализировали сезон?

– Пока нет. Немного поговорили с президентом клуба Магомедом Даудовым. Проанализировать сезон в целом очень трудно, поскольку за год дважды менялся главный тренер. А после игры в Перми все сразу разъехались по отпускам. Вернемся – поговорим более детально.

– Не задевает тот факт, что Михаилу Галактионову очень быстро предложили полноценный контракт, а вы все еще «исполняете обязанности». Даже после впечатляющей победы над «Спартаком» в Москве и гостевой ничьей с «Локомотивом».

– Я не обращаю внимания на название должности. Руководить командой премьер-лиги – большая честь для любого тренера. Я не исключение.



ЕГИПЕТ И ГРОЗНЫЙ

– С Рамзаном Кадыровым уже познакомились?

– Нет, я же совсем недавно стал руководить командой. Но, конечно, встречались на каких-то мероприятиях, здоровались.

– В раздевалку Рамзан Ахматович заходит после игр?

– Нет, туда приходит только президент клуба. Он в постоянном контакте с командой.

– Вы работаете в Грозном уже пять лет. Обжились?

– Да, начинали вместе с Рашидом Рахимовым. Он уехал, а я остался. Живу в гостинице «Грозный Сити». Так мне удобнее, да и условия для работы созданы отличные. Игрокам, кто хочет, снимают квартиры неподалеку от стадиона.

– Город за это время изменился?

– Вся республика быстро меняется в лучшую сторону. Центр города в Грозном очень красивый. И везде уделяют большое внимание спорту.

– Во время чемпионата мира в Грозном будет базироваться сборная Египта. Город готовится к футбольному празднику?

– Да, как раз для проживания египтян отстроили новую гостиницу, совсем рядом со стадионом. Говорят, она даже лучше, чем «Грозный Сити», хотя это трудно представить. Сам не видел. Тренироваться команда будет на основном поле «Ахмат Арены», где мы проводим матчи. Когда представители федерации футбола Египта приехали в Грозный, им так все понравилось, что другие базы они и смотреть не стали.



СЕМЕНОВ И ШВЕЦ

– Защитник «Ахмата» Андрей Семенов заслуженно попал в расширенный состав сборной России?

– После Нового года он играл очень сильно. Я давно работаю с Андреем и мне кажется, сейчас у него лучший отрезок в карьере. И по статистике, и визуально. Он в отличной форме и должен помочь сборной. Может сыграть и в центре обороны, и на флангах.

– Станислав Черчесов общался с вами по поводу Семенова и Антона Швеца?

– Нет, у него свои помощники. Всё видят сами.

– Антон расстроился, когда попал только в резервный список?

– Немного. Если брать сезон в целом, то он выглядел очень достойно. Но в некоторых матчах играл не слишком ярко. Все-таки центральный полузащитник должен побольше креативить.

– Посоветовали ему что-нибудь?

– Не раскисать и серьезно готовиться, ведь его могут вызвать в любой момент. Он парень умный и наверняка будет держать себя в тонусе.

– А Семенову?

– Пожелал удачи.

ЧМ-2018 И ЧМ-1994

– У «Ахмата» плотное расписание летних сборов. Успеете посмотреть какие-нибудь матчи ЧМ-2018?

– Очень хотелось бы, все-таки мы – футбольные люди. Но в Австрию улетаем уже 14 июня. Между сборами будут трехдневные перерывы, постараюсь вырваться на стадион. Только для этого надо купить билет и оформить паспорт болельщика, а я никогда этого не делал (смеется). Но буду надеяться, что получится. Все-таки чемпионат мира принимает наша Россия. Если не вырвусь на стадион, обязательно посмотрю как можно больше матчей по телевизору.

– Вы участвовали в чемпионате мира 1994 года. Что запомнилось?

– В сборной были постоянные проблемы. И финансовые, и личностные. Игроки без конца ругались с тренерским штабом. Понятно, было сложно на что-то серьезное рассчитывать. Но мы, проиграв будущему чемпиону и бронзовому призеру, потом крупно обыграли Камерун – 6:1, и едва не вышли в плей-офф. Всё зависело от матчей в других группах, но все сыграли так, как нам было не нужно.

– Не пытались переубедить подписантов знаменитого «Письма четырнадцати», чтобы они все-таки поехали на чемпионат мира?

– Я письмо не подписывал и никогда не понимал, как можно отказаться играть за сборную своей страны.



«СПАРТАК» И «СПАРТАК»

– Часто вспоминаете «Спартак» 90-х?

– Да, хорошие времена были. Собрались сразу после развала Союза и действительно же хорошо играли!

– Бытует мнение, что такой команде, как тот «Спартак», и тренер не нужен – игроки выйдут и сами все сделают.

– Это не так. Почему же тогда проигрывали те, у кого состав был не хуже? Футболистов надо объединить общей идеей. Для этого и нужен опытный тренер. Такой, как Олег Романцев. Он был сильным футболистом, стал очень сильным тренером. Олег Иванович – знаковая фигура для нашего футбола.

