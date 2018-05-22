– Сегодня все уже хорошо. Вот уже сутки, как простуда прошла. Я счастлив снова дышать свежим воздухом. Спасибо всем. Тренерам, врачам, журналистам… Жизнь налаживается. А до этого три-четыре дня был как в аду.

Это состоянии одиночества… Даже лампочкам в номере отеля имена дал. Поверьте, было очень тяжело.

– К нагрузкам готовы?

– Конечно, после болезни состояние неоптимальное. Первые три-четыре дня буду тренироваться через не могу. А потом – включусь по полной программе. Можно было бы и раньше. Но врачи меня сдерживают. А то я еще вчера копытом бил, рвался на тренировку, как только температура спала. Но, как говорится, лучше перебздесть, чем недобздеть. Тут я с докторами согласен.

Артем Дзюба готов к работе! pic.twitter.com/6FB8axU5TL — Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.

– А где простудились?

– Сам не знаю. Три года не болел – и вот опять. 17 мая ночью просыпаюсь весь в поту. Температура 38,8. Может, на презентации кто-то заразило. Может, так переволновался перед встречей со Станиславом Черчесовым.

– Год назад вы покинули сборы в Нойштифте из-за проблем со здоровьем и пропустили Кубок конфедераций.

– Сейчас все иначе. А сами сборы действительно похожи на прошлогодние. Уверен, тренеры все делают правильно. Команда подойдет к чемпионату мира в боевом состоянии. Я рвусь в бой.

– Вы не тренировались со сборной почти год. Когда зимой уходили в аренду в «Арсенал», думали о возвращении в национальную команду?

– Нет. Тогда все мысли были об «Арсенале».

– А в какой клуб вернетесь после чемпионата мира, уже решили?

– Видимо, в «Зенит». У меня же контракт. Но опять же, сейчас – только сборная. Надо выкладываться на 600 процентов. А потом думать о клубе.

– Обсуждали с Черчесовым вашу роль? Сыграете в паре с Федором Смоловым?

– В нападении все будет максимально агрессивно. Это точно. А состав выбирает тренер. И мы эти вопросы еще не обсуждали. Я готов к любой роли.

– Читали интервью одного британского болельщика, который обещал устроить в России третью мировую войну во время чемпионата мира?

– Думаю, этот старик не приедет в Россию. Больше похоже на крики с дивана. Все же знают, кто придет в Россию с мечом… В нашей стране умеют дать отпор таким персонажам.