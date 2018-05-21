В первой игровой тренировке на австрийской земле, где до 31 августа сборная России будет закладывать функциональную базу перед стартующим 14 июня чемпионатом мира приняли участие 25 из 28 вызванных футболистов.

ДОЖДЬ ПРЕСЛЕДУЕТ СБОРНУЮ

Напомним, 12-дневный сбор проходит в местечке Нойштифт, на высоте 994 метров над уровнем моря. Это база пользуется популярностью среди многих европейских клубов и сборных. Например, здесь готовились к золотому Евро-2008 испанцы и к серебряному Евро-2016 - французы. Сюда нередко приезжал «Спартак», «Аякс», «Андерлехт»…

Еще до приезда основной группы игроков, которые собрались вместе в Новогорске, в отель «Ягдхоф» заселились Роман Нойштедтер и Денис Черышев. Они вылетели в Австрию сразу после окончания чемпионатов Турции и Испании, в которых первый завоевал путевку в Лигу чемпионов с «Фенербахче», а второй - в Лигу Европы с «Вильярреалом».

А вот третий наш легионер задержался в Бельгии. Только во вторник в Нойштифте ждут Владимира Габулова. Голкиперу-ветерану разрешили доотмечать чемпионский титул, завоеванный в составе «Брюгге». Как и в Новогорске, ограничился занятиями на тренажерах Алан Дзагоев, состояние которого беспокоит главного тренера сборной Станислава Черчесова. Пропустил игровую тренировку и затемпературивший еще в Москве Артем Дзюба.

«ГЛАВНОЕ - БЕЗ НОВЫХ ТРАВМ»

По словам Черчесова, по такой погоде выпускать форварда «Зенита» на открытый воздух - слишком рискованно. Дело в том, что Австрия встретила россиян такими же пасмурным небом, холодом и накрапывающим дождичком, какие они наблюдали в Новогорске. А у Дзюбы - простуда. Лучше отлежаться в отеле.

- Год назад, когда сборная России проходила в Нойштифте аналогичный сбор перед Кубком конфедераций, вы отцепили лишних уже после первого контрольного матча. Сейчас поступите так же? - спросили Черчесова.

- Это непринципиально. С Австрией в Инсбруке мы играем 30 мая. А 31-го все вместе летим обратно в Москву. До оглашения окончательной заявки останется 4 дня. В любой из них можем определиться со «списком 23». Главная задача сейчас - качественно поработать над функциональным состоянием. И избежать травм. Помните, год назад мы двоих на последнем сборе потеряли. Не хотелось бы повторения истории.

- Появление Сергея Игнашевича повлияет на схему игры команды в защите?

- А разве у нас одна схема? Мы и до возвращения Игнашевича пробовали разные варианты. Будем строить оборону, отталкиваясь от соперника в конкретном матче…

Любопытно, что сотрудники отеля «Ягдхоф», как и год назад, встретили Черчесова национальными «хлебом-солью» - корзиной со всякой вкуснятиной и… бутылкой шнапса. Тренер, чья семья проживаете поблизости в Инсбруке, от алкоголя вежливо отказался. А соблазнов вокруг - множество. «Ягдхоф» славен огромным погребом и предлагает постояльцам специальные туры для дегустации вин разных сортов.

Впрочем, наша сборная приехала в Австрию не за этим. Отмечать будем на родине. Если будет, что отмечать. А это зависит от того, насколько качественно поработает команда в Нойштифте.