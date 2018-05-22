АНОНИНОМНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Британский таблоид The Daily Star, самое желтое из всех желтых изданий, опубликовал материал с комментарием некоего фаната из фирмы Smoggies Elite, который рассказал о готовящейся акции британских фанатов против россиян. По мнению СМИ, англичане планируют «вытереть русскими пол».

– Несколько фирм объединились в одну, чтобы устроить русским ад, – начал аноним – Если люди думают, что все это одна большая шутка, они ошибаются. Мы не собираемся играть в футбол, выпивать и болтать с русскими, этого никогда не произойдет.

У нас есть так называемые Джорди – мужчины, которым по 50-60 лет, и на чемпионате мира они сойдут, они не могу дождаться начала турнира. Это будет как Вторая мировая война. Или Третья, Четвертая, Пятая, Шестая или Седьмая…

Зловещий нагоняй. Наверное, должно быть страшно. Но почему же тогда дерзкий фанат не назвался, не рассказал о принадлежности к фирме? Быть может потому что он живет в головах журналистов?

«НАМ НУЖНЫ ТОЛЬКО КУЛАКИ»

Аноним смело называет фанатов цыплятами, а русских болельщиков – недальновидными, потому что те якобы не осознают масштаб катастрофы.

– Русские нас забавно запугивают своей подготовкой в лесах. Но они понятия не имеют, что их ждет. Они используют железные прутья и ножи, но нам все это не нужно, нам хватит кулаков – признался анонимный фанат. – У нас есть несколько забанненых фанатов, но они все равно попадут в Россию без проблем. Ради такого мы – фанаты «Милуолла», «Вест Хэма», «Рейнджерс», клубов Манчестера и фирм с Северо-Востока – объединились под одним названием: Payback (расплата).

Важность слияния фирм в преддверии ЧМ преподносится как нечто культовое. Фирмы коллегиально отклонили предложения ультрас «КПР» и других клубов.

– Для нас важно сражаться вместе с парнями, которых мы ломаем на протяжении многих лет. – В Россию едет 24 тысячи фанатов, это целый фанатских континент. С нами шотландцы, некоторые из которых настоящие отморозки.

Резюмировали журналисты лаконично, признав, что по их информации, никаких контактов между российскими и английскими фанатами давно не было, но это затишье никак ситуацию не спасет и нашим парням нужно готовиться. Также по мнению безымянного фаната, надеяться на обеспечение безопасности со стороны сотрудников МВД не стоит.

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Все это выглядит как раздутая провокация. Вброс случился по понятным причинам: наши фанаты ничего грозного давненько не заявляли, а британцы как обычно молчат. Вот их журналисты и решили разжечь на ровном месте, подкинув дровишек в этот блекло горящий костерок.

Одни приняли эту провокацию за чистую монету, мы – за фейк.

Серьезнее всех это восприняли разные официальные лица. Получилось даже забавно - на цитату неизвестного (и не факт, что существующего в реальной жизни) фаната ответили реальные люди - по большей части из Госдумы, разумеется. Невольно придав, таким образом, лишнего весу выдумке редакции британского таблоида.