– Считаете себя спартаковцем?

– Я играл в команде три сезона и мы выиграли три чемпионских титула, а также добавили два Кубка России. Лучшие годы моей игроцкой карьеры. Легендарная команда. Потом я в ней работал в тренерском штабе. Ох, давно это было… В 2008 году Станислав Черчесов ушел, и я пять матчей руководил красно-белыми до назначения Микаэля Лаудрупа. Потом стал ему помогать.

– Вы же тогда совсем молодым тренером были, без большого опыта. А вам сраз: получайте самый популярный клуб страны, где все тренеры работают под серьезным прессом.

– Ну, не совсем молодым (смеется). Я же играл в «Спартаке», знал руководство, перед назначением работал с дублем. Но опыта самостоятельной работы, вы правы, было недостаточно.

– Сложно начинать в «Спартаке»?

– Очень. Давление – со всех сторон. Зато интересно!



ТРЕНЕРЫ И ЖУРНАЛИСТЫ

– Почему из «Спартака» 90-х вышло так много тренеров? Чуть ли не в половине клубов премьер-лиги – экс-спартаковцы вашего поколения: вы, Валерий Карпин, Виктор Онопко, Дмитрий Парфенов, Вадим Евсеев. А еще Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев. Главный тренер сборной – Станислав Черчесов, в тренерском штабе у него Гинтарас Стауче и Мирослав Ромащенко…

– Все они были квалифицированными, думающими игроками. Многие застали времена СССР, когда чемпионат страны был очень сильным и конкурентоспособным. Важная роль принадлежит и Олегу Романцеву, который создал тот «Спартак» и выигрывал как на российской, так и на международной арене.

– Следите за успехами коллег по тренерскому цеху?

– Обязательно! Всегда общаемся, когда встречаемся на матчах.

– У Парфенова в «Тосно», Евсеева в «Амкаре» получается?

– Да, они уже набрались тренерского опыта, и дальше будет только лучше. Каждому тренеру нужно найти свою команду. Тогда появится результат.

– Почему тогда Дмитрий Аленичев в «Спартаке» долго не задержался?

– Проработать больше года в таком великом клубе при мощном давлении всей футбольной общественности – серьезное достижение.

– Как вас встречают на «Открытие Арене» спартаковские болельщики?

– Тепло, помнят. И журналисты тоже не забывают. Некоторые репортеры в те годы были юными и начинающими. До сих пор хорошо общаемся.

ИСПАНИЯ И ЯПОНИЯ

– Где-то прочитал высказывание: «В Хихоне был бардак, а в Йокогаме – еще хуже». Ваше?

– Я так точно не говорил и не мог сказать. В 1998 году мой «Спортинг» из Хихона стоял на вылет из испанской Ла Лиги. А тренер Чарли Рехач (так его фамилию произносят испанцы), который поработал с Кройфом в «Барселоне», уезжал в Японию. И позвал меня с собой в клуб «Йокогама Флюгерс». Я поехал в аренду.

– Какие впечатления остались от Японии?

– Очень понравилось. Уже было ощущение 21-го века. За «Йокогаму» я сыграл 21 матч и забил 16 мячей. По итогам вошел в тройку лучших легионеров чемпионата. Двое других – действующие игроки сборной Бразилии.

– Играли на своей позиции, в центре полузащиты?

– Под нападающими. Хотел остаться, но «Хихон» после окончания аренды запросил большие деньги. Пришлось вернуться.



ЮБИЛЕЙ

– Как сейчас компенсируете дефицит движения? На тренировках-то главный тренер в квадраты не становится.

– Да, теперь, в основном, руковожу тренировками. Вот когда был помощником, постоянно принимал участие в упражнениях и двусторонках. Сейчас, чтобы поддержать физическую форму, хожу в зал, занимаюсь самостоятельно. Можно, конечно, и в футбол поиграть с «пенсионерами» (смеется).

– Кому за 50?

– Да, скоро и меня в этот клуб примут.

– Как готовитесь к своему 50-летию?

– Боюсь этого слова (смеется). И не знаю, что сказать. На 50 лет себя не ощущаю.

– Пир горой где будете устраивать: в Грозном, Москве или родном Сочи?

– Моя семья давно живет в Барселоне, и я сразу после чемпионата к ней присоединился. Соберемся здесь тихим семейным кругом и отпразднуем.

– Неужели друзья-футболисты не прилетят?

– Во-первых, далеко. А во-вторых, у всех свои дела и проблемы.

– Но когда вернетесь в Россию, отметите в Грозном?

– Проставиться придется. Но только не в Грозном – там нельзя. В Москве, наверное.

– Но ведь там уже новый чемпионат начнется!

– Замкнутый круг. Тогда перенесем на зимний перерыв.