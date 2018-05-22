Команда «Чертаново» (они отказываются называть ее футбольный клуб – об этом ниже) досрочно выиграла соревнования в зоне «Запад» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и завоевала путевку в ФНЛ (Футбольная национальная лига). Корреспондент «Советского спорта» съездил в гости, чтобы разузнать секреты успеха.

ДВА ГОДА НАЗАД ПОЯВИЛАСЬ «АРЕНА ЧЕРТАНОВО»

Соперников по второму дивизиону «Чертаново» принимает на одноименном стадионе. Расположен он, как вы уже догадались, недалеко от станции метро… «Южная». Семь лет назад я делал репортаж из «Центра спорта и образования «Чертаново» Москомспорта и его директор Николай Ларин грустно признался: «Чертаново – футбольный район с богатейшими традициями. Во многом этому способствовала организованная в 1976 году футбольная школа Советского района Москомспорта. Единственное, чего не хватает району, – футбольного стадиона».

Два года назад стадион построили. В воскресенье черти (а как еще называть игроков «Чертанова»?) уже в ранге победителя на нем принимали «Муром». В первом круге суровые муромские футболисты обыграли юных чертановцев, чем сильно завели и игроков, и тренерский состав. Ну не любят тут проигрывать – с детства это воспитывается.

За полчаса до начала встречи даже не нужно спрашивать, где стадион. Кажется, весь район направляется туда. Причем, не только мужчины и юноши призывного возраста, но и молодые мамы с маленькими детьми, и барышни на выданье. Последние наверняка дружат (или дружили) со сверстниками-футболистами. Их здесь много.

На входе продают атрибутику – футболки, значки, подушки и шарфы. Они сегодня – ходовой товар. Не каждый день в ФНЛ выходят.

Задача на сезон решена, но как быть, если почти полная трибуна ждет только победы, чтобы после финального свистка нормально поздравить своих любимцев. Поэтому и мечется главный тренер Игорь Осинькин вокруг своей скамейки запасных. Под заряды горячих фанатов: «Игорь Витальич! Игорь Витальич!» Осинькин тренирует большое «Чертаново» второй сезон, но успел влюбить в себя болельщиков.

Пока местные любители футбола почти всегда перепевают многие известные кричалки. Точно своя – одна: «Черта! Черта!» Но какие их годы! Новые и оригинальные точно появятся. Нужно только подольше повариться в высшем футбольном обществе.

Хозяева забивает два гола, и футболисты благодарят КАЖДОГО болельщика. Потом все они воссоединяются на футбольном поле и фотографируются.

«МЫ – НЕ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ»

«Мы – не футбольный клуб, а команда общеобразовательного учреждения», – любит повторять Николай Ларин. И действительно: тот коллектив, который завоевал путевку в ФНЛ, второй по значимости футбольный дивизион нашей огромной России – вершина пирамиды, в основании которой – академия с ее многочисленными командами разных возрастов. Коллектив Игоря Осинькина и взрослым-то язык не поворачивается назвать. Средний возраст стартового состава игры с «Муромом» – 18 лет и 9 месяцев. Самый ветеранистый ветеран – капитан Владимир Бортасевич. Ему 28 июля исполнится 25. И все – выпускники футбольной школы «Чертаново». Это – философия, от которой отходить никто не собирается. Здесь считают так: родители, которые приводят в «Чертаново» своих детей, должны быть уверены, что они смогут же начать профессиональную карьеру в этом же клубе.

Если же составлять символическую сборную всех времен, туда точно войдут Игорь Колыванов – экс-нападающий сборных СССР и России, в качестве тренера приведший к победе российскую команду в юношеском первенстве Европы; Василий Кульков – экс-защитник сборных СССР и России; Игорь Чугайнов – экс-защитник сборной России; Андрей Гордеев – экс-наставник «Анжи», «Сатурна» и «Мордовии»; Аркадий Белый – десятикратный чемпион России, чемпион Европы по мини-футболу; Алексей Николаев – арбитр ФИФА, один из лучших судей России; Роман Заикин – чемпион мира и Европы по пляжному футболу; Динияр Билялетдинов – двукратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата Европы-2008…

Из последних выпусков можно выделить Артема Тимофеева, выступающего за московский «Спартак», Александра Зуева, перешедшего из «Спартака» в «Ростов», Дениса Кутина, который провел сезон в «Тосно» и завоевал Кубок России.

В 2013 году сборная России 1996 года рождения выиграла первенство Европы. В ней играли шесть воспитанников «Чертанова». Через два года эта же команда играла в финале первенства континента. Чертенята регулярно обыгрывают сверстников из академий «Реала», «Эспаньола», «Милана». «Интера», «Манчестер Юнайтед»… Здесь помнят все такие победы и следующие поколения чертановцев растут на них.

Академию знают в Европе и с удовольствием приглашают на крупные турниры. Чертановцы платят только за перелет, а расходы на проживание и питание берут на себя хозяева.

– Иностранцы научились правильно произносить название команды? – вопрос Ларину.

– Да, только у испаноговорящих иногда получается «Кертаново». Но мы не обижаемся – поправляем.



Фото ФК «Чертаново»

ОПЕРЕЖАЯ ГРАНДОВ

И в российских соревнованиях «Чертанову» есть, чем похвастать. Команда 2000 года рождения трижды выигрывала первенство России. Семь человек защищают цвета сборной страны по своему возрасту. В московской клубной лиге прямо сейчас «Чертаново» идет на первом месте, опережая всех грандов с богатой историей – «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Торпедо», ФШМ…

– Что будете делать, если футболистам будут поступать предложения из клубов премьер-лиги и ФНЛ? – вновь обращаюсь к директору «Центра спорта и образования «Чертаново» Москомспорта.

– Нам хотелось бы всех ребят удержать. Но мы помним, что наша главная задача – готовить игроков для юношеских сборных России, клубов премьер-лиги и, в дальнейшем, для национальной команды. Если будут поступать предложения, мы отдадим его на откуп самому футболисту. К сожалению, по практике последних лет не все наши выпускники, попадая в серьезные клубы, раскрывают свои таланты в полной мере. Это касается не только «Чертаново», но и других академий. Именно такая статистика подтолкнула нас к тому, что мы заявили команду «Чертаново» в первенство ПФЛ. Решили попробовать идти шаг за шагом и попытаться доказать, что молодые российские футболисты могут быть конкурентоспособными. Сейчас мы преодолели одну ступень и вышли в ФНЛ.

Если таких академий, как «Чертаново» будет по стране хотя бы 10-15 и все они начнут играть в ПФЛ, наш футбол только выиграет.

Сейчас у нас нет предложений на наших игроков от клубов премьер-лиги. Даже на Антона Зиньковского, который выглядит очень ярко и забил в этом сезоне 18 мячей. Возможно, большие клубы хотят посмотреть, как наши молодые воспитанники будут выглядеть в ФНЛ.

– Из ФНЛ есть запросы?

– Да. Но ребята не хотят менять то, что имеют в «Чертаново» на более высокую зарплату. Здесь мы – одна большая семья и им могут простить ошибку на футбольном поле. В других клубах многое не прощают. С большими деньгами можно надолго угодить в запас и растерять свой талант.

– Уверены в том, что «Чертаново» пройдет лицензирование в ФНЛ?

– Мы знаем требования, предъявляемые клубам, прошли по всему перечню и не нашли ни одного пункта, которому мы не соответствуем. На первом слушании мы, по своей неопытности, не предоставили все документы. Сейчас у нас есть срок – до 25 мая. Уверен, все исправим, и 30 мая РФС примет по нам положительное решение.

– Где будете принимать соперников?

– Конечно, хотелось бы проводить игры на своем стадионе. Все-таки, нас здесь любят, а население района Чертаново 350 тысяч человек. Нам очень интересна история такой районной команды в большом городе – по английскому принципу. Скоро начнется строительство большой трибуны на 1000 мест. Надеюсь, после устранения недочетов РФС разрешит нам принимать соперников на «Арене Чертаново». Но первые встречи, скорее всего, мы будем проводить на стадионе в Сокольниках, где играет «Спартак-2».

Уже прощаясь, задаю вопрос Игорю Осинькину:

– Вы видите среди своих подопечных будущих звезд?

– А почему нет? Есть несколько ребят, которые могут при определенной работе достичь хороших высот. Только фамилии не назову.

Поверим 52-летнему наставнику. Ведь он, можно сказать, открыл футбольному миру одного из лидеров ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, а также приложил руку, ногу и голос к воспитанию Артура Юсупова, Ильи Кутепова